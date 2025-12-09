Evropská komise vyšetřuje Google kvůli využívání obsahu pro účely AI


Zdroj: ČTK

Evropská komise (EK) začala vyšetřovat americkou společnost Google. Firmu podezírá, že při používání online obsahu pro účely umělé inteligence (AI) porušuje pravidla hospodářské soutěže.

„Vyšetřování se bude zejména zabývat tím, zda Google nenarušuje hospodářskou soutěž tím, že vydavatelům a tvůrcům obsahu ukládá nespravedlivé podmínky nebo zda si sám nezjednává zvýhodněný přístup k takovému obsahu, čímž znevýhodňuje vývojáře konkurenčních modelů umělé inteligence,“ uvedla Evropská komise.

Komise se obává, že Google může využívat obsah od webových vydavatelů k vytváření služeb založených na AI na svých stránkách, které zobrazují výsledky vyhledávání. A to aniž by vydavatelům poskytl odpovídající kompenzaci a aniž by jim nabídl možnost takovéto použití jejich obsahu odmítnout.

Unijní exekutiva se také obává, zda společnost Google nevyužila obsah nahraný na YouTube k trénování svých vlastních modelů AI, aniž by tvůrcům nabídla kompenzaci nebo možnost odmítnutí.

