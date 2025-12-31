V Rabyni na Benešovsku hoří bývalý hotel

Středočeští hasiči zasahují u požáru bývalého hotelu v Rabyni u slapské přehrady na Benešovsku, informovali na sociální síti X. Podle nich hoří střecha, jejíž část už se zřítila. Příčinu vzniku ohně neuvedli. Uvnitř budovy by se nikdo neměl nacházet. Na místo vyrazilo podle informací z X deset jednotek.
„Část střechy se zřítila. Z tohoto důvodu probíhá zásah hlavně z vnějšku budovy, a to i za pomoci výškové techniky. Vodu dopravujeme dopravním vedením na vzdálenost cca 300 metrů,“ uvedli na X hasiči. To podle nich ale vzhledem k nízkým teplotám komplikuje namrzající hasební voda.
Hlášení o požáru nevyužívaného hotelu hasiči obdrželi krátce před šestou hodinou večerní. „Jde o požár budovy o rozměru 8 x 30 metrů v plném rozsahu,“ popsali.
„Prozatím zůstává zásah v prvním stupni požárního poplachu. Uvidíme, jak se to bude dál vyvíjet,“ komentoval mluvčí krajských hasičů Jan Sýkora.