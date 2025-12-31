V Rabyni na Benešovsku hoří bývalý hotel


před 53 mminutami|Zdroj: ČTK, X, ČT24

Středočeští hasiči zasahují u požáru bývalého hotelu v Rabyni u slapské přehrady na Benešovsku, informovali na sociální síti X. Podle nich hoří střecha, jejíž část už se zřítila. Příčinu vzniku ohně neuvedli. Uvnitř budovy by se nikdo neměl nacházet. Na místo vyrazilo podle informací z X deset jednotek.

„Část střechy se zřítila. Z tohoto důvodu probíhá zásah hlavně z vnějšku budovy, a to i za pomoci výškové techniky. Vodu dopravujeme dopravním vedením na vzdálenost cca 300 metrů,“ uvedli na X hasiči. To podle nich ale vzhledem k nízkým teplotám komplikuje namrzající hasební voda.

Hlášení o požáru nevyužívaného hotelu hasiči obdrželi krátce před šestou hodinou večerní. „Jde o požár budovy o rozměru 8 x 30 metrů v plném rozsahu,“ popsali.

„Prozatím zůstává zásah v prvním stupni požárního poplachu. Uvidíme, jak se to bude dál vyvíjet,“ komentoval mluvčí krajských hasičů Jan Sýkora.

Aktuálně z rubriky Regiony

Sněžení zkomplikovalo dopravu, způsobilo nehody i zpoždění autobusů

Sněžení ve středu na mnoha místech zkomplikovalo dopravu, na kluzkých a zasněžených cestách se stala řada nehod. V Jihlavě najelo auto, které dostalo smyk, do chodců a několik jich lehce zranilo. Ve Středočeském kraji nabíraly zpoždění autobusy. Kvůli výstraze meteorologů, kteří očekávají další sněžení a mráz, uzavřeli silničáři pro nákladní auta hlavní tah z Tanvaldu na Harrachov na Jablonecku a dál do Polska. Řidiči by měli být na cestách opatrní.
15:05Aktualizovánopřed 12 mminutami

V Rabyni na Benešovsku hoří bývalý hotel

Středočeští hasiči zasahují u požáru bývalého hotelu v Rabyni u slapské přehrady na Benešovsku, informovali na sociální síti X. Podle nich hoří střecha, jejíž část už se zřítila. Příčinu vzniku ohně neuvedli. Uvnitř budovy by se nikdo neměl nacházet. Na místo vyrazilo podle informací z X deset jednotek.
před 53 mminutami

Češi a Slováci se na závěr roku opět sešli na Velké Javořině

Češi a Slováci se znovu sešli na hraniční hoře Velká Javořina v Bílých Karpatech. Na česko-slovenském pomezí se na konci prosince oba národy neformálně potkávají už desítky let a společně oslavují příchod nového roku. Tradiční silvestrovská akce vždy přiláká lidi z obou stran hranice. Připomínají si někdejší společný stát, utužují vzájemné vztahy a nechybí ani každoroční přípitek.
před 3 hhodinami

Jízdné v Praze od ledna částečně zdraží

Od 1. ledna 2026 se v Pražské integrované dopravě mění jízdné, zdraží hlavně papírové jízdenky, zatímco elektronické budou zvýhodněny přes PID Lítačku. Půlhodinová jízdenka bude místo 30 stát 39 korun, v případě nákupu přes aplikaci PID Lítačka 36 korun. Dlouhodobé jízdenky budou stát stejně. Mění se také počet pražských pásem nebo ceny za zavazadla.
před 5 hhodinami

Pět hasičů skončilo po požáru sauny v nemocnici

Pět hasičů, kteří při úterním požáru sauny v Horní Plané na Českokrumlovsku utrpěli zranění, skončilo v nemocnici. Měli různé popáleniny nebo se nadýchali kouře, informovala mluvčí jihočeské záchranné služby Kristýna Vrkočová.
před 11 hhodinami

Policisté a strážníci budou na silvestra hlídat použití pyrotechniky

Policisté a městští strážníci budou během silvestrovských oslav dohlížet i na dodržování přísnějších pravidel pro používání zábavní pyrotechniky. Za porušení zákazu hrozí pokuty – na místě maximálně deset tisíc, ve správním řízení až sto tisíc korun. Některé radnice zpřísnění zavedené zákonem převedly do nových vyhlášek, ze zákazu ale mnohdy vyjmuly právě silvestr.
před 13 hhodinami

Dolní Lutyně kritizuje „šibeniční“ lhůtu k připomínkování změn územního plánu kvůli gigafactory

Obec Dolní Lutyně na Karvinsku a spolek Zachovejme Poolší považují za nepřiměřeně krátké lhůty, které Moravskoslezský kraj stanovil pro připomínkování změny územního plánu umožňující případnou výstavbu takzvané gigafactory. Podle obce je patnáctidenní termín, do něhož spadají i vánoční svátky, šibeniční. Krajský úřad ale tvrdí, že postupuje v souladu se zákonem.
včera v 19:29

Na přelomu roku bude sněžit, na horách má připadnout až 15 centimetrů sněhu

Během Silvestra a prvního dne nového roku má napadnout na severozápadě a severu Čech a v části Českomoravské vrchoviny kolem osmi centimetrů sněhu, na horách až patnáct centimetrů. Od středečního večera se mají zejména od vyšších poloh tvořit sněhové jazyky. Od čtvrtečního dopoledne do pátečního odpoledne bude ve středních a západních Čechách, na severu Moravy a ve Slezsku foukat vítr s nárazy kolem sedmdesáti kilometrů v hodině, uvedl ve výstraze Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
včera v 12:05
