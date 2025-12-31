Sníh ztěžuje dopravu ve středních Čechách, v horách mohou mít problémy kamiony

Dopravu ve středních Čechách komplikuje sněžení, autobusy mohou mít zpoždění. Do některých úseků dočasně nepojedou, některé zastávky jsou zrušené, uvedla Pražská integrovaná doprava. Kvůli sněžení je pro kamiony zavřená silnice z Tanvaldu na Harrachov, problémy mohou mít zejména nákladní auta i na Vysočině.
„Autobusy mohou nabírat zpoždění, některé úseky nebo zastávky nemusí být vlivem nesjízdných silnic obslouženy,“ uvedla Pražská integrovaná doprava (PID). Cestujícím doporučuje sledovat aktuální polohu autobusu na webu.
Kvůli nepříznivému počasí zatím platí omezení zhruba pro řadu linek, například linka 791 nejede v úseku Divišov, Šternov – Český Šternberk, Čejkovice, linka 474 v úseku Kokořín – Dobřeň – Dobřeň, Střezivojice, uvedla PID.
Policie v celém kraji zatím eviduje jen několik kolizí, které se většinou obešly bez vážnějších zranění. U Semic na Nymbursku ale narazil popelářský vůz do stromu, jeden člověk zemřel a další dva utrpěli zranění. Zatím však nelze podle policie potvrdit, zda byla příčinou nehody namrzlá vozovka.
Krajští cestáři mají aktuálně v terénu téměř všechny sypače. „Zatím velké problémy nejsou, spíš uvázlá nákladní vozidla, poslední třeba u Soutic na Benešovsku na silnici 126, poslali jsme tam sypač,“ uvedl odpoledne dispečer krajské správy.
Komplikace pro kamiony v horách
I jinde v Česku mohou mít v některých horských oblastech problémy zejména kamiony. Hustě sněžit začalo ve středu odpoledne na Vysočině, podle dispečinku krajských silničářů jsou cesty sjízdné jen se zvýšenou opatrností. Problémy v kopcích mají právě hlavně kamiony, špatně sjízdný je kopec u Kostelce na Jihlavsku nebo v okolí Svratky na Žďársku.
Při nehodě v Jihlavě v části Pístov utrpěli zranění tři chodci, do nichž vjelo osobní auto, které dostalo smyk. Dopravních nehod se ve středu odpoledne stalo na Vysočině víc, hasiči je pomáhali odstraňovat i v Třebíči, Havlíčkově Brodě nebo Kamenici.
Na základě výstrahy meteorologů, kteří očekávají intenzivní sněžení a mráz, uzavřeli silničáři pro nákladní auta nad 3,5 tuny hlavní tah I/10 z Tanvaldu na Harrachov na Jablonecku a dál do Polska. Předběžně zůstane uzavřený do čtvrtečního poledne. V závislosti na stavu sjízdnosti vozovky pro nákladní vozidla a vývoji počasí může být termín uzavírky změněn, informoval Ondřej Svoboda ze společnosti Silnice LK, která má komunikace v Libereckém kraji na starosti.
Silné sněžení zasáhlo i Olomoucký kraj, všechny sypače jsou v terénu. Vozovky jsou podle správců silnic sjízdné, řidiče však nabádají ke zvýšené opatrnosti.