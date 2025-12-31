Sníh ztěžuje dopravu ve středních Čechách, v horách mohou mít problémy kamiony


31. 12. 2025Aktualizovánopřed 38 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24

Dopravu ve středních Čechách komplikuje sněžení, autobusy mohou mít zpoždění. Do některých úseků dočasně nepojedou, některé zastávky jsou zrušené, uvedla Pražská integrovaná doprava. Kvůli sněžení je pro kamiony zavřená silnice z Tanvaldu na Harrachov, problémy mohou mít zejména nákladní auta i na Vysočině.

„Autobusy mohou nabírat zpoždění, některé úseky nebo zastávky nemusí být vlivem nesjízdných silnic obslouženy,“ uvedla Pražská integrovaná doprava (PID). Cestujícím doporučuje sledovat aktuální polohu autobusu na webu.

Kvůli nepříznivému počasí zatím platí omezení zhruba pro řadu linek, například linka 791 nejede v úseku Divišov, Šternov – Český Šternberk, Čejkovice, linka 474 v úseku Kokořín – Dobřeň – Dobřeň, Střezivojice, uvedla PID.

Policie v celém kraji zatím eviduje jen několik kolizí, které se většinou obešly bez vážnějších zranění. U Semic na Nymbursku ale narazil popelářský vůz do stromu, jeden člověk zemřel a další dva utrpěli zranění. Zatím však nelze podle policie potvrdit, zda byla příčinou nehody namrzlá vozovka.

Krajští cestáři mají aktuálně v terénu téměř všechny sypače. „Zatím velké problémy nejsou, spíš uvázlá nákladní vozidla, poslední třeba u Soutic na Benešovsku na silnici 126, poslali jsme tam sypač,“ uvedl odpoledne dispečer krajské správy.

Na přelomu roku bude sněžit, na horách má připadnout až 15 centimetrů sněhu
Počasí na Šumavě

Komplikace pro kamiony v horách

I jinde v Česku mohou mít v některých horských oblastech problémy zejména kamiony. Hustě sněžit začalo ve středu odpoledne na Vysočině, podle dispečinku krajských silničářů jsou cesty sjízdné jen se zvýšenou opatrností. Problémy v kopcích mají právě hlavně kamiony, špatně sjízdný je kopec u Kostelce na Jihlavsku nebo v okolí Svratky na Žďársku.

Při nehodě v Jihlavě v části Pístov utrpěli zranění tři chodci, do nichž vjelo osobní auto, které dostalo smyk. Dopravních nehod se ve středu odpoledne stalo na Vysočině víc, hasiči je pomáhali odstraňovat i v Třebíči, Havlíčkově Brodě nebo Kamenici.

Na základě výstrahy meteorologů, kteří očekávají intenzivní sněžení a mráz, uzavřeli silničáři pro nákladní auta nad 3,5 tuny hlavní tah I/10 z Tanvaldu na Harrachov na Jablonecku a dál do Polska. Předběžně zůstane uzavřený do čtvrtečního poledne. V závislosti na stavu sjízdnosti vozovky pro nákladní vozidla a vývoji počasí může být termín uzavírky změněn, informoval Ondřej Svoboda ze společnosti Silnice LK, která má komunikace v Libereckém kraji na starosti.

Silné sněžení zasáhlo i Olomoucký kraj, všechny sypače jsou v terénu. Vozovky jsou podle správců silnic sjízdné, řidiče však nabádají ke zvýšené opatrnosti.

Sníh opět komplikoval dopravu v Česku
Sníh komplikuje dopravu v Česku

Výběr redakce

Sněhové bouře zkomplikovaly v Polsku dopravu, sněží i na Slovensku

Sněhové bouře zkomplikovaly v Polsku dopravu, sněží i na Slovensku

před 31 mminutami
Sníh ztěžuje dopravu ve středních Čechách, v horách mohou mít problémy kamiony

Sníh ztěžuje dopravu ve středních Čechách, v horách mohou mít problémy kamiony

15:05Aktualizovánopřed 38 mminutami
Demonstranti v Íránu zaútočili na vládní budovu

Demonstranti v Íránu zaútočili na vládní budovu

před 1 hhodinou
Svět vítá příchod roku 2026, slaví už i Čína

Svět vítá příchod roku 2026, slaví už i Čína

12:00Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Finsko zadrželo loď plující z Ruska kvůli poškození podmořského kabelu

Finsko zadrželo loď plující z Ruska kvůli poškození podmořského kabelu

12:35Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Čína oznámila konec vojenských manévrů u Tchaj-wanu

Čína oznámila konec vojenských manévrů u Tchaj-wanu

08:00Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Vlaky opět jezdí tunelem pod Lamanšským průlivem v obou směrech

Vlaky opět jezdí tunelem pod Lamanšským průlivem v obou směrech

před 8 hhodinami
Silvestr na ČT1 nabídne pražský díl StarDance Tour

Silvestr na ČT1 nabídne pražský díl StarDance Tour

před 11 hhodinami

Aktuálně z rubriky Regiony

Sníh ztěžuje dopravu ve středních Čechách, v horách mohou mít problémy kamiony

Dopravu ve středních Čechách komplikuje sněžení, autobusy mohou mít zpoždění. Do některých úseků dočasně nepojedou, některé zastávky jsou zrušené, uvedla Pražská integrovaná doprava. Kvůli sněžení je pro kamiony zavřená silnice z Tanvaldu na Harrachov, problémy mohou mít zejména nákladní auta i na Vysočině.
15:05Aktualizovánopřed 38 mminutami

Češi a Slováci se na závěr roku opět sešli na Velké Javořině

Češi a Slováci se znovu sešli na hraniční hoře Velká Javořina v Bílých Karpatech. Na česko-slovenském pomezí se na konci prosince oba národy neformálně potkávají už desítky let a společně oslavují příchod nového roku. Tradiční silvestrovská akce vždy přiláká lidi z obou stran hranice. Připomínají si někdejší společný stát, utužují vzájemné vztahy a nechybí ani každoroční přípitek.
před 1 hhodinou

Jízdné v Praze od ledna částečně zdraží

Od 1. ledna 2026 se v Pražské integrované dopravě mění jízdné, zdraží hlavně papírové jízdenky, zatímco elektronické budou zvýhodněny přes PID Lítačku. Půlhodinová jízdenka bude místo 30 stát 39 korun, v případě nákupu přes aplikaci PID Lítačka 36 korun. Dlouhodobé jízdenky budou stát stejně. Mění se také počet pražských pásem nebo ceny za zavazadla.
před 4 hhodinami

Pět hasičů skončilo po požáru sauny v nemocnici

Pět hasičů, kteří při úterním požáru sauny v Horní Plané na Českokrumlovsku utrpěli zranění, skončilo v nemocnici. Měli různé popáleniny nebo se nadýchali kouře, informovala mluvčí jihočeské záchranné služby Kristýna Vrkočová.
před 9 hhodinami

Policisté a strážníci budou na silvestra hlídat použití pyrotechniky

Policisté a městští strážníci budou během silvestrovských oslav dohlížet i na dodržování přísnějších pravidel pro používání zábavní pyrotechniky. Za porušení zákazu hrozí pokuty – na místě maximálně deset tisíc, ve správním řízení až sto tisíc korun. Některé radnice zpřísnění zavedené zákonem převedly do nových vyhlášek, ze zákazu ale mnohdy vyjmuly právě silvestr.
před 12 hhodinami

Dolní Lutyně kritizuje „šibeniční“ lhůtu k připomínkování změn územního plánu kvůli gigafactory

Obec Dolní Lutyně na Karvinsku a spolek Zachovejme Poolší považují za nepřiměřeně krátké lhůty, které Moravskoslezský kraj stanovil pro připomínkování změny územního plánu umožňující případnou výstavbu takzvané gigafactory. Podle obce je patnáctidenní termín, do něhož spadají i vánoční svátky, šibeniční. Krajský úřad ale tvrdí, že postupuje v souladu se zákonem.
před 23 hhodinami

Na přelomu roku bude sněžit, na horách má připadnout až 15 centimetrů sněhu

Během Silvestra a prvního dne nového roku má napadnout na severozápadě a severu Čech a v části Českomoravské vrchoviny kolem osmi centimetrů sněhu, na horách až patnáct centimetrů. Od středečního večera se mají zejména od vyšších poloh tvořit sněhové jazyky. Od čtvrtečního dopoledne do pátečního odpoledne bude ve středních a západních Čechách, na severu Moravy a ve Slezsku foukat vítr s nárazy kolem sedmdesáti kilometrů v hodině, uvedl ve výstraze Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
včera v 12:05

Oprava českobudějovické Slavie se prodraží. Město viní projektanty a zvažuje žalobu

Po víc než dvou letech se v centru Českých Budějovic znovu otevřel veřejnosti kulturní dům Slavie. Nově má pět pater – kromě společenského sálu a restaurace tam vznikl i divadelní sál. Rekonstrukce vyjde nejméně na 900 milionů korun, což je oproti původním odhadům zhruba o 200 milionů více. Podle vedení města za zdražení mohou chyby v projektu a radnice zvažuje soudní spor s projektanty.
29. 12. 2025Aktualizováno29. 12. 2025
Načítání...