Na přelomu roku bude sněžit, na horách má připadnout až 15 centimetrů sněhu


před 46 mminutami|Zdroj: ČTK

Během Silvestra a prvního dne nového roku má napadnout na severozápadě a severu Čech a v části Českomoravské vrchoviny kolem osmi centimetrů sněhu, na horách až patnáct centimetrů. Od středečního večera se mají zejména od vyšších poloh tvořit sněhové jazyky. Od čtvrtečního dopoledne do pátečního odpoledne bude ve středních a západních Čechách, na severu Moravy a ve Slezsku foukat vítr s nárazy kolem sedmdesáti kilometrů v hodině, uvedl ve výstraze Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Sněžit bude podle meteorologů hlavně během středečního odpoledne a večera, tedy poslední den letošního roku. Sněhové jazyky, na horách závěje, se mohou tvořit minimálně do pátečního večera.

Nová sněhová pokrývka může způsobit komplikace v dopravě, zásobování i při chůzi, poškodit stromy či dráty elektrického vedení.

Lidé by při cestách měli sledovat dopravní zpravodajství, jezdit velmi opatrně a nezapomenout na zimní výbavu. Při cestách do hor jsou nutné sněhové řetězy a zimní pneumatiky s dostatečnou výškou vzorku a opatrnost při pobytu venku.

Silný vítr může poškodit stromy, hrozí úrazy uvolněnými předměty či zlomenými větvemi. Lidé by měli zajistit okna, dveře, skleníky a odstranit nebo upevnit volně uložené věci například na zahradách, dvorcích či balkonech. Návštěvníci hor by měli omezit túry, zejména do hřebenových partií, a dodržovat pokyny Horské služby.

Výběr redakce

Překvapivý postup separatistů v Jemenu znesvářil Saúdy s Emiráty

Překvapivý postup separatistů v Jemenu znesvářil Saúdy s Emiráty

11:53Aktualizovánopřed 18 mminutami
Bitcoin letos poklesl o téměř sedm procent na 87 tisíc dolarů

Bitcoin letos poklesl o téměř sedm procent na 87 tisíc dolarů

před 28 mminutami
Putin udržel ruské oligarchy na své straně, píše BBC

Putin udržel ruské oligarchy na své straně, píše BBC

před 2 hhodinami
Slovenské národní divadlo propustí pět herců, píše Denník N

Slovenské národní divadlo propustí pět herců, píše Denník N

07:43Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Čína pokračuje ve vojenských akcích kolem Tchaj-wanu. Nacvičuje prý blokádu

Čína pokračuje ve vojenských akcích kolem Tchaj-wanu. Nacvičuje prý blokádu

před 6 hhodinami
Ukrajinští výrobci drony vyvíjejí i ve spolupráci s bojovými jednotkami

Ukrajinští výrobci drony vyvíjejí i ve spolupráci s bojovými jednotkami

před 6 hhodinami
Bez podpory USA nemůže Ukrajina ve válce zvítězit, upozornil Zelenskyj

Bez podpory USA nemůže Ukrajina ve válce zvítězit, upozornil Zelenskyj

před 9 hhodinami
Írán možná obnovuje jaderný program, uvedl po schůzce s Netanjahuem Trump

Írán možná obnovuje jaderný program, uvedl po schůzce s Netanjahuem Trump

včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Na přelomu roku bude sněžit, na horách má připadnout až 15 centimetrů sněhu

Během Silvestra a prvního dne nového roku má napadnout na severozápadě a severu Čech a v části Českomoravské vrchoviny kolem osmi centimetrů sněhu, na horách až patnáct centimetrů. Od středečního večera se mají zejména od vyšších poloh tvořit sněhové jazyky. Od čtvrtečního dopoledne do pátečního odpoledne bude ve středních a západních Čechách, na severu Moravy a ve Slezsku foukat vítr s nárazy kolem sedmdesáti kilometrů v hodině, uvedl ve výstraze Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
před 46 mminutami

Kniha architektů představuje desítky inspirativních novostaveb

Architekti Ján Stempel a Jan Jakub Tesař vydávají ve spolupráci s Petrem Pištěkem pátý díl své knižní edice s šestašedesáti nejzajímavějšími rodinnými domy v Česku – představují v ní inspirativní novostavby i nové trendy. Edici o stavbách vydávají od roku 2012. Jejich vývoj však sledují už čtvrt století – za tu dobu jich zviditelnili přes čtyři stovky.
před 5 hhodinami

Zákony v roce 2026: Jednodušší rozvody i ochrana před zneužitím tváře

Ochrana před zneužitím podoby v pornografii, snazší rozvody, pevné termíny regionálních voleb, podpora lidem ohroženým bytovou nouzí nebo větší pomoc obětem trestných činů. To jsou některé ze změn v zákonech, které začnou platit od 1. ledna 2026. ČT24 připravila přehled těch nejzásadnějších.
před 5 hhodinami

Některé zaměstnanecké benefity je třeba využít do konce roku

Od ledna se zvednou limity pro daňové osvobození zaměstnaneckých benefitů. Týká se to příspěvků na stravu, volný čas i zdraví. Benefity ale mají určitou platnost a ta může ke konci roku vypršet. Zvyšuje se tedy například poptávka po poukazech na zájezdy, které lze využít dva roky. Nejrozšířenějším benefitem zůstává příspěvek na stravování. I na to budou moci zaměstnavatelé bez daňového zatížení přispět více. Stravenky pobírá zhruba 1,2 milionu lidí. Stále oblíbenější je stravenkový paušál vyplácený ke mzdě.
před 16 hhodinami

Vánoce zpomalily šíření nemocí, po Novém roce ale epidemie zesílí

Školní vánoční volno snížilo v minulém týdnu kontakt mezi dětmi i návštěvy u lékařů, a proto se akutní respirační nemoci nešířily tak rychle. Plzeňský kraj zaznamenal o polovinu méně nových případů, skoro stejný pokles hlásí také Ústecký a Jihočeský kraj, Liberecký má o 42 procent méně nových nemocných. Počet akutních respiračních infekcí tak mezi 51. a 52. týdnem vzrostl jen mírně, ze 1486 na 1580 na sto tisíc obyvatel.
před 16 hhodinami

Růst tuzemské ekonomiky očekávají odborníci i v příštím roce

Tuzemské ekonomice se letos dařilo – ve třetím čtvrtletí meziročně vzrostla o 2,8 procenta. Celoroční růst se podle odhadů resortu financí a analytiků ustálí na hodnotě dvě a půl procenta. The Economist zařadil v prosinci Česko na šesté místo v žebříčku nejlépe prosperujících ekonomik světa. Dle ekonoma Jana Bureše je však tento seznam zkreslující. Odborníci se shodují, že hospodářský růst může pokračovat i v dalším roce. Ekonom David Marek v této souvislosti zmínil překročení tří procent.
před 19 hhodinami

Němci odvezou všechen nelegální odpad z Brna. Datum bude známo začátkem roku

Termín odvozu dalších asi 280 tun nelegálního odpadu z Brna-Horních Heršpic bude znám začátkem příštího roku, oznámilo na síti X ministerstvo životního prostředí. Německo si tak z místa nakonec odveze veškerý uložený odpad. Celkem jde o 317 tun plastů, laminátů a dalšího materiálu z demontáží letadel či větrných turbín. Z nelegální skládky odvezla najatá firma prvních 35 tun před Vánoci, o větší části odpadu ale nebylo jasno.
včeraAktualizovánopřed 19 hhodinami

Nevhodný dárek? Při vracení záleží na tom, kde byl pořízený, říká advokát

Vánoční svátky skončily a obchody teď řeší vracení části dárků. Podmínky přitom závisejí na způsobu jejich pořízení, upozornil advokát právní kanceláře Arzinger & Partneři Jakub Svoboda. U zboží pořízeného přes internet je 14denní lhůta, do které je možné ho vrátit bez udání důvodu. Nevadí, že dárek už byl vybalen, dokonce ani pokud nejde vrátit v původním obalu, pokud ten netvoří významnou součást zboží. Jen je potřeba se prokázat dokladem o koupi.
před 20 hhodinami
Načítání...