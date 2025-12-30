Na přelomu roku bude sněžit, na horách má připadnout až 15 centimetrů sněhu

Během Silvestra a prvního dne nového roku má napadnout na severozápadě a severu Čech a v části Českomoravské vrchoviny kolem osmi centimetrů sněhu, na horách až patnáct centimetrů. Od středečního večera se mají zejména od vyšších poloh tvořit sněhové jazyky. Od čtvrtečního dopoledne do pátečního odpoledne bude ve středních a západních Čechách, na severu Moravy a ve Slezsku foukat vítr s nárazy kolem sedmdesáti kilometrů v hodině, uvedl ve výstraze Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
Sněžit bude podle meteorologů hlavně během středečního odpoledne a večera, tedy poslední den letošního roku. Sněhové jazyky, na horách závěje, se mohou tvořit minimálně do pátečního večera.
Nová sněhová pokrývka může způsobit komplikace v dopravě, zásobování i při chůzi, poškodit stromy či dráty elektrického vedení.
Lidé by při cestách měli sledovat dopravní zpravodajství, jezdit velmi opatrně a nezapomenout na zimní výbavu. Při cestách do hor jsou nutné sněhové řetězy a zimní pneumatiky s dostatečnou výškou vzorku a opatrnost při pobytu venku.
Silný vítr může poškodit stromy, hrozí úrazy uvolněnými předměty či zlomenými větvemi. Lidé by měli zajistit okna, dveře, skleníky a odstranit nebo upevnit volně uložené věci například na zahradách, dvorcích či balkonech. Návštěvníci hor by měli omezit túry, zejména do hřebenových partií, a dodržovat pokyny Horské služby.