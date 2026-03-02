V Íránu půjde o delší operaci, avizoval Caine. Podle Hegsetha nebude nekonečná


Americko-izraelská operace proti Íránu pokračuje. Podle ministra obrany USA Peta Hegsetha Spojené státy válku nezačaly, ale za prezidenta Donalda Trumpa ji ukončí. Jejich cílem nebylo změnit režim, ač k tomu již došlo, poznamenal s tím, že „nyní je chvíle Íránců“. Útoky na Írán podle něj nepovedou k nekonečné válce, smyslem je zničit jeho rakety, námořnictvo a bezpečnostní infrastrukturu. Postup komentoval i šéf sboru náčelníků štábů Dan Caine, který zopakoval Trumpova slova o tom, že operace bude „delší“. Očekává další ztráty na americké straně.

Hegseth na úvod tiskové konference sdělil, že americká armáda podle něj odvedla skvělou práci. Jde podle něj o nejkomplexnější operaci v historii. „My jsme tuto válku nezačali, ale za prezidenta Trumpa ji ukončujeme,“ sdělil ministr s tím, že jednostranně trvá již 37 let.

Ačkoliv podle Hegsetha nejde o takzvanou válku za změnu režimu, nepochybně se již změnil, řekl. „Trump konzistentně hovořil o tom, že islamistické režimy nemohou mít jaderné zbraně, je to věc zdravého rozumu,“ vyjádřil se Hegseth. „Snažili se o to vytvořit si konvenční štít pro jaderné vydírací ambice,“ znovu zdůvodnil útok trvající od soboty.

Washington se po úderu loni v červnu na jaderná zařízení s Teheránem chtěl domluvit, ten však podle ministra „arogantně odmítl“.

Útoky na Írán si dosud vyžádaly 555 obětí, uvedl Červený půlměsíc
Následky americko-izraelských úderů v Teheránu

„Doufáme, že íránský lid využije této úžasné příležitosti. Prezident to řekl jasně. Nyní je vaše chvíle,“ zopakoval Hegseth výzvu směrem k Íráncům, aby převzali iniciativu.

„Toto není Irák, není to nekonečný konflikt,“ pokračoval ministr. Jde podle něj o to zničit íránské námořnictvo, drony a jadernou ambici. Izrael označil za schopného partnera.

„Nemáme žádná hloupá pravidla budování demokracie, politicky korektní války. Neztrácíme čas a životy a bojujeme,“ řekl. Čtyř padlých Američanů si podle něj USA váží.

F/A-18E Super Hornet na USS Gerald R. Ford, 1. března 2026
Zdroj: Reuters/US Navy

Caine: Síly do regionu dál míří

„Víme, že se bude jednat o delší operaci, bude to někdy obtížné a dojde k dalším ztrátám,“ oznámil pak Caine. „Na americké straně se jedná o vyvrcholení měsíců i roků příprav proti konkrétním cílům,“ dodal.

Historická operace je to podle něj pro svůj rozsah i integraci ozbrojených složek. „Teprve začínáme a budeme pokračovat,“ varoval. USA podle něj systematicky rozmístily personál a techniku v regionu. Hovořil o tisících vojácích z různých složek, desítkách tankovacích letadel, stovkách stíhaček a trvalých přísunech munice. Příchod sil do regionu podle něj pokračuje.

Izrael a USA letecky útočily na Írán, ten pak ostřeloval základny USA v regionu
Stoupající kouř v Teheránu po úderech Izraele

Izrael a Spojené státy zaútočily na Írán v sobotu ráno. Trump to zdůvodnil snahou zabránit Teheránu získat jadernou zbraň. Ten v odvetě ostřeloval Izrael a několik arabských zemí, v některých z nich jsou americké základny. Íránská státní média zároveň potvrdila smrt nejvyššího duchovního vůdce ajatolláha Alího Chameneího.

Podle Trumpa bude americká operace pokračovat, dokud nebudou splněny všechny její cíle. V rozhovoru pro list Daily Mail už dříve připustil, že konflikt by mohl trvat čtyři týdny.

