Americká armáda údajně využila při útoku na Írán AI, od níž se přitom Trump distancoval


před 32 mminutami|Zdroj: ČT24, Axios, Wall Street Journal, Bloomberg, Guardian

Americká média jako Wall Street Journal a Axios píší, že při bombardování Íránu využily americké jednotky umělou inteligenci společnosti Anthropic, která přitom vede s armádou spory.

O použití modelu umělé inteligence Claude od společnosti Anthropic během masivního bombardování Íránu americkými a izraelskými silami, které začalo v sobotu, informovaly nezávisle na sobě deníky Wall Street Journal (WSJ) a Axios.

Jen několik hodin před útoky přitom americký prezident Donald Trump oznámil, že federální úřady mají postupně ukončit využívání nástroje umělé inteligence od Anthropicu. „Nepotřebujeme to, nechceme to a už s nimi nebudeme spolupracovat,“ prohlásil.

Média zároveň upozorňují na to, jak složité je stáhnout výkonné nástroje umělé inteligence z misí americké armády, když je tato technologie už plně zakomponovaná do operací.

Trump nařídil úřadům ukončit využívání AI od Anthropicu
Prezident USA Donald Trump

Regionální velitelství americké armády CENTCOM se podle WSJ odmítlo vyjádřit ke konkrétním systémům používaným v operaci proti Íránu.

Umělá inteligence Claude se považuje za jednu z nejvyspělejších AI v současné době. Podle WSJ se zatím nevyužívá přímo při aktivních útocích, ale hlavně pro zpravodajské účely, pro výběr cílů a také na provádění simulací bojiště. Funguje tedy pro analýzu velkého množství dat, které mají výzvědné služby – ať v podobě vizuální (například satelitní snímky), nebo v podobě textové (odposlechy).

Roje AI mohou rozvrátit demokracie, varují výzkumníci
Ilustrační grafika

Administrativa versus Anthropic

Spor Trumpovy administrativy a Anthropicu vznikl poté, co americká armáda využila Claude (zřejmě podobným způsobem jako nyní v Íránu) při jejím zátahu na autoritářského vládce Venezuely Nicoláse Madura v lednu letošního roku. Anthropic tehdy vznesl námitku, ve které se proti takovému používání ohradil. Poukázal na podmínky použití, které neumožňují použití Claude k násilným účelům, k vývoji zbraní nebo ke sledování obyvatelstva.

Od té doby se vztahy mezi Trumpem a Pentagonem na jedné straně a Anthropicem na straně druhé neustále zhoršovaly. Trump v pátek na své sociální Truth Social označil společnost Anthropic za „radikálně levicovou společnost zabývající se umělou inteligencí, kterou vedou lidé, kteří nemají ponětí, o čem je skutečný svět“.

Ministr obrany Pete Hegseth zase v pátek na síti X společnost Anthropic obvinil z „arogance a zrady“ a dodal, že „američtí vojáci nikdy nebudou rukojmími ideologických rozmarů velkých technologických společností“.

Trump představil bitevní lodě třídy Trump
Donald Trump jde představit bojové lodě třídy Trump ve svém sídle Mar-a-Lago

Hegseth po Anthropicu původně požadoval plný a neomezený přístup ke všem modelům umělé inteligence společnosti. Poté, co to společnost odmítla a prezident přikázal ukončit armádě spolupráci s ní, ministr obrany uznal, že je obtížné rychle oddělit vojenské systémy od nástroje umělé inteligence, vzhledem k tomu, jak široce se už používají. Hegseth uvedl, že tento rozchod není okamžitý: společnost Anthropic bude pokračovat v poskytování služeb „po dobu nejvýše šesti měsíců, aby byl umožněn plynulý přechod k lepší a vlastenecké službě“.

Od rozchodu s Anthropicem zaplňuje mezeru konkurenční společnost OpenAI. Generální ředitel OpenAI Sam Altman toto rozhodnutí komentoval s tím, že dosáhl dohody s Pentagonem o použití nástrojů, mezi které patří ChatGPT, v uzavřené síti ministerstva obrany.

Výběr redakce

V Íránu půjde o delší operaci, avizoval Caine. Podle Hegsetha nebude nekonečná

V Íránu půjde o delší operaci, avizoval Caine. Podle Hegsetha nebude nekonečná

14:03Aktualizovánopřed 9 mminutami
Cestovní kanceláře ruší zájezdy do Emirátů. S turisty v místě jsou v kontaktu

Cestovní kanceláře ruší zájezdy do Emirátů. S turisty v místě jsou v kontaktu

před 11 mminutami
Ukrajinu opět zasáhly drony, Rusko mluví o útoku na Novorossijsk

Ukrajinu opět zasáhly drony, Rusko mluví o útoku na Novorossijsk

10:59Aktualizovánopřed 12 mminutami
Americká armáda údajně využila při útoku na Írán AI, od níž se přitom Trump distancoval

Americká armáda údajně využila při útoku na Írán AI, od níž se přitom Trump distancoval

před 32 mminutami
Vláda stupeň ohrožení terorismem kvůli dění v Íránu nezvýšila

Vláda stupeň ohrožení terorismem kvůli dění v Íránu nezvýšila

12:46Aktualizovánopřed 35 mminutami
„Odplata made in USA.“ Američané nasadili kopie íránských dronů

„Odplata made in USA.“ Američané nasadili kopie íránských dronů

14:21Aktualizovánopřed 37 mminutami
Útoky na Írán si dosud vyžádaly 555 obětí, uvedl Červený půlměsíc

Útoky na Írán si dosud vyžádaly 555 obětí, uvedl Červený půlměsíc

11:32Aktualizovánopřed 59 mminutami
Česko vyšle dva airbusy, aby vyzvedly lidi z Egypta a Jordánska, řekl Babiš

Česko vyšle dva airbusy, aby vyzvedly lidi z Egypta a Jordánska, řekl Babiš

01:38Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Aktuálně z rubriky Věda

Americká armáda údajně využila při útoku na Írán AI, od níž se přitom Trump distancoval

Americká média jako Wall Street Journal a Axios píší, že při bombardování Íránu využily americké jednotky umělou inteligenci společnosti Anthropic, která přitom vede s armádou spory.
před 32 mminutami

Nelétaví papoušci téměř vyhynuli, jejich počet se podařilo zčtyřnásobit

O jediném nelétavém druhu papouška na světě se dříve předpokládalo, že je odsouzen k vyhubení. Kakapo soví je totiž příliš těžký, pomalý a naneštěstí pro něj i příliš chutný na to, aby přežil v blízkosti predátorů, které do jeho původního domova přinesli na svých lodích Evropané. K rozmnožování navíc přistupuje neobvykle lehkovážně, píše agentura AP. Novozélanďané ale vynakládají velké úsilí na jeho záchranu.
před 3 hhodinami

Úhyn ryb v Dyji se bez omezení fosforu bude opakovat, varuje studie

Úhyn ryb v řece Dyji se podle hlavního autora studie, kterou pro Povodí Moravy zpracovala Mendelova univerzita, může opakovat. Výzkumníci volají po větší regulaci fosforu. Látku v České republice vypouštějí především čistírny odpadních vod a navzdory existujícím technologiím ji některá menší zařízení nemusejí vůbec zadržovat.
včera v 07:00

Trump nařídil úřadům ukončit využívání AI od Anthropicu

Americký prezident Donald Trump nařídil federálním úřadům postupně ukončit využívání technologií umělé inteligence (AI) od firmy Anthropic. Učinil tak poté, co společnost odmítla ustoupit americkému ministerstvu obrany ve sporu o bezpečnost využívání AI pro vojenské účely. Americké ministerstvo obrany podotklo, že pokud firma nepřistoupí na jeho žádost, bude považována za „riziko pro dodavatelský řetězec“ a riskuje ztrátu státní zakázky v hodnotě 200 milionů dolarů (4,1 miliardy korun).
27. 2. 2026Aktualizováno28. 2. 2026

Čeští vědci jako první popsali na Marsu masivní výboj připomínající blesk

Čeští vědci ukázali, že v atmosféře Marsu dochází k elektrickým výbojům podobným bleskům. Čtyřčlennému výzkumnému týmu z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy a Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd ČR se to povedlo zjistit na základě měření americké sondy Maven.
27. 2. 2026

Mise Artemis III na Měsíci nepřistane, oznámil šéf NASA

Na páteční tiskové konferenci oznámil ředitel americké vesmírné agentury NASA Jared Isaacman, že se odkládá pokus o přistání lidské posádky na Měsíci. Původně ji měla mít za úkol mise Artemis III, podle Isaacmana to ale má teď provést až Artemis IV.
27. 2. 2026

Poznamenat to může i výstražné služby, říká k hrozbě propouštění v ČHMÚ ředitel Rieder

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) má v rámci plánovaných vládních úspor podle informací Českého rozhlasu propustit 37 zaměstnanců. V rozhovoru pro Českou televizi varoval jeho ředitel Mark Rieder před následky, které by se projevily i v tak důležitých oblastech, jako jsou výstrahy na jevy, které způsobují stomiliardové škody.
27. 2. 2026

Rudý příliv zabíjí v Jižní Africe korýše

Přemnožené mikroskopické mořské řasy zaplavily oceán u západního pobřeží Jihoafrické republiky. Jev známý jako rudý příliv způsobuje hromadný úhyn korýšů a dalších mořských živočichů, informovala agentura AP.
27. 2. 2026
Načítání...