Americká armáda údajně využila při útoku na Írán AI, od níž se přitom Trump distancoval

Americká média jako Wall Street Journal a Axios píší, že při bombardování Íránu využily americké jednotky umělou inteligenci společnosti Anthropic, která přitom vede s armádou spory.
O použití modelu umělé inteligence Claude od společnosti Anthropic během masivního bombardování Íránu americkými a izraelskými silami, které začalo v sobotu, informovaly nezávisle na sobě deníky Wall Street Journal (WSJ) a Axios.
Jen několik hodin před útoky přitom americký prezident Donald Trump oznámil, že federální úřady mají postupně ukončit využívání nástroje umělé inteligence od Anthropicu. „Nepotřebujeme to, nechceme to a už s nimi nebudeme spolupracovat,“ prohlásil.
Média zároveň upozorňují na to, jak složité je stáhnout výkonné nástroje umělé inteligence z misí americké armády, když je tato technologie už plně zakomponovaná do operací.
Regionální velitelství americké armády CENTCOM se podle WSJ odmítlo vyjádřit ke konkrétním systémům používaným v operaci proti Íránu.
Umělá inteligence Claude se považuje za jednu z nejvyspělejších AI v současné době. Podle WSJ se zatím nevyužívá přímo při aktivních útocích, ale hlavně pro zpravodajské účely, pro výběr cílů a také na provádění simulací bojiště. Funguje tedy pro analýzu velkého množství dat, které mají výzvědné služby – ať v podobě vizuální (například satelitní snímky), nebo v podobě textové (odposlechy).
Administrativa versus Anthropic
Spor Trumpovy administrativy a Anthropicu vznikl poté, co americká armáda využila Claude (zřejmě podobným způsobem jako nyní v Íránu) při jejím zátahu na autoritářského vládce Venezuely Nicoláse Madura v lednu letošního roku. Anthropic tehdy vznesl námitku, ve které se proti takovému používání ohradil. Poukázal na podmínky použití, které neumožňují použití Claude k násilným účelům, k vývoji zbraní nebo ke sledování obyvatelstva.
Od té doby se vztahy mezi Trumpem a Pentagonem na jedné straně a Anthropicem na straně druhé neustále zhoršovaly. Trump v pátek na své sociální Truth Social označil společnost Anthropic za „radikálně levicovou společnost zabývající se umělou inteligencí, kterou vedou lidé, kteří nemají ponětí, o čem je skutečný svět“.
Ministr obrany Pete Hegseth zase v pátek na síti X společnost Anthropic obvinil z „arogance a zrady“ a dodal, že „američtí vojáci nikdy nebudou rukojmími ideologických rozmarů velkých technologických společností“.
Hegseth po Anthropicu původně požadoval plný a neomezený přístup ke všem modelům umělé inteligence společnosti. Poté, co to společnost odmítla a prezident přikázal ukončit armádě spolupráci s ní, ministr obrany uznal, že je obtížné rychle oddělit vojenské systémy od nástroje umělé inteligence, vzhledem k tomu, jak široce se už používají. Hegseth uvedl, že tento rozchod není okamžitý: společnost Anthropic bude pokračovat v poskytování služeb „po dobu nejvýše šesti měsíců, aby byl umožněn plynulý přechod k lepší a vlastenecké službě“.
Od rozchodu s Anthropicem zaplňuje mezeru konkurenční společnost OpenAI. Generální ředitel OpenAI Sam Altman toto rozhodnutí komentoval s tím, že dosáhl dohody s Pentagonem o použití nástrojů, mezi které patří ChatGPT, v uzavřené síti ministerstva obrany.