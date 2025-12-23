Trump představil bitevní lodě třídy Trump

Americký prezident Donald Trump oznámil plán na stavbu bitevních lodí „třídy Trump“. Podle něj budou větší, rychlejší a „stokrát výkonnější“ než jakékoli dříve postavené lodě a budou tvořit jádro toho, co nazval „Zlatou flotilou“, jejímž cílem je upevnit dominanci amerického námořnictva. Plavidla mají nést i jaderné zbraně.
Prezident Trump, ministr obrany Pete Hegseth, ministr zahraničí Marco Rubio a ministr námořnictva John Phelan se účastnili oznámení prezidenta, který vyhlásil novou třídu bitevních lodí v rámci iniciativy „Zlatá flotila“, jejímž cílem je obnovit americké lodní stavitelství. Všichni čtyři během oznámení zdůraznili potřebu nové třídy bitevních lodí, píše server Naval News. Akce se konala v Trumpově floridském sídle Mar-a-Lago.
Program má začít se dvěma plavidly a podle Trumpa se očekává, že se rozroste na dvacet až pětadvacet lodí, informuje agentura Reuters. První loď této třídy bude pokřtěna jako USS Defiant, což znamená vzdorný, vzdorovitý či vzdorující.
Plavidla třídy Trump mají být válečné lodě o výtlaku třicet až čtyřicet tisíc tun, které překonají největší povrchové bojové lodě v současné službě, včetně největší existující jaderné bitevní lodi ruské námořnictva třídy Kirov, uvádí server Naval News, který poskytuje o lodích i řadu detailních technických informací.
Trump dle Naval News také potvrdil, že lodě budou vyzbrojeny střelami s plochou dráhou letu schopnými nést jadernou hlavici, což rozšíří nukleární schopnosti ozbrojených sil.
Obklopen vizualizacemi bitevních lodí třídy Trump prezident prohlásil, že se bude aktivně podílet na jejich designu, píše CNN. „Americké námořnictvo povede spolu se mnou design těchto lodí, protože jsem velmi estetický člověk,“ řekl Trump.
Zrychlit a zlevnit americké loďařství
Trump a Hegseth si stěžují na drahou, pomalou a zkostnatělou povahu obranného průmyslu a slibují dramatické změny, které by výrobu válečného vybavení zefektivnily, popisuje Reuters. „Od roku 1994 jsme nepostavili žádnou bitevní loď. Tyto špičkové lodě budou patřit k nejničivějším povrchovým válečným lodím,“ slíbil Trump.
Rozšíření námořnictva bude podle Trumpa provázet obnovený tlak na dodavatele v oblasti obrany, aby urychlili výrobu a omezili náklady. Oznámil, že se příští týden setká s významnými firmami v oblasti obrany, aby projednal zpoždění a překročení rozpočtu a aby prověřil, zda odměny vedoucích pracovníků, zpětný odkup akcií a dividendy přispívají k nesplnění výrobních cílů.
„Nechceme, aby vedoucí pracovníci vydělávali padesát milionů dolarů ročně, vypláceli všem velké dividendy a také prováděli zpětné odkupy, zatímco výroba letadel F-35 a dalších stíhaček stagnuje,“ prohlásil Trump dle agentury Reuters.
Prezident Trump a ministr námořnictva Phelan prohlásili třídu Trump za budoucí vlajkové lodě amerického námořnictva, které budou sloužit jako velitelské platformy flotily pro admirály, píší Naval News.
Americké námořnictvo a Venezuela
CNN upozorňuje, že oznámení přichází uprostřed masivního posilování přítomnosti amerického námořnictva v Karibském moři, kde Trump vyvíjí tlak na venezuelského vůdce Nicoláse Madura, včetně pokusů omezit jeho příjmy z ropy.
Námořnictvo se podílelo na řadě zadržení ropných tankerů v Karibiku, ačkoli operace vedla americká pobřežní stráž. Spojené státy v prosinci zadržely u pobřeží Venezuely dva tankery a v neděli 21. prosince pobřežní stráž „aktivně pronásledovala“ tanker Bella 1 poté, co se odmítl podrobit americkým snahám o zadržení, píše CNN.
Trump také zmínil, že Spojené státy si možná ponechají či prodají ropu, kterou v posledních týdnech zabavily u pobřeží Venezuely. Dodal, že si rovněž ponechají lodě, které zabavily. Venezuelská ropa by podle něj také mohla být použita k doplnění strategických rezerv USA.