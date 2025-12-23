Trump představil bitevní lodě třídy Trump


před 30 mminutami|Zdroj: Reuters, Naval News, CNN, ČTK

Americký prezident Donald Trump oznámil plán na stavbu bitevních lodí „třídy Trump“. Podle něj budou větší, rychlejší a „stokrát výkonnější“ než jakékoli dříve postavené lodě a budou tvořit jádro toho, co nazval „Zlatou flotilou“, jejímž cílem je upevnit dominanci amerického námořnictva. Plavidla mají nést i jaderné zbraně.

Prezident Trump, ministr obrany Pete Hegseth, ministr zahraničí Marco Rubio a ministr námořnictva John Phelan se účastnili oznámení prezidenta, který vyhlásil novou třídu bitevních lodí v rámci iniciativy „Zlatá flotila“, jejímž cílem je obnovit americké lodní stavitelství. Všichni čtyři během oznámení zdůraznili potřebu nové třídy bitevních lodí, píše server Naval News. Akce se konala v Trumpově floridském sídle Mar-a-Lago.

Program má začít se dvěma plavidly a podle Trumpa se očekává, že se rozroste na dvacet až pětadvacet lodí, informuje agentura Reuters. První loď této třídy bude pokřtěna jako USS Defiant, což znamená vzdorný, vzdorovitý či vzdorující.

Plavidla třídy Trump mají být válečné lodě o výtlaku třicet až čtyřicet tisíc tun, které překonají největší povrchové bojové lodě v současné službě, včetně největší existující jaderné bitevní lodi ruské námořnictva třídy Kirov, uvádí server Naval News, který poskytuje o lodích i řadu detailních technických informací.

Vizualizace bitevních lodí třídy Trump
Zdroj: Reuters/Jessica Koscielniak

Trump dle Naval News také potvrdil, že lodě budou vyzbrojeny střelami s plochou dráhou letu schopnými nést jadernou hlavici, což rozšíří nukleární schopnosti ozbrojených sil.

Obklopen vizualizacemi bitevních lodí třídy Trump prezident prohlásil, že se bude aktivně podílet na jejich designu, píše CNN. „Americké námořnictvo povede spolu se mnou design těchto lodí, protože jsem velmi estetický člověk,“ řekl Trump.

Zrychlit a zlevnit americké loďařství

Trump a Hegseth si stěžují na drahou, pomalou a zkostnatělou povahu obranného průmyslu a slibují dramatické změny, které by výrobu válečného vybavení zefektivnily, popisuje Reuters. „Od roku 1994 jsme nepostavili žádnou bitevní loď. Tyto špičkové lodě budou patřit k nejničivějším povrchovým válečným lodím,“ slíbil Trump.

Rozšíření námořnictva bude podle Trumpa provázet obnovený tlak na dodavatele v oblasti obrany, aby urychlili výrobu a omezili náklady. Oznámil, že se příští týden setká s významnými firmami v oblasti obrany, aby projednal zpoždění a překročení rozpočtu a aby prověřil, zda odměny vedoucích pracovníků, zpětný odkup akcií a dividendy přispívají k nesplnění výrobních cílů.

Hegseth na setkání vojenských špiček kritizoval „tlusté generály“
Americký ministr obrany Pete Hegseth

„Nechceme, aby vedoucí pracovníci vydělávali padesát milionů dolarů ročně, vypláceli všem velké dividendy a také prováděli zpětné odkupy, zatímco výroba letadel F-35 a dalších stíhaček stagnuje,“ prohlásil Trump dle agentury Reuters.

Prezident Trump a ministr námořnictva Phelan prohlásili třídu Trump za budoucí vlajkové lodě amerického námořnictva, které budou sloužit jako velitelské platformy flotily pro admirály, píší Naval News.

Trump hájí snahy o Grónsko americkou „národní bezpečností“
Americký prezident Donald Trump

Americké námořnictvo a Venezuela

CNN upozorňuje, že oznámení přichází uprostřed masivního posilování přítomnosti amerického námořnictva v Karibském moři, kde Trump vyvíjí tlak na venezuelského vůdce Nicoláse Madura, včetně pokusů omezit jeho příjmy z ropy.

Námořnictvo se podílelo na řadě zadržení ropných tankerů v Karibiku, ačkoli operace vedla americká pobřežní stráž. Spojené státy v prosinci zadržely u pobřeží Venezuely dva tankery a v neděli 21. prosince pobřežní stráž „aktivně pronásledovala“ tanker Bella 1 poté, co se odmítl podrobit americkým snahám o zadržení, píše CNN.

Trump také zmínil, že Spojené státy si možná ponechají či prodají ropu, kterou v posledních týdnech zabavily u pobřeží Venezuely. Dodal, že si rovněž ponechají lodě, které zabavily. Venezuelská ropa by podle něj také mohla být použita k doplnění strategických rezerv USA.

USA zasahují proti tankeru směřujícímu do Venezuely
Ropný tanker plující pod panamskou vlajkou, nad kterým je vojenská helikoptéra Spojených států amerických, 21. prosince 2025

Výběr redakce

Tři západoukrajinské oblasti jsou po masivním ruském náletu téměř zcela bez proudu

Tři západoukrajinské oblasti jsou po masivním ruském náletu téměř zcela bez proudu

08:24Aktualizovánopřed 48 mminutami
Svěřenský fond RSVP Trust, kam Babiš vloží Agrofert, je ve sbírce listin

Svěřenský fond RSVP Trust, kam Babiš vloží Agrofert, je ve sbírce listin

před 1 hhodinou
Anděl Páně už dvacet let baví miliony „nenapravitelných hříšníků“

Anděl Páně už dvacet let baví miliony „nenapravitelných hříšníků“

před 2 hhodinami
Izrael chce další osady na Západním břehu. Maří tak variantu dvoustátního řešení

Izrael chce další osady na Západním břehu. Maří tak variantu dvoustátního řešení

před 5 hhodinami
Pád letounu mexického námořnictva v Texasu nepřežilo pět lidí

Pád letounu mexického námořnictva v Texasu nepřežilo pět lidí

před 7 hhodinami
Policie v Srbsku obklíčila slovenské demonstranty při návštěvě Pellegriniho

Policie v Srbsku obklíčila slovenské demonstranty při návštěvě Pellegriniho

před 7 hhodinami
Trump hájí snahy o Grónsko americkou „národní bezpečností“

Trump hájí snahy o Grónsko americkou „národní bezpečností“

před 10 hhodinami
Zásadní bude, zda se Babiš nebude snažit ovlivňovat chod Agrofertu, zní z opozice

Zásadní bude, zda se Babiš nebude snažit ovlivňovat chod Agrofertu, zní z opozice

včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Trump představil bitevní lodě třídy Trump

Americký prezident Donald Trump oznámil plán na stavbu bitevních lodí „třídy Trump“. Podle něj budou větší, rychlejší a „stokrát výkonnější“ než jakékoli dříve postavené lodě a budou tvořit jádro toho, co nazval „Zlatou flotilou“, jejímž cílem je upevnit dominanci amerického námořnictva. Plavidla mají nést i jaderné zbraně.
před 30 mminutami

Tři západoukrajinské oblasti jsou po masivním ruském náletu téměř zcela bez proudu

Rusko v noci na úterý podniklo rozsáhlý útok proti ukrajinské energetické infrastruktuře, vypálilo tři desítky raket a přes šest set padesát dronů, uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Největší škody na energetice jsou hlášeny ze západních částí Ukrajiny, kde jsou tři oblasti téměř úplně bez proudu. Ve třech regionech v různých částech země – Kyjevské, Žytomyrské a Chmelnycké oblasti – zabil ruský nálet několik lidí, mezi mrtvými je dítě.
08:24Aktualizovánopřed 48 mminutami

O domov přišla dvakrát. Teď Širín bydlí díky dárcům z Česka

Nezisková organizace Člověk v tísni zůstává aktivní v Sýrii – i přes velké seškrtání peněz poskytovaných z USA. Pomáhají tak prostředky poskytnuté OSN a EU. Člověk v tísni proto mohl podat pomocnou ruku také Širín al-Radžab v humanitárním komplexu al-Amal ve městě Harem na severu země, ve kterém našli útočiště uprchlíci před válkou. Širín přitom přišla o domov hned dvakrát.
před 4 hhodinami

Izrael chce další osady na Západním břehu. Maří tak variantu dvoustátního řešení

Izrael schválil dalších devatenáct židovských osad na Západním břehu. Za poslední tři roky jich legalizoval už 69. Vláda v Jeruzalémě jejich výstavbu dlouhodobě podporuje i přes mezinárodní kritiku a nijak se netají, že tím chce zmařit možnost dvoustátního řešení. Dovnitř izraelské populace pak ještě zaznívají argumenty bezpečnostní a náboženské, říká ředitelka Herzlova centra izraelských studií Irena Kalhousová.
před 5 hhodinami

Pád letounu mexického námořnictva v Texasu nepřežilo pět lidí

Nejméně pět lidí zahynulo po pádu malého letadla mexického námořnictva v americkém státě Texas. Letoun se zřítil v pondělí tamního času, přepravoval jednoročního pacienta spolu se sedmi dalšími lidmi. Informovala o tom agentura AP s odvoláním na lokální činitele.
před 7 hhodinami

Policie v Srbsku obklíčila slovenské demonstranty při návštěvě Pellegriniho

Srbská policie při pondělní návštěvě slovenského prezidenta Petera Pellegriniho v srbském městě Báčsky Petrovec obklíčila v parku demonstranty z řad slovenské menšiny. Ti protestovali proti srbskému prezidentovi Aleksandru Vučičovi, který slovenského protějška při návštěvě doprovázel. Informoval o tom slovenský deník Pravda. Slovenská menšina tvoří v Báčském Petrovci až 60,5 procenta z přibližně šesti tisíc obyvatel.
před 7 hhodinami

Trump hájí snahy o Grónsko americkou „národní bezpečností“

Americký prezident Donald Trump v pondělí prohlásil, že Spojené státy potřebují Grónsko nikoliv kvůli nerostnému bohatství, ale z důvodů národní bezpečnosti. Jeho prohlášení citovala agentura Reuters. O snahách získat Grónsko hovořil šéf Bílého domu letos opakovaně. Grónsko však náleží Dánsku, má status poloautonomního území.
před 10 hhodinami

Ve složkách o Epsteinovi chybí fotky s Trumpem, vadí demokratům

Američtí demokraté viní ministerstvo spravedlnosti, že ze zveřejněných složek o odsouzeném sexuálním delikventovi Jeffreym Epsteinovi odstranilo několik dokumentů. Týká se to i fotografií prezidenta Donalda Trumpa. Resort musel do pátku zveřejnit spisy týkající se zemřelého finančníka. Úřad nicméně zatím zpřístupnil jen jejich zlomek, některé přitom zcela začerněné. Zbytek chce publikovat v následujících týdnech. Podle ministerstva jde totiž o stovky tisíc dokumentů, které je třeba anonymizovat, pokud by zobrazovaly oběti nebo by ohrozily vyšetřování.
před 13 hhodinami
Načítání...