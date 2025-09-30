Několik stovek nejvýše postavených amerických generálů a admirálů se v úterý sešlo na výjimečném jednání na základně námořní pěchoty Quantico ve státě Virginia. Bez udání konkrétního důvodu jej svolal ministr obrany Pete Hegseth. K armádním špičkám má promluvit i prezident USA Donald Trump. Podle zdrojů televizní stanice ABC News má být hlavním poselstvím Hegsethova projevu návrat „válečného étosu“ do řad armády a představení nových standardů, které by k tomuto cíli měly vést.
ŽivěHegseth svolal generály, promluví i Trump
Setkání se účastní elitní představitelé pozemního vojska, letectva i námořnictva ze Spojených států i z misí v Evropě, na Blízkém východě a v oblasti Asie a Tichomoří. V USA a desítkách dalších zemí působí přibližně osm set generálů a admirálů.
Podle zdrojů listu The Washington Post se Hegsethův rozkaz vztahuje na všechny zástupce armády v hodnosti brigádního generála nebo vyšší, případně jejich ekvivalenty v námořnictvu, kteří zastávají velitelské pozice. Zahrnuje také jejich nejvyšší poradce.
„Dnes ukončujeme válku proti válečníkům,“ napsal na sociálních sítích chvíli před začátkem svého projevu Hegseth.
Bezprecedentní rozsah setkání vyvolává podle deníku v některých armádních činitelích obavy. Hegseth v nedávné době nařídil rozsáhlé změny v armádě, včetně snížení počtu generálů o dvacet procent, propuštění vysokých důstojníků bez udání důvodu, a zasadil se také o rozšíření názvu ministerstva obrany o druhotný název „ministerstvo války“.