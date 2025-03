The Atlantic: Trumpův tým omylem prozradil novináři vojenské plány

Nejvyšší představitelé administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa, včetně viceprezidenta JD Vance a ministra obrany Petea Hegsetha, omylem přidali novináře do chatovací skupiny, ve které se bavili o plánovaných úderech proti jemenským povstaleckým hútíům. Tvrdí to časopis The Atlantic.