Nawrocki získal většinu mladých, jeho vítězství oslabí Tuskovu vládu

Konzervativního kandidáta podpořilo přibližně 52,9 procenta respondentů ve věku 18–29 let a 53,7 procenta respondentů ve věku 30–39 let. Právě v těchto dvou skupinách obyvatel zvítězil v prvním kole podle tehdejšího exit pollu krajně pravicový Mentzen.

Experti: Zemi hrozí paralýza, bude se víc zabývat sama sebou

Nový prezident bude vládě, lidově řečeno, sypat písek do kol a snažit se její činnost paralyzovat, uvedl politolog Petr Kaniok z Masarykovy univerzity v Brně.

„Zemi hrozí reálná paralýza a přešlapování na místě, dá se čekat, že se Polsko může vzdát svých ambicí stát se silným lídrem v EU,“ uvedl politolog.

Nástup Nawrockého bude znamenat větší konfrontaci mezi vládou a prezidentským úřadem i podle výkonného ředitele Asociace pro mezinárodní otázky AMO Víta Dostála.

„Současná vláda čekala s řadou nových zákonů na to, až se do prezidentského paláce dostane kandidát, který půjde vládě na ruku. A to se nestalo,“ řekl. Polsko se nyní bude více zabývat samo sebou a nebude mít tolik energie a času, které by mohlo věnovat zahraniční politice, a to i v otázkách, kde by nevznikal zásadní konflikt, míní analytik.