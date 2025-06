Nawrocki je konzervativní euroskeptik, za vzor má Trumpa

Právě závazek nepodepsat zákon, který by ratifikoval vstup Ukrajiny do NATO, byl jedním z bodů memoranda, se kterým přišel mezi prvním a druhým kolem voleb krajně pravicový Slawomir Mentzen, jenž skončil v prvním kole třetí.

Nawrocki je ve srovnání se současnou vládou Donalda Tuska výrazně euroskeptický. Slibuje, že bude „chránit polskou suverenitu“, a ostře se vyjádřil proti tomu, co označuje za „nadměrné vměšování Bruselu do záležitostí země“.

Nawrocki dále v kampani prohlašoval, že „máme právo na to, aby migranti nezaplavovali naše ulice“. Vyzval ke kontrolám na hranicích s Německem, jež by zabránily vstupu migrantů, které podle něj tato země vrací zpět. Také požadoval, aby Berlín zaplatil Polsku reparace za druhou světovou válku.

Do té doby působil jako ředitel Muzea druhé světové války v Gdaňsku, odkud také pochází a kde vyvolal kontroverze tím, že zavedl změny v expozici muzea. Někteří odborníci ho obvinili z „politického zasahování“ do zobrazování významných historických osobností.

Řadě skandálů čelil i během kampaně. Třeba dva týdny před prvním kolem hlasování šlo o kauzu kolem jeho bytu, který získal za nejasných podmínek od handicapovaného seniora.

Liberální web onet.pl napsal, že Nawrocki se v minulosti coby člen ostrahy hotelu v Sopotech podílel na dodávání prostitutek hotelovým hostům. Politik v návaznosti na toto tvrzení slíbil žalobu. Onet či vládní politici se pozastavili nad tím, že nepodal žalobu v souvislosti s volbami, protože pak by soud musel rozhodnout do 24 hodin, a tedy voliči by se ještě před hlasováním dozvěděli, jak to s dohazováním prostitutek bylo.

Nechtěnou pozornost na sebe Nawrocki přitáhl i během jedné televizní debaty s Trzaskowským, když si do úst vložil nikotinový sáček. Jeho prodej dospělým je v Polsku povolený, úřady ale upozorňují, že vzhledem k vysokému obsahu nikotinu jde o silně návykový výrobek.

Vyšlo také najevo, že se politik v roce 2009 účastnil organizované rvačky mezi fotbalovými chuligány, z nichž několik bylo později odsouzeno za obchodování s drogami a zbraněmi, napadení a v jednom případě i za vraždu teenagera mačetou. Nawrocki svou účast na rvačce nepopřel a místo toho ji popsal jako „ušlechtilý a mužný souboj“.

Příznivcům amatérského boxera s image drsného chlapa ale tyto kauzy očividně nevadily. „Tato obvinění mu podle všeho mezi pravicovými voliči neuškodila, mnoho z nich je považuje za politicky motivovaná,“ konstatovala agentura AP.