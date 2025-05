Jak se dostal k bytu? Polskou kampaň ovládla kauza opozičního kandidáta

před 2 h hodinami | Zdroj: ČT24 , Notes from Poland , Gazeta Wyborcza , Onet , TVP , Polskie Radio , The Polish Politics Blog , Statista

Dlouho to vypadalo, že kampani před polskými prezidentskými volbami, jejichž první kolo připadá na tuto neděli, budou dominovat především témata spojená s bezpečností. Vyplývalo to mimo jiné z pokračující ruské agrese proti Ukrajině či často nepředvídatelných kroků amerického prezidenta Donalda Trumpa. V závěru kampaně ale všechno přebila kauza kolem bytu jednoho ze dvou favoritů voleb.

„Zakrylo to všechny ostatní věci včetně Nawrockého návštěvy USA. Dalo by říct, že jeho fotografie s Donaldem Trumpem si už nikdo nepamatuje a řeší se jeho byt,“ popsal koncovku kampaně Lebduška.

PiS označila kauzu za zinscenovanou vládou ovládanými tajnými službami a Nawrocki se nakonec z celé situace rozhodl vybruslit oznámením, že byt věnuje na charitu. Případ ale v závěru kampaně upozadil další témata. „Překrylo to víceméně všechno ostatní, i v poslední velké prezidentské debatě to několikrát padlo,“ uvedl Lebduška.

„Je otázka, nakolik tato jednostranná orientace PiS může uspět, nebo ne. Určitě se to líbí jádru strany, ale otázka je, jak je to u vlažnějších voličů,“ potvrzuje dvousečnost silných vazeb strany na Trumpa Lebduška.

„Poláci jsou také znepokojeni jakýmkoli náznakem, že by Trump mohl omezit vojenské nasazení USA na východním křídle NATO,“ podotýká Aleks Szczerbiak z University of Sussex.

Blízkost opoziční strany k současnému americkému prezidentovi ale může být i rizikem, upozorňují experti s ohledem na Trumpovy vstřícné kroky vůči Rusku a nátlak na Ukrajinu. „Je to vnímáno jako problematické. V momentě, kdy Trump nadbíhá Putinovi či něco podobného, tak je to pro spoustu Poláků problém,“ konstatuje Lebduška.

„Občanská platforma (Trzaskowského mateřská strana a součást KO – pozn. red.) a Trzaskowski si toho jsou vědomi, a proto jsou od znovuzvolení Trumpa s jeho veřejnou kritikou velmi opatrní. Dbají na to, aby se prezentovali jako příznivci jak větší evropské jednoty, tak i vyšších výdajů na obranu. Zároveň zdůrazňují zásadní potřebu udržovat co nejužší vazby s USA a NATO bez ohledu na měnící se mezinárodní situaci,“ píše Szczerbiak.

Nawrocki například slíbil , že navrhne zákon, který by Polákům zajistil přednostní přístup k lékařské péči a místům ve školách před imigranty. Ostře se vyjádřil také k Ukrajině, o které prohlásil , že si nyní nedokáže představit, že by se připojila k EU nebo NATO, a za ruskou válku v této zemi obvinil „evropské elity“ , shrnul web.

Téma bezpečnosti se ale prolíná s migrací, respektive s přísnějším přístupem k ní. Jak napsal třeba web Notes from Poland (NfP), to může vyhovovat spíše pravicovými konzervativci podporovanému Nawrockému – a samozřejmě také kandidátovi krajně pravicové Konfederace Slawomiru Mentzenovi – než Trzaskowskému.

Referendum o vládě?

V kampani se letos nijak hlasitě neobjevují jindy zásadní vnitrospolečenské otázky jako úprava potratů či práva sexuálních menšin. Jediným výrazným vnitropolitickým aspektem tak je zřejmě snaha Nawrockého udělat z voleb referendum o vládě, která je nepopulární.

„Pokud by se prezidentské volby staly referendem o domácích výsledcích Tuskovy administrativy, jak se je pan Nawrocki a strana PiS snaží proměnit, a voliči by toho využili k tomu, aby dali tuto rostoucí nespokojenost najevo, mohlo by to být pro kandidáta PO extrémně problematické,“ míní Szczerbiak.

Lebduška ale poukazuje na to, že polská politická scéna je velmi polarizovaná. „Myslím, že to funguje pro ty voliče, ke kterým mluví, pro jeho příznivce,“ uvádí analytik z AMO. „Dělají to primárně pro svůj tábor.“

V posledních dnech před volbami tak zůstává hlavním bodem kampaně Nawrockého byt. Politik navíc přiznal, že kromě dvou zmíněných nemovitostí spoluvlastní ještě jednu – společně se svou sestrou.