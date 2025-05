Rusko se snaží zasahovat do polských prezidentských voleb, tvrdí ministr

„Během nynějších prezidentských voleb v Polsku čelíme bezprecedentnímu pokusu o zasahování do volebního procesu z ruské strany,“ prohlásil Gawkowski podle Reuters na konferenci o obraně. Podle ministra se to děje šířením dezinformací v kombinaci s hybridními útoky na kritickou polskou infrastrukturu s cílem paralyzovat normální fungování státu.

Polsko je ve střehu po událostech v Rumunsku

Polsko hraje zásadní roli jako uzel pro distribuci pomoci na Ruskem napadenou Ukrajinu. Varšava tvrdí, že to z ní činí důležitý terč ruských sabotáží, kybernetických útoků a dezinformačních kampaní. Polsko je v tomto ohledu ve střehu zvláště poté, co Rumunsko v prosinci své prezidentské volby zrušilo kvůli údajnému ruskému vměšování poté, co v listopadovém prvním kole hlasování překvapivě zvítězil do té doby málo známý krajně pravicový politik Calin Georgescu, označovaný za proruského.

Opakované první kolo rumunských voleb se konalo v neděli a z prvního místa z něj postupuje George Simion, kandidát Svazu pro sjednocení Rumunů (AUR), který média označují za nacionalisticko-populistický. Georgescu se opakovaných voleb už účastnit nesměl.