Šéf OSN vyzval Izrael ke zrušení zákazu činnosti humanitárních organizací v Gaze

Generální tajemník OSN António Guterres v pátek vyzval Izrael, aby zrušil zákaz činnosti desítek humanitárních organizací poskytujících pomoc v Pásmu Gazy, píše agentura AFP. Izraelský krok podle něj ještě dále zhorší humanitární krizi, které obyvatelé pásma čelí. Podle izraelského ministerstva pro záležitosti diaspory tyto organizace nevyhověly novým požadavkům na registraci.
Mezinárodní nevládní organizace jsou nezbytné pro humanitární práci, přičemž pozastavení jejich činnosti ohrožuje „křehký pokrok“, kterého bylo dosaženo v rámci příměří, uvedl Guterresův mluvčí Stéphane Dujarric.
Izrael v úterý oznámil, že 1. ledna odebere povolení k činnosti těm organizacím, které nesplnily pokyny pro sdílení informací o zaměstnancích, o financování a o své činnosti. Do 1. března pak musí tyto organizace ukončit veškerou svou činnost.
Mezi 37 dotčenými organizacemi jsou Lékaři bez hranic, katolická Caritas Internationalis či CARE. Zákaz působení se týká nejen Pásma Gazy, ale také okupovaného Západního břehu a východního Jeruzaléma.
Rozhodnutí odsoudila i Evropská unie a Velká Británie
Izraelské rozhodnutí v úterý odsoudila Evropská unie. Znepokojení nad opětovným zhoršováním humanitární situace v Pásmu Gazy vyjádřilo v úterý ve společném prohlášení deset států včetně Británie a Francie, podle kterých je tamní situace nadále katastrofální. Jakýkoliv pokus o omezení fungování mezinárodních nevládních organizací považují tyto státy za nepřijatelný.
Ve čtvrtek toto rozhodnutí podle AFP odsoudilo i osmnáct izraelských levicových nevládních organizací, podle kterých je nový systém registrace v rozporu se základními humanitárními principy nezávislosti a neutrality.
Systém registrace nevládních organizací
Izraelské úřady zavedly nový systém registrace nevládních organizací pro palestinská území loni v březnu. Podle něj musí tyto organizace předložit například úplný seznam svých palestinských a zahraničních zaměstnanců, včetně podrobností o jejich rodinných příslušnících.
Některé organizace uvedly, že neposkytly údaje o svých palestinských zaměstnancích, neboť se obávají, že by se mohli stát cílem izraelské armády.
Humanitární situace v Pásmu Gazy se od října, kdy začalo platit po dvou letech války příměří mezi palestinským teroristickým hnutím Hamás a Izraelem, výrazně nezlepšila. Více než milion lidí žije podle OSN stále ve stanech či provizorních přístřešcích, vodovodní, kanalizační a elektrická infrastruktura je zničená a nemocnice stále nestíhají ošetřovat zraněné a nemocné.
