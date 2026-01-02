Muž v královéhradeckém obchodním centru pobodal dva lidi. Policie ho zadržela


V královéhradeckém obchodním centru Futurum odpoledne muž napadl a zranil sečným nástrojem při konfliktu jiné dva lidi, vyplývá z informací policie a záchranářů. Údajného útočníka policie zadržela ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové. Server Novinky uvedl, že incident se odehrál ve druhém poschodí v nehtovém studiu.

„V současnosti zasahujeme v královéhradeckém obchodnímu centru Futurum, kde dle prvotních informací mělo dojít k útoku nožem. Centrum evakuujeme a v současnosti nemáme informace o tom, že by hrozilo další nebezpečí,“ informovala po 18:00 policie, která později dodala, že údajného útočníka zadržela. „Stále platí náš původní apel – respektujte pokyny kolegů především v nákupním centru a nemocnici,“ vyzvali policisté.

Podle mluvčí záchranářů utrpěl jeden muž vážné bodné zranění a jedna žena lehké zranění.

V obchodním centru byl shodou okolností europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL), který byl v poschodí, ve kterém je občerstvení.

„Slyšel jsem řev, viděl jsem, jak k Futuru přijíždějí auta policistů. Lidé byli v šoku, slyšel jsem, jak lidé říkají: Oháněl se tam blázen s mačetou,“ sdělil europoslanec. Na místě je podle něj je zásahová jednotka policie i záchranáři. „Vše probíhá velmi profesionálně,“ dodal Zdechovský, který přišel do Futura krátce po 17:00.

