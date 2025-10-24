Za vraždu prodavaček dostal mladík devět let vězení


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Za dvojnásobnou vraždu prodavaček v Hradci Králové v pátek krajský soud potrestal nyní sedmnáctiletého mladíka devítiletým vězením a nařídil mu zabezpečovací detenci. Soudní znalci u něj zjistili sexuální deviaci agresivní sadismus. Poškozeným musí zaplatit celkem 19 milionů korun. Rozsudek vyslechl bez projevu emocí. Obžalovaný zaútočil nožem na dvě prodavačky v obchodě 20. února. Ženám bylo 19 a 38 let. I přes okamžitou pomoc na místě zemřely.

Státní zástupkyně Lucie Žabková navrhla pro obžalovaného trestní opatření při horní, desetileté hranici zvýšené trestní sazby a detenci. Trestní opatření se ukládá mladistvým zločincům.

Podle spisu jednal sám, v minulosti neměl problémy se zákonem a oběti si vybral náhodně. Mladík, kterému bylo v době spáchání činu šestnáct let, bezprostředně po útoku utekl, zásahová jednotka jej zadržela asi kilometr od místa činu. Orientační test na drogy i dechová zkouška na alkohol u něj byly negativní. Chlapec se následně k činu přiznal, u soudu nevypovídal.

Státní zástupkyně Lucie Žabková odpovídá na dotazy k případu vraždy dvou prodavaček v Hradci Králové
Zdroj: ČTK/Taneček David

Předseda senátu krajského soudu Petr Mráka uvedl, že mladík trpěl zálibou v násilí a puzením k násilným činům již od deseti let. Jeho motivací k únorovému útoku byla podle soudu snaha ubližovat, zabíjet. Čin byl podle soudu plánovaný, přičemž obětí měla být fyzicky slabá žena. „Prognóza resocializace je vysoce nepravděpodobná, cítí dál puzení zabíjet,“ řekl Mráka s odkazem na závěry soudních znalců.

Podle znalců se mladík před činem zajímal o sestrojení bomby a plánoval útok na jednu z hradeckých škol. Vyplynulo to z hesel, která zadával do internetového vyhledávače. Podle soudu ve vazbě také sdělil znalkyni, že plánoval bombový útok. Řekl jí údajně i to, že když spáchal vraždu, neměl pohnutku dál zabíjet, ale nyní začíná mít opět nutkání pokračovat, sdělil v odůvodnění rozhodnutí Mráka.

Po odpykání trestu zabezpečovací detence

Ze závěru soudních znalců vyplynulo, že oběti si sice vybral náhodně, ale roli v tom sehrála zmíněná deviace související s touhou zabíjet a být v tom úspěšný. Proto zaútočil na ženy, u kterých byla z jeho pohledu větší pravděpodobnost, že ve svém počínání uspěje. Před samotným činem podle státní zástupkyně nic nenasvědčovalo tomu, že trpí sexuální deviací a že chce zabíjet.

Podle znalců se zároveň s deviací u obžalovaného rozvíjela i smíšená porucha osobnosti, což vyloučilo uložení ochranné léčby, protože by nebyla účinná. Proto soud nařídil obžalovanému zabezpečovací detenci, kterou by měl nastoupit poté, co si odpyká trestní opatření. V závěrečné řeči před vynesením rozsudku chlapec podle státní zástupkyně řekl, že „je s tím připraven něco dělat, ale neví jak“. Jinak nevypovídal. Když předseda senátu krajského soudu Petr Mráka při odůvodnění rozhodnutí četl úryvky textů písniček, které měl obžalovaný rád, mladík se lehce pousmál. Texty obsahovaly odkazy na brutální násilí.

Státní zástupce obžaloval mladistvého z vraždy prodavaček v Hradci Králové
Eskorta odvádí od Okresního soudu mladíka obviněného z vraždy dvou žen, 21. února 2025

Krajský soud projednával případ za přísných bezpečnostních opatření. Obžalovaného v neprůstřelné vestě vodila do jednací místnosti eskorta za přítomnosti členů vězeňské služby v kuklách a se samopaly.

Výběr redakce

Čína zvyšuje tlak na křesťanskou menšinu

Čína zvyšuje tlak na křesťanskou menšinu

před 29 mminutami
Nový ministr vystřízliví a něco přehodnotí, zaznělo v debatě o životním prostředí

Nový ministr vystřízliví a něco přehodnotí, zaznělo v debatě o životním prostředí

před 54 mminutami
Hrozba požárů je v Amazonii až sedmdesátkrát vyšší kvůli změně klimatu

Hrozba požárů je v Amazonii až sedmdesátkrát vyšší kvůli změně klimatu

před 1 hhodinou
Za vraždu prodavaček dostal mladík devět let vězení

Za vraždu prodavaček dostal mladík devět let vězení

před 1 hhodinou
SPD chce vystoupení z WHO, řekl před jednáním o koaličním programu Okamura

SPD chce vystoupení z WHO, řekl před jednáním o koaličním programu Okamura

před 2 hhodinami
Gruzínští demonstranti se pokusili o „mírovou revoluci“. Režim se ale utužuje

Gruzínští demonstranti se pokusili o „mírovou revoluci“. Režim se ale utužuje

před 4 hhodinami
„Mír, spravedlnost a lepší život pro celé lidstvo.“ Před osmdesáti lety vznikla OSN

„Mír, spravedlnost a lepší život pro celé lidstvo.“ Před osmdesáti lety vznikla OSN

před 5 hhodinami
Unie bude dál pomáhat Kyjevu. Zintenzivní také akce proti ruské stínové flotile

Unie bude dál pomáhat Kyjevu. Zintenzivní také akce proti ruské stínové flotile

včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Za pokus o vraždu zapálením uložil soud v Ostravě výjimečný trest

Za pokus o vraždu ženy zapálením v pátek Krajský soud v Ostravě odsoudil dvaatřicetiletého Davida Anderku k výjimečnému trestu 24 let ve věznici se zvýšenou ostrahou. Uložil mu také ochranné psychiatrické léčení. Podle obžaloby loni ve Frýdku-Místku polil benzínem zhruba o dvacet let starší známou, s níž předtím spolu s dalšími lidmi popíjeli. Státní zástupce pro obžalovaného žádal výjimečný trest 27,5 roku, obhájce naopak žádal zproštění obžaloby. Pojišťovně má Anderka uhradit 2,9 milionu korun, ženě tři miliony korun.
před 24 mminutami

Nový ministr vystřízliví a něco přehodnotí, zaznělo v debatě o životním prostředí

„Je to hodně nepopsaný list,“ soudí o kandidátovi na ministra životního prostředí Petru Macinkovi (Motoristé) předseda Českého svazu ochránců přírody Libor Ambrozek (KDU-ČSL). Věří však v to, že se kolem resortu, který on sám v minulosti také vedl, povede seriózní debata. Předseda senátního výboru pro životní prostředí Zbyněk Linhart připomněl, že z českého členství v Evropské unii vyplývají velké závazky v hodnotách stovek miliard korun – mimo jiné právě na životní prostředí. Připomněl proto nutnou racionální diskusi. Debatou v Událostech, komentářích provázela Tereza Řezníčková.
před 54 mminutami

Za vraždu prodavaček dostal mladík devět let vězení

Za dvojnásobnou vraždu prodavaček v Hradci Králové v pátek krajský soud potrestal nyní sedmnáctiletého mladíka devítiletým vězením a nařídil mu zabezpečovací detenci. Soudní znalci u něj zjistili sexuální deviaci agresivní sadismus. Poškozeným musí zaplatit celkem 19 milionů korun. Rozsudek vyslechl bez projevu emocí. Obžalovaný zaútočil nožem na dvě prodavačky v obchodě 20. února. Ženám bylo 19 a 38 let. I přes okamžitou pomoc na místě zemřely.
před 1 hhodinou

SPD chce vystoupení z WHO, řekl před jednáním o koaličním programu Okamura

ANO, SPD a Motoristé v pátek pokračují ve vyjednávání o programu možné budoucí vládní koalice. Nejprve se věnují kultuře. Následně se budou zabývat diplomacií. První místopředseda ANO Karel Havlíček v pátek ráno upřesnil, že o víkendu budou subjekty pracovat na programu pro vědu a digitalizaci. Předseda SPD Tomio Okamura před jednáním sdělil, že SPD chce, aby Česko vystoupilo ze Světové zdravotnické organizace (WHO).
před 2 hhodinami

Fiala odmítl návrh na snížení emisí o 90 procent do roku 2040

Premiér Petr Fiala na summitu Evropské unie (EU) v Bruselu „jednoznačně odmítl“ návrh klimatického cíle pro rok 2040, kterým je snížit emise skleníkových plynů o 90 procent oproti roku 1990. Šéf vlády to uvedl po skončení jednání. Unijní lídři během schůzky hovořili o další podpoře Ukrajiny, obraně a bezpečnosti, ale právě i o konkurenceschopnosti a klimatických ambicích EU.
před 11 hhodinami

Nebála se postavit za svoje hodnoty, zavzpomínal na Drábovou prezident Pavel

Na dlouholetou předsedkyni Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) Danu Drábovou, která zemřela po vážné nemoci 6. října, večer v pražském Foru Karlín zavzpomínal prezident Petr Pavel. Drábová podle něj byla člověkem, který měl jasno v hodnotách, přičemž se nikdy nebála za ně postavit. Vzpomínkovou akci na uznávanou odbornici na jadernou energetiku a výraznou osobnost veřejného života uspořádaly organizace Dárek pro Putina, Post Bellum a Havloids Memorial Club. Součástí akce jsou také hudební vystoupení.
včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami

Martin Kupka bude kandidovat na předsedu ODS

Ministr dopravy v končící vládě Martin Kupka bude kandidovat na předsedu ODS, ve čtvrtek přijal nominaci na jednání místní organizace ODS ve středočeských Líbeznicích, kde bydlí a dříve dělal starostu. Kupka, který je teď místopředsedou strany, to večer uvedl na sociální síti X. Nynější předseda ODS Petr Fiala chce v čele strany skončit po lednovém kongresu.
před 13 hhodinami

Restaurace jsou pro lidi drahé, raději si nosí do práce vlastní oběd

Oběd z restaurace je pro mnoho lidí stále svátečnější. Kvůli zdražování totiž omezily počet návštěv stravovacích podniků skoro dvě třetiny lidí. Častěji si nosí do práce vlastní jídlo. Polední návštěvnost restaurací udržují strávníci se stravenkami. Ukázal to evropský průzkum stravovacích návyků v Česku.
před 14 hhodinami
Načítání...