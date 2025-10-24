Za vraždu prodavaček dostal mladík devět let vězení

Za dvojnásobnou vraždu prodavaček v Hradci Králové v pátek krajský soud potrestal nyní sedmnáctiletého mladíka devítiletým vězením a nařídil mu zabezpečovací detenci. Soudní znalci u něj zjistili sexuální deviaci agresivní sadismus. Poškozeným musí zaplatit celkem 19 milionů korun. Rozsudek vyslechl bez projevu emocí. Obžalovaný zaútočil nožem na dvě prodavačky v obchodě 20. února. Ženám bylo 19 a 38 let. I přes okamžitou pomoc na místě zemřely.
Státní zástupkyně Lucie Žabková navrhla pro obžalovaného trestní opatření při horní, desetileté hranici zvýšené trestní sazby a detenci. Trestní opatření se ukládá mladistvým zločincům.
Podle spisu jednal sám, v minulosti neměl problémy se zákonem a oběti si vybral náhodně. Mladík, kterému bylo v době spáchání činu šestnáct let, bezprostředně po útoku utekl, zásahová jednotka jej zadržela asi kilometr od místa činu. Orientační test na drogy i dechová zkouška na alkohol u něj byly negativní. Chlapec se následně k činu přiznal, u soudu nevypovídal.
Předseda senátu krajského soudu Petr Mráka uvedl, že mladík trpěl zálibou v násilí a puzením k násilným činům již od deseti let. Jeho motivací k únorovému útoku byla podle soudu snaha ubližovat, zabíjet. Čin byl podle soudu plánovaný, přičemž obětí měla být fyzicky slabá žena. „Prognóza resocializace je vysoce nepravděpodobná, cítí dál puzení zabíjet,“ řekl Mráka s odkazem na závěry soudních znalců.
Podle znalců se mladík před činem zajímal o sestrojení bomby a plánoval útok na jednu z hradeckých škol. Vyplynulo to z hesel, která zadával do internetového vyhledávače. Podle soudu ve vazbě také sdělil znalkyni, že plánoval bombový útok. Řekl jí údajně i to, že když spáchal vraždu, neměl pohnutku dál zabíjet, ale nyní začíná mít opět nutkání pokračovat, sdělil v odůvodnění rozhodnutí Mráka.
Po odpykání trestu zabezpečovací detence
Ze závěru soudních znalců vyplynulo, že oběti si sice vybral náhodně, ale roli v tom sehrála zmíněná deviace související s touhou zabíjet a být v tom úspěšný. Proto zaútočil na ženy, u kterých byla z jeho pohledu větší pravděpodobnost, že ve svém počínání uspěje. Před samotným činem podle státní zástupkyně nic nenasvědčovalo tomu, že trpí sexuální deviací a že chce zabíjet.
Podle znalců se zároveň s deviací u obžalovaného rozvíjela i smíšená porucha osobnosti, což vyloučilo uložení ochranné léčby, protože by nebyla účinná. Proto soud nařídil obžalovanému zabezpečovací detenci, kterou by měl nastoupit poté, co si odpyká trestní opatření. V závěrečné řeči před vynesením rozsudku chlapec podle státní zástupkyně řekl, že „je s tím připraven něco dělat, ale neví jak“. Jinak nevypovídal. Když předseda senátu krajského soudu Petr Mráka při odůvodnění rozhodnutí četl úryvky textů písniček, které měl obžalovaný rád, mladík se lehce pousmál. Texty obsahovaly odkazy na brutální násilí.
Krajský soud projednával případ za přísných bezpečnostních opatření. Obžalovaného v neprůstřelné vestě vodila do jednací místnosti eskorta za přítomnosti členů vězeňské služby v kuklách a se samopaly.