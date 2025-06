Stanjura prý varoval Blažka před darem, ovšem až po podpisu smlouvy

Ministr financí Zbyněk Stanjura tvrdí, že varoval končícího ministra spravedlnosti Pavla Blažka (oba ODS) před přijetím miliardového daru, avšak až po podpisu smlouvy. Uvedl to Deník N na základě vyjádření resortu financí. Stanjura přitom o věci podle webu věděl více než měsíc před převedením daru. Blažek minulý týden rezignoval na funkci. Spekuluje se, že by ho v čele resortu mohla nahradit advokátka Eva Decroix (ODS), která se loni stala místopředsedkyní strany.

Kauze bitcoinového daru se bude věnovat jednání koaličních lídrů i vlády. Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) hodlá doporučit, aby stát výnos vrátil. Plánují to řešit i koaliční Starostové. Podle jejich předsedy a ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) se na kauzu budou ptát.

Rakušan taky řekl, že informace o transakci ministerstva spravedlnosti neměl. Zopakoval, že Blažkova reakce byla rychlá, neumí si představit, že by ministr demisi nepodal. „A teď samozřejmě budeme využívat všechny platformy, ať už je to K4 či vláda pro to, abychom tu věc otevřeli, abychom mohli klást otázky, abychom dostávali odpovědi,“ dodal.

Přijetí bitcoinů z podezřelého zdroje kritizují i opoziční poslanci. ANO a SPD kvůli tomu budou při schůzi sněmovny požadovat demisi vlády.