Vodárny chystají od nového roku zdražení, v průměru o inflaci

Vodárny v těchto dnech zveřejňují ceníky na příští rok. Ve většině regionů vodné a stočné zvýší, v průměru o inflaci. Domácnosti to vyjde řádově na stokoruny ročně navíc.
Například Vodárny v Hradci Králové příští rok zdraží vodné a stočné o 3,5 procenta. Hlavně kvůli investicím do sítě. „Některé části vodárenské soustavy v Hradci Králové jsou více než šedesát let staré,“ uvedl provozně-technický náměstek VAK Hradec Králové Pavel Loskot.
Průměrná tříčlenná rodina si na Hradecku připlatí zhruba pět set korun. Voda je zde nejdražší v celém kraji.
Zatímco v některých regionech bude nárůst ceny vodného a stočného mezi dvěma a sedmi procenty, jsou i místa, kde cena zůstane stejná jako letos. Například v Litomyšli nebo v Rychnově nad Kněžnou.
Vyšší částku na složenkách budou mít i lidé na západě Čech. Ale i po zdražení zde zůstává cena pod celorepublikovým průměrem.
Kupříkladu na Karlovarsku se zvýší o 2,5 procenta. „Nechtěli jsme to navyšovat víc, nemáme k tomu důvod. Myslím, že to je dlouhodobě udržitelné navýšení,“ uvedl předseda Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech Alexandr Žák. Hovoří o nutnosti zaplatit lidi, kteří vodu vyrábějí a čistí, a poukazuje také na zdražování chemikálií.