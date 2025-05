V okolí mají vodu levnější, vadí obyvatelům Moravské Třebové

Obyvatelé Moravské Třebové si stěžují na vysokou cenu vody. I když platí za metr krychlový vodného a stočného průměrnou cenu v Česku, vadí jim, že sousední města jako třeba Litomyšl mají vodu mnohem levnější. Kritizují proto zastupitele, že o dalších deset let prodloužili koncesi firmě, která se o kanalizaci stará. Za to, aby její správu měla společnost vlastněná městem, vznikla ve městě i petice.

„Jinde platí třiaosmdesát korun. Jak v Litomyšli, tak ve Svitavách, tak proč bychom měli platit víc,“ stěžuje si seniorka Emilie Seidlová. V Litomyšli platí vodné a stočné 89 korun. K nejlevnějším městům patří Krnov z osmdesáti korunami, k nejdražším naopak Kladno se 175 korunami. Moravská Třebová patří k průměru.

O vodě se v Moravské Třebové rozhodovalo v zaplněném sále zastupitelstva a mnohým přítomným vadilo, že kanalizaci bude dalších deset let provozovat společnost vlastněná rakouskými partnery. Obávají se dalšího růstu cen. „Pokud by trošičku přemýšleli, tak by to mohli udělat tím způsobem, že si vezmou vodárnu pod sebe, pod město,“ říká místní obyvatel Jakub Dvořák.

„Provozujeme takto kanalizaci už zhruba třicet let a nemáme zázemí, abychom ji začali provozovat sami,“ kontruje starosta Moravské Třebové Pavel Charvát (ODS).