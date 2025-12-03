Policie evakuuje školu v Uherském Brodě kvůli riziku výbuchu neznámé látky

Policie se aktuálně podílí na evakuaci 450 lidí ze Základní školy Mariánské náměstí v Uherském Brodě na Uherskohradišťsku. Důvodem je přítomnost nebezpečné látky v jednom z kabinetů a potenciální riziko jejího výbuchu. Policie to odpoledne uvedla na síti X. O jakou látku se jedná, nezveřejnila.
O evakuaci školy rozhodli hasiči. „Na místo je přivolán náš policejní pyrotechnik. Řidiče a řidičky, kteří se pohybují v okolí školy, prosíme o maximální obezřetnost a trpělivost. Okolnosti umístění látky budeme spolu s HZS ČR (Hasičským záchranným sborem České republiky) zjišťovat bezprostředně poté, co bude látka bezpečně zajištěna,“ uvedli policisté.
Evakuovaná základní škola má podle informací na webových stránkách 22 tříd, jedenáct na prvním stupni a jedenáct na druhém stupni. Mariánské náměstí, kde škola stojí, se nachází v centru šestnáctitisícového města.