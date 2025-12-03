Policie evakuuje školu v Uherském Brodě kvůli riziku výbuchu neznámé látky


před 21 mminutami|Zdroj: ČTK

Policie se aktuálně podílí na evakuaci 450 lidí ze Základní školy Mariánské náměstí v Uherském Brodě na Uherskohradišťsku. Důvodem je přítomnost nebezpečné látky v jednom z kabinetů a potenciální riziko jejího výbuchu. Policie to odpoledne uvedla na síti X. O jakou látku se jedná, nezveřejnila.

O evakuaci školy rozhodli hasiči. „Na místo je přivolán náš policejní pyrotechnik. Řidiče a řidičky, kteří se pohybují v okolí školy, prosíme o maximální obezřetnost a trpělivost. Okolnosti umístění látky budeme spolu s HZS ČR (Hasičským záchranným sborem České republiky) zjišťovat bezprostředně poté, co bude látka bezpečně zajištěna,“ uvedli policisté.

Evakuovaná základní škola má podle informací na webových stránkách 22 tříd, jedenáct na prvním stupni a jedenáct na druhém stupni. Mariánské náměstí, kde škola stojí, se nachází v centru šestnáctitisícového města.

„Od řízku k růstu.“ Vánoční festival zlozvyků v Brně je alternativou ke stresu

Povinný úklid, spousta svařáčků a hádek, předsevzetí, že „zítra začnu“, a dědeček, který olizuje cukroví. Vše, co lidem vadí na svátcích, sdílí Vánoční festival zlozvyků. Koná se v Brně a nechce jen pobavit, ale především nabídnout alternativu k adventnímu konzumu a stresu a s nadsázkou možná i podnět k životní změně. Za akcí stojí umělkyně Kateřina Šedá, která o zlozvycích navíc vydává i knihu.
před 1 hhodinou

Liberecký kraj stále jedná o kupní smlouvě k hotelu a vysílači Ještěd

Liberecký kraj letos oproti očekávání nekoupí horský hotel a vysílač Ještěd. Kraj s Českými radiokomunikacemi (ČRa) stále vyjednává o parametrech smlouvy. Podle původních plánů mělo zastupitelstvo smlouvu schvalovat nejpozději v prosinci, nově se lhůta prodlouží do čtyřiadvacátého února. Jednání jsou komplikovaná, prodloužení je nutné z důvodu dohotovení technických a majetkoprávních podkladů, řekl ve středu novinářům hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj).
před 2 hhodinami

Kauza Stoka: Všichni dříve odsouzení chtějí dohodu o vině, rozhodne soud

Všichni obžalovaní v brněnské kauze Stoka, kteří byli v původním řízení v případu nepravomocně odsouzeni, uzavřeli s žalobcem dohody o vině a trestu. Týká se to i bývalého místostarosty brněnské části Brno-střed Jiřího Švachuly (dříve ANO). Část z nich včetně Švachuly vinu dřív odmítala. Všechny dohody podléhají schválení soudu. V případu čelí obžalobě jedenáct lidí a dvě firmy. Soud je původně odsoudil, odvolací soud ale rozsudek zrušil a případ vrátil do Brna. V kauze jde o údajné ovlivňování zakázek na radnici části Brno-střed.
08:50Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Novou nabíječku ani nezapojili, nešlo u ní stát. Praha slibuje nápravu

Některé nabíjecí stanice pro elektromobily v Praze jsou umístěné tak nevhodně, že se k nim řidiči prakticky nedostanou. Pokud by u nich zaparkovali, riskují navíc pokutu. Technologie hlavního města chybu připouštějí a ve spolupráci s Pražskou energetikou chystají nápravu.
před 3 hhodinami

I v církvi se hřeší, ukazuje komedie Kardinální chyba

Ve hře Kardinální chyba navštíví papež malou německou diecézi, čímž vyvolá řadu zmatků. Komedii, která se vysmívá přetvářce a přehnaným ambicím, uvádí Národní divadlo moravskoslezské v české premiéře.
před 4 hhodinami

Podvodníci lákali na zázračný „lék“, zaštítili se mnichy z Břevnova

Nepříjemné překvapení zažili mniši Benediktinského arciopatství svatého Vojtěcha a svaté Markéty na pražském Břevnově. E-mailem se na ně obrátil muž, aby si prověřil preparát prodávaný on-line, který měli vyrábět právě v tomto klášteře. Díky dotazu se tak řeholníci dozvěděli, že se na ně bez jejich vědomí odkazují internetoví podvodníci.
před 7 hhodinami

V restauraci i obchodě. Uplatnění robotů se rozšiřuje

Roboti už nejsou skrytí jen v průmyslových provozech. Stále častěji se s nimi lidé setkávají v obchodech nebo restauracích. Nově mohou na další narazit v ulicích Prahy. K týmu lidských kurýrů se v Karlíně přidalo v úterý pět robotických. Zatím dovezou jídlo z jedné restaurace rychlého občerstvení. Firma Foodora zároveň plánuje přidat další provozy. Překvapením pro zákazníky se už před několika lety stali robotičtí číšníci v síti salaterie UGO Trade. Mají je ve zhruba třetině provozoven, kde to prostor dovolí. Personál jimi ale nahradit nechtějí. Stejně jako rozvozová firma Wolt, která rovněž zvažuje nasazení robotů v metropoli – rovněž coby doplněk práce kurýrů.
před 17 hhodinami
