V Kravařích zemřel muž na otravu oxidem uhelnatým, další tři lidé se přiotrávili


před 11 mminutami|Zdroj: ČTK

Šestatřicetiletý muž zemřel ve středu v Kravařích na Opavsku na otravu oxidem uhelnatým. Přiotrávili se i další tři lidé včetně dvou dětí školního věku. Informovali o tom záchranáři a policie.

Do rodinného domu v Bezručově ulici záchranáři, hasiči i policisté vyráželi ve středu krátce po poledni. Na tísňovou linku dostali oznámení, že se tam nachází muž v bezvědomí. „Po vstupu do prostor bytu začalo záchranářům alarmovat čidlo signalizující přítomnost oxidu uhelnatého. Proto na místo zásahu přivolali také hasiče a policii,“ uvedl mluvčí záchranné služby Lukáš Humpl.

Šestatřicetiletému muži začali svědci poskytovat pomoc ještě před příjezdem záchranné služby. „Týmy pokračovaly ve snaze o záchranu prováděním rozšířené resuscitace, a to za použití léků i přístrojové techniky. Přes veškerou snahu se nepodařilo obnovit činnost pacientova srdce a zasahující lékařka byla nucena po přibližně čtyřiceti minutách konstatovat smrt,“ uvedl Humpl.

S příznaky intoxikace byla ošetřena rovněž jednačtyřicetiletá žena a dvě děti školního věku. Záchranáři je přepravili do Slezské nemocnice v Opavě. „Opavští kriminalisté se v současné chvíli zabývají všemi okolnostmi a příčinami této tragické události,“ řekl policejní mluvčí Jan Segsulka. Na místě zasahovaly i dvě hasičské jednotky, které změřily koncentrace uniklého plynu a dům odvětraly.

