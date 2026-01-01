Novoroční půlnoc přinesla nejlepší kvalitu ovzduší za posledních několik desetiletí

Silvestrovská noc nabídla nejlepší ovzduší na přelomu roku minimálně za posledních 22 let, uvedl pro ČT vedoucí oddělení kvality ovzduší Českého hydrometeorologického ústavu Brno Jáchym Brzezina. Hodnoty koncentrací částic PM10 se podle něj pohybovaly výrazně níže, než je během období kolem novoroční půlnoci obvyklé.
Odpalování zábavní pyrotechniky je velmi významným zdrojem znečišťování ovzduší. Koncentrace prachových částic PM nabývají často krátce po novoroční půlnoci ve městech hodnot, které jsou nejvyšší z celého následujícího roku, uvedl Brzezina.
„Také co do složení se jedná o vysoce nežádoucí látky s prokazatelně negativním vlivem na lidské zdraví – částice z pyrotechniky obsahují koktejl různých chemických látek včetně různých kovů,“ konstatoval.
Dodal, že velmi vysoké průměrné hodinové koncentrace částic PM10 byly na Silvestra 2025/26 naměřeny pouze na stanici Třinec-Kosmos (203,4 µg∙m–3). Nad 100 µg∙m–3 se koncentrace částic PM10 vyšplhaly ještě v lokalitě Ostrava-Hrabůvka (115,0 µg∙m–3). V obou případech to bylo v první hodině nového roku. „V případě jednotlivých stanic však nemusí být tato hodnota reprezentativní pro dané město, ale může se jednat o vliv lokálního ovlivnění, v tomto případě odpalů v blízkosti stanice.“
V Praze byla nejvyšší hodnota hodinového průměru koncentrace těch částic naměřena rovněž během první hodiny po půlnoci, a to na stanici Praha 9-Vysočany (78,4 µg∙m–3). Pro srovnání, na přelomu let 2024/25 byla na této stanici naměřena hodinová koncentrace 360,2 µg∙m–3, tedy koncentrace téměř pětinásobně vyšší. Na dalších čtyřech stanicích pak byla naměřena koncentrace částic PM10 vyšší než 200 µg∙m–3.
V kontextu přelomu roku byly koncentrace nízké i v dalších velkoměstech, jako je Brno, Ostrava, Plzeň nebo Ústí nad Labem.
Co za tím stálo?
Brzezina zdůraznil, že míru znečištění ovzduší nelze dávat do přímé úměry s množstvím odpálené pyrotechniky. „Toto množství koncentrace samozřejmě ovlivňuje, ale roli zde hraje více faktorů, z nichž některé mohou mít velmi výrazný vliv. Tím nejdůležitějším je počasí. Právě počasí je hlavním zdrojem krátkodobé variability koncentrací znečišťujících látek v ovzduší obecně,“ uvedl.
Na přelomu roku 2025 a 2026 podle něj panovaly na celém našem území velmi dobré nebo dobré rozptylové podmínky. Právě ty a vyšší rychlost větru v kombinaci s výskytem srážek znamenaly, že výchozí koncentrace znečišťujících látek, ještě před začátkem hlavní fáze odpalů, byly na tuto roční dobu velmi nízké a index kvality ovzduší na celém našem území byl na nejlepším stupni.
Kromě geografických omezení odpalů se pravděpodobně projevil i vliv omezení prodeje zábavní pyrotechniky v maloobchodních sítích, tedy snížená dostupnost tohoto zboží, soudí odborník. Dodal však, že přesnější vyhodnocení dopadů těchto změn bude možné provést až v budoucnu na základě dat z více let.