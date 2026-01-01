Novoroční půlnoc přinesla nejlepší kvalitu ovzduší za posledních několik desetiletí


před 6 mminutami|Zdroj: Český hydrometeorologický ústav

Silvestrovská noc nabídla nejlepší ovzduší na přelomu roku minimálně za posledních 22 let, uvedl pro ČT vedoucí oddělení kvality ovzduší Českého hydrometeorologického ústavu Brno Jáchym Brzezina. Hodnoty koncentrací částic PM10 se podle něj pohybovaly výrazně níže, než je během období kolem novoroční půlnoci obvyklé.

Odpalování zábavní pyrotechniky je velmi významným zdrojem znečišťování ovzduší. Koncentrace prachových částic PM nabývají často krátce po novoroční půlnoci ve městech hodnot, které jsou nejvyšší z celého následujícího roku, uvedl Brzezina.

„Také co do složení se jedná o vysoce nežádoucí látky s prokazatelně negativním vlivem na lidské zdraví – částice z pyrotechniky obsahují koktejl různých chemických látek včetně různých kovů,“ konstatoval.

Dodal, že velmi vysoké průměrné hodinové koncentrace částic PM10 byly na Silvestra 2025/26 naměřeny pouze na stanici Třinec-Kosmos (203,4 µg∙m–3). Nad 100 µg∙m–3 se koncentrace částic PM10 vyšplhaly ještě v lokalitě Ostrava-Hrabůvka (115,0 µg∙m–3). V obou případech to bylo v první hodině nového roku. „V případě jednotlivých stanic však nemusí být tato hodnota reprezentativní pro dané město, ale může se jednat o vliv lokálního ovlivnění, v tomto případě odpalů v blízkosti stanice.“

Silvestrovské oslavy byly napříč Českem poměrně klidné
Ohňostroj na náměstí v Letovicích na Blanensku

V Praze byla nejvyšší hodnota hodinového průměru koncentrace těch částic naměřena rovněž během první hodiny po půlnoci, a to na stanici Praha 9-Vysočany (78,4 µg∙m–3). Pro srovnání, na přelomu let 2024/25 byla na této stanici naměřena hodinová koncentrace 360,2 µg∙m–3, tedy koncentrace téměř pětinásobně vyšší. Na dalších čtyřech stanicích pak byla naměřena koncentrace částic PM10 vyšší než 200 µg∙m–3.

V kontextu přelomu roku byly koncentrace nízké i v dalších velkoměstech, jako je Brno, Ostrava, Plzeň nebo Ústí nad Labem.

Co za tím stálo?

Brzezina zdůraznil, že míru znečištění ovzduší nelze dávat do přímé úměry s množstvím odpálené pyrotechniky. „Toto množství koncentrace samozřejmě ovlivňuje, ale roli zde hraje více faktorů, z nichž některé mohou mít velmi výrazný vliv. Tím nejdůležitějším je počasí. Právě počasí je hlavním zdrojem krátkodobé variability koncentrací znečišťujících látek v ovzduší obecně,“ uvedl.

Na přelomu roku 2025 a 2026 podle něj panovaly na celém našem území velmi dobré nebo dobré rozptylové podmínky. Právě ty a vyšší rychlost větru v kombinaci s výskytem srážek znamenaly, že výchozí koncentrace znečišťujících látek, ještě před začátkem hlavní fáze odpalů, byly na tuto roční dobu velmi nízké a index kvality ovzduší na celém našem území byl na nejlepším stupni.

Kromě geografických omezení odpalů se pravděpodobně projevil i vliv omezení prodeje zábavní pyrotechniky v maloobchodních sítích, tedy snížená dostupnost tohoto zboží, soudí odborník. Dodal však, že přesnější vyhodnocení dopadů těchto změn bude možné provést až v budoucnu na základě dat z více let.

Výbuch pyrotechniky způsobil muži v Českých Budějovicích závažné zranění
Záchranná služba

Výběr redakce

Nepodléhejme líbivému populismu, vyzval v novoročním projevu Pavel

Nepodléhejme líbivému populismu, vyzval v novoročním projevu Pavel

12:58Aktualizovánopřed 1 mminutou
Novoroční půlnoc přinesla nejlepší kvalitu ovzduší za posledních několik desetiletí

Novoroční půlnoc přinesla nejlepší kvalitu ovzduší za posledních několik desetiletí

před 6 mminutami
Výbuch pyrotechniky způsobil muži v Českých Budějovicích závažné zranění

Výbuch pyrotechniky způsobil muži v Českých Budějovicích závažné zranění

před 31 mminutami
Při požáru ve švýcarském lyžařském středisku zemřely desítky lidí

Při požáru ve švýcarském lyžařském středisku zemřely desítky lidí

07:06Aktualizovánopřed 45 mminutami
Svět oslavil příchod roku 2026

Svět oslavil příchod roku 2026

včeraAktualizovánopřed 1 hhodinou
Babiš doufá, že letošní rok bude rokem míru

Babiš doufá, že letošní rok bude rokem míru

11:15Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Silvestrovské oslavy byly napříč Českem poměrně klidné

Silvestrovské oslavy byly napříč Českem poměrně klidné

01:48Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Při výstupu v rakouských Alpách zahynul Čech

Při výstupu v rakouských Alpách zahynul Čech

před 3 hhodinami

Aktuálně z rubriky Věda

Novoroční půlnoc přinesla nejlepší kvalitu ovzduší za posledních několik desetiletí

Silvestrovská noc nabídla nejlepší ovzduší na přelomu roku minimálně za posledních 22 let, uvedl pro ČT vedoucí oddělení kvality ovzduší Českého hydrometeorologického ústavu Brno Jáchym Brzezina. Hodnoty koncentrací částic PM10 se podle něj pohybovaly výrazně níže, než je během období kolem novoroční půlnoci obvyklé.
před 6 mminutami

Za dlouhověkost zřejmě mohou geny pravěkých lovců

Italové se dožívají nadprůměrně vysokého věku, zejména stoletých a starších mají téměř nejvíc na světě. Podle nové analýzy by to mohlo být způsobené geny, které zdědili z doby ledové.
před 7 hhodinami

Simulátor smrti mění pohled na život, ukázal experiment

Když lidé virtuálně zemřou, ztratí něco z obav z opravdové smrti. Prokázal to experiment vědců z Texaské univerzity A&M, ve kterém otestovali šedesát mladých lidí. Blížící se smrt u nich simulovali pomocí virtuální reality. Po jediné dvanáctiminutové relaci hlásili lidé 75procentní snížení strachu ze smrti.
včera v 09:45

Covid je stále ještě smrtelnější než chřipka, naznačují data z Jižní Koreje

Podle rozsáhlé databáze populačních dat to vypadá, že covid ještě stále představuje větší hrozbu pro lidské zdraví než klasická sezonní chřipka.
včera v 08:00

Život osídlí lávu jen pár hodin poté, co vychladne

„Život si vždycky najde cestu,“ zní slavná věta z filmu Jurský park. Nový výzkum života na sopkách ukazuje, jak pravdivý výrok z pera spisovatele Michaela Crichtona je. Tým ekologů popsal v odborném časopise Communications Biology, jak bleskurychle se vrhají mikrobi na čerstvou lávu, prakticky okamžitě po jejím vyhřeznutí na povrch. Sotva láva ztuhne a začne chladnout, hned se na ní objevují první kolonie.
30. 12. 2025

Mlhoviny, galaxie, hvězdy. To nejlepší z kosmického teleskopu Jamese Webba

Před čtyřmi roky, na Vánoce roku 2021, vypustila evropská raketa Ariane 5 do kosmu Vesmírný dalekohled Jamese Webba. Evropská vesmírná agentura k tomuto výročí zveřejnila video, které ukazuje ty nejkrásnější pohledy tohoto přístroje na vzdálené hvězdy, rozlehlé mlhoviny, podivné „porodnice hvězd“, ale také na ta nejvzdálenější místa, kam kdy lidské oko dohlédlo.
30. 12. 2025

Šíření spalniček v USA kvůli poklesu proočkovanosti pokračuje

Spojené státy ani na konci roku nedokázaly zastavit šíření nakažlivých spalniček. Naopak, počet nakažených překonal dva tisíce a stále se tvoří další ohniska, což naznačuje, že Světová zdravotnická organizace (WHO) příští rok odejme Spojeným státům status země bez spalniček.
30. 12. 2025

Můry srkají losům slzy přímo z očí. Láká je „minerálka“

Když američtí přírodovědci studovali, jak žijí ve vermontských lesích losi, narazili na videopastech na něco pozoruhodného – na můry, které se těmto sudokopytníkům pohybují kolem očí.
29. 12. 2025
Načítání...