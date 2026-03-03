Vegetariáni méně trpí na časté rakoviny, prokázal rozsáhlý výzkum

Vegetariáni mají podstatně nižší riziko vzniku pěti typů rakoviny než lidé, kteří běžně konzumují maso, popsala nová studie, která se věnovala vlivu stravy na pravděpodobnost rozvoje rakovinného bujení. Opačnou situaci ale vědci zjistili u nejčastějšího druhu rakoviny jícnu.
Analýza ukázala, že vegetariáni měli o jednadvacet procent nižší riziko vzniku rakoviny slinivky břišní, o dvanáct procent nižší riziko vzniku rakoviny prostaty, o devět procent nižší riziko vzniku rakoviny prsu, o osmadvacet procent nižší riziko rakoviny ledvin a o jednatřicet procent nižší riziko mnohočetného myelomu – to vše při srovnání s konzumenty masa. Výzkum vycházel z údajů více než 1,8 milionu lidí ve Velké Británii, jejichž zdravotní stav vědci sledovali celou řadu let.
„Naše studie je dobrá zpráva pro všechny, kdo jsou vegetariáni – mají nižší riziko vzniku pěti typů rakoviny, z nichž některé jsou v populaci velmi časté,“ uvedli autoři studie. Celkově fungovalo podle výzkumu vegetariánství jako účinná ochrana před vznikem nádorů, některé druhy zhoubného bujení se ale z tohoto trendu vyjímaly.
Vegetariáni totiž měli oproti „masožroutům“ vyšší riziko nejčastějšího druhu rakoviny jícnu, takzvaného spinocelulárního karcinomu. A tento rozdíl byl vysoký: vegetariánům hrozí podle studie téměř dvakrát častěji. Vědci zatím neznají přesné příčiny, ale předpokládají, že to může souviset s tím, že mnoho vegetariánů mívá nedostatek některých živin – typicky jsou to vitaminy ze skupiny B.
A vegani měli ve srovnání s konzumenty masa o čtyřicet procent vyšší riziko rakoviny tlustého střeva, vyplývá z výzkumu. To může být způsobeno nízkým průměrným příjmem vápníku a nižším příjmem dalších živin.
Příčiny rozdílů jsou neznámé
Autoři této studie byli velmi dobře schopní popsat na obrovském vzorku rozdíly v pravděpodobnosti vzniku nádorů, ale mnohem složitější je prověřit, jestli je problémem samotná konzumace masa, anebo jestli za rozdíly může něco ve stravě vegetariánů a veganů.
Zdůrazňují, že je zapotřebí mnohem rozsáhlejší a náročnější výzkum, který by právě toto prozkoumal. Protože druhů rakoviny je tolik, mohlo by dokonce být možné, že jsou u různých typů nádorů individuální rozdíly.
Studie, financovaná Světovým fondem pro výzkum rakoviny, zkoumala sedmnáct různých druhů rakoviny, včetně rakoviny trávicího traktu, plic, reprodukčního systému a močových cest a rakoviny krve. Vědci nenašli žádné důkazy o tom, že by vegetariáni měli nižší riziko rakoviny tlustého střeva ve srovnání s konzumenty masa. To je pravděpodobně způsobeno tím, že příjem červeného a zpracovaného masa u lidí v této studii byl relativně nízký ve srovnání s lidmi zahrnutými do novějších kohort, a podle autorů nebyly tyto výsledky „v rozporu“ s předchozími výsledky, které zdůrazňovaly souvislost mezi červeným a zpracovaným masem a rakovinou tlustého střeva.
Vědci sledovali osoby ve studii v průměru šestnáct let, což jim umožnilo velmi dobře pozorovat, jak rakovina vzniká, jak se vyvíjí, i to, jestli se vrací. Současně ale viděli, jak se stravovací návyky jednotlivých osob, ale i celé společnosti mění. Například se více rozšířila konzumace ultra zpracovaných potravin, a dokonce i typické veganské produkty, jako je ovesné mléko, se nyní často obohacují vápníkem a dalšími živinami.