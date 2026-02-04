Více než třetina případů rakoviny je zbytečná, tvrdí WHO a radí, čemu se vyhnout


před 47 mminutami

Zhruba každému třetímu případu rakoviny se dá zabránit, pokud se lidé budou vyhýbat rizikovým faktorům, jako je kouření, pití alkoholu, znečištění ovzduší a některé infekce, uvedla ve své analýze Světová zdravotnická organizace (WHO).

Podle této analýzy 7,1 milionu nových případů rakoviny evidovaných v roce 2022 na celém světě souviselo s příčinami, kterým lze zabránit. To odpovídá 37 procentům všech nových případů. „Tyto poznatky dokládají, jak obrovský potenciál má prevence při omezování zátěže, jakou pro svět rakovina představuje,“ uvádí se ve zprávě.

Její autoři vycházeli z dat ze 185 zemí týkajících se 36 typů rakoviny. Za hlavní preventabilní příčinu vzniku této nemoci označili tabák, jehož konzumace souvisela s patnácti procenty nových případů rakoviny. Infekce způsobovaly deset procent nových případů a pití alkoholu tři procenta. Mezi další rizikové faktory patří kilogramy navíc, nedostatek pohybu, UV záření nebo vystavení nebezpečným látkám, jako je azbest, píše agentura AFP.

Nádory, které by být nemusely

Skoro polovinu případů rakoviny, jimž by se dalo zabránit, tvoří u mužů i žen rakovina plic, žaludku a děložního čípku. WHO připomíná, že rakovina plic je spojována především s kouřením a znečištěním ovzduší, rakovina žaludku souvisí s nákazou bakteriemi Helicobacter pylori a rakovinu děložního čípku nejčastěji způsobuje lidský papilomavirus (HPV).

Mezi muži, u kterých lékaři nově zjistili rakovinu, 45 procent mělo ten typ, jehož vzniku se dá předejít. V případě žen to bylo 30 procent. U mužů za skoro čtvrtinou všech nových případů rakoviny bylo podle WHO kouření, infekce za devíti procenty případů a alkohol za čtyřmi procenty. U žen 11 procent všech nových případů rakoviny způsobily infekce, kouření šest a vysoký body mass index (BMI) tři procenta.

Řešení nejsou většinou složitá

Pokud státy usilují o snížení počtu případů rakoviny, kterým lze předcházet, měly by podle WHO zavést silná opatření týkající se kontroly tabákových výrobků, regulace alkoholu, očkovat proti běžným infekcím, jako je lidský papilomavirus. Země by se měly postarat také o zlepšení kvality ovzduší, lepší bezpečnost na pracovištích, kvalitnější stravu svých obyvatel a o to, aby měli možnost pohybových aktivit.

Onkolog a šéf boje proti rakovině v rámci WHO André Ilbawi výsledky výzkumu podle britské BBC považuje za „dobrou zprávu“, protože ukazuje, že proti této nemoci se dá něco dělat. Poukázal na úspěch zemí, které zavedly různá protikuřácká opatření nebo očkování proti HPV. „Podíl preventabilních typů rakoviny se během doby může měnit a naším cílem je přiblížit se co nejvíce nule,“ řekl.

WHO zprávu vydala společně s Mezinárodní agenturou pro výzkum rakoviny (IARC), která je její součástí, v předvečer Světového dne boje proti rakovině, který připadá na 4. února.

