Zelená vlna míří na sever. Němečtí vědci popsali, jak změna klimatu mění lesy


před 45 mminutami|Zdroj: ČT24, PNAS

Lesy podstupují řadu proměn. Některé jsou sezonní, jiné dlouhodobější a souvisejí s klimatem. Nová studie teď popsala, jak se posouvají linie stromů směrem k severu – a to včetně míst, kde to vědci nepředpokládali.

Každý rok se po Zemi rozlije velká zelená vlna. Pohybuje se v rytmu ročních období ze severu na jih a potom zpět. A není neměnná, na její podobu má vliv celá řada faktorů.

Vizualizace ukazuje, jak se během jednoho roku posune zeleň směrem na sever. Rozsáhlejší vizualizace dvaceti let, z níž pochází tato ukázka, je dál v článku:

Němečtí vědci z několika institucí teď tuto planetární vlnu popsali, včetně jejích hranic, změn a vývoje. Pomocí satelitních pozorování a modelových dat sledovali, jak se v průběhu času posouvá. Stejně jako změny klimatu a biologické rozmanitosti je i globální zazelenění do značné míry způsobeno lidskou činností. Rostoucí obsah oxidu uhličitého v atmosféře působí jako hnojivo a podporuje fotosyntézu, zatímco vyšší teploty v mnoha částech planety prodlužují vegetační období.

Na sever. A na východ

Při analýze změn „zelené vlny“ v průběhu několika desetiletí vědci zaznamenali její neustálý posun směrem na sever – a to ve všech ročních obdobích. Takové výsledky nepředpokládali. Na jižní polokouli očekávali posun směrem na jih během léta.

Delší varianta výše ukázané animace zobrazuje vizualizovaná data za dvacet let, kdy americká vesmírná agentura NASA pomocí přístrojů sledovala změny v povrchu Země pokryté zelení:

„Bylo to pro nás obrovské překvapení,“ uvedli autoři. „Příčinou celkového posunu zeleně na Zemi v průběhu celého roku by mohlo být delší vegetační období a teplejší zimy na severní polokouli, díky nimž vegetace zůstává o něco déle zelená. Jedná se ale jen o hypotézu, kterou musíme dále prozkoumat,“ konstatují.

Zelená vlna se ale nešíří v souvislosti s klimatickou změnou jen na sever. Vědci identifikovali také výrazný posun na východ. Podle výzkumníků je hlavní příčinou pravděpodobně to, že se nejvíc zazeleňují místa v Indii, Číně a Rusku.

Sledování sezonního zazelenění Země a efektivní měření toho, jak rychle a jakým směrem se mění, propojuje mnoho aspektů globálních změn, včetně interakcí mezi klimatem a biosférou, změn ve využívání půdy, dynamiky požárů, sucha a migrace zvířat. Nová metoda proto poskytuje účinný nástroj pro pochopení toho, jak se živý povrch naší planety v oteplujícím se světě přetváří.

Pro veřejnost i experty jsou výsledky důležité, protože ukazují, jak rychle se mohou měnit i velké a zdánlivě stabilní systémy na Zemi – a také se na základě těchto dat dá předpovídat budoucí vývoj těchto ekosystémů.

Slunce migrovalo ze srdce galaxie s hvězdnými dvojčaty, naznačuje výzkum

Slunce se narodilo v centru Mléčné dráhy, tedy v ideálních podmínkách pro vznik hvězd. Pak se ale přesunulo do míst, kde jsou nejlepší podmínky pro vznik života. Ukazuje to nová studie založená na datech z evropské družice.
před 3 hhodinami

Zoo se mění v domovy zvířecích důchodců. Nutí je to i k utrácení zdravých kusů

Několik trendů vede společně k tomu, že zoologické zahrady chovají stále víc přestárlých zvířat a nemají kvůli tomu prostory pro rozmnožování těch důležitých. Popsala to rozsáhlá zahraniční studie, ale trend potvrdily pro ČT24 i některé české zoo.
včera v 09:03

Alternativní Nobelovy ceny končí v USA. Míří do země, která dala světu Einsteina a kukačky

Udělování humoristických Ig Nobelových cen se po více než třiceti letech přesune ze Spojených států do Švýcarska. Zakladatel akce Marc Abrahams už totiž nepovažuje USA za bezpečnou zemi pro hosty cen. Abrahams uvedl, že za rozhodnutím stojí vývoj ve Spojených státech za poslední rok, což odpovídá návratu Donalda Trumpa do Bílého domu.
14. 3. 2026

Déšť jako zbraň. Vojenská meteorologie je pro moderní války zásadní

Vliv meteorologie na vojenské konflikty je zásadní, ale veřejností mnohdy podceňovaný. Přitom bez špičkové předpovědi počasí se nedá žádný moderní konflikt vyhrát.
13. 3. 2026

Čeští vědci využívají AI k hledání „překlepů“ v mozku

Najít v mozku drobné problémy, které mohou jednou přerůst třeba v Alzheimerovu chorobu, to je cílem výzkumu Milana Němého z ČVUT. Využití při tom má umělá inteligence.
13. 3. 2026

Mise Artemis pro přistání na Měsíci může mít zásadní problémy, varuje inspektor

NASA nedávno změnila své plány ohledně mise na Měsíc. Stále ale doufá, že tam do roku 2028 její astronauti přistanou. Teď se objevila další překážka – podle zprávy kontrolního orgánu by let byl spojený s riziky pro bezpečnost posádky. Ve čtvrtek večer pak NASA informovala, že start mise Artemis II, při které astronauti obletí Měsíc, by mohl proběhnout 1. dubna.
12. 3. 2026Aktualizováno12. 3. 2026
