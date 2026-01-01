S příchodem nového roku lidé odpalovali pyrotechniku i v centru Prahy


Oslavy příchodu roku 2026 se v centru Prahy neobešly bez pyrotechniky, ač její používání hlavní město v památkových oblastech zakázalo po celý rok. Petardy i dělobuchy létaly jak na Staroměstském, tak na Václavském náměstí a v okolních ulicích. Na nový rok tam čekali zejména cizinci, slavili ale i Češi. Policisté na obou místech udělili za porušení zákazu odpalování zábavní pyrotechniky několik pokut, jednu i v maximální výši deset tisíc korun, sdělil hodinu po půlnoci mluvčí pražské policie Jan Rybanský.

Na Staroměstském náměstí byly krátce před půlnocí tisíce lidí a zcela zaplnili i přilehlé ulice. Ohňostroje odpalovali i mezi stánky vánočního trhu, na který přišli například i rodiče s malými dětmi v kočárcích. Podobná situace panovala v Dlouhé ulici i na Malém náměstí. Do půlnoci přitom v centru převládal klid, lidé odpalovali ohňostroje spíše v okrajových částech metropole. Na Staroměstském náměstí policisté podle Rybanského zadrželi během silvestrovských oslav také dvě kapsářky přímo při činu a tři lidi, kteří se zřejmě pod vlivem alkoholu dostali do konfliktu.

Na Václavském náměstí, v jeho spodní neopravované části, se zraky přítomných upínaly k barevným obrazovkám na střeše centra Duplex. Obrazovky vizuálně odpočítávaly poslední vteřiny roku 2025, lidé si je natáčeli mobilními telefony. Jakmile poslední vteřiny uplynuly a objevil se anglický nápis Happy New Year, lidé začali odpalovat zábavní pyrotechniku. Ohňostroj bylo vidět nad Národním muzeem, nad Můstkem i uprostřed náměstí. Proti jednotlivcům nerespektujícím zákaz pyrotechniky se snažila zasahovat policie, ale množství pyrotechniky zabránit nemohla. Lidé také odšpuntovali láhve a připíjeli si z nich přímo na náměstí.

Policisté a strážníci řešili desítky oznámení

Policisté i strážníci během silvestrovského dne a noci řešili desítky telefonických oznámení o nepovoleném používání pyrotechniky. Všechny prověřili, ale ne vždy na místě někoho zastihli, případně to bylo v místech, kde se ohňostroje odpalovat můžou, uvedl Rybanský. Po půlnoci zaznamenali na Staroměstském i Václavském náměstí opakované porušení zákazu, na místě udělili několik pokut, jednu i v maximální výši deset tisíc korun. Přesnou statistiku zveřejní během dne. Složitější případy policie posílá do správního řízení, kde hrozí pokuta až sto tisíc korun.

Slavící lidé se shromažďovali i na mostech přes Vltavu, odkud sledovali ohňostroje v centru města. Postávali na Kampě nebo na ostrově Žofín. Bylo vidět i ohňostroje odpalované z Karlova mostu. V ulicích Prahy zněly především různé evropské jazyky, někteří návštěvníci přijeli také ze vzdálenějších končin. Jen v období od Štědrého dne do 31. prosince odhadovala městská společnost Prague City Tourism návštěvnost Prahy na zhruba 200 tisíc osob.

Používání zábavní pyrotechniky v historickém centru města a v dalších lokalitách zakazuje vyhláška už z roku 2020. Na zákaz upozorňovala po celý prosinec také kampaň na venkovních reklamních plochách, dnes ho připomínalo české a anglické hlášení v metru.

