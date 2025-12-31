Policisté a strážníci budou na silvestra hlídat použití pyrotechniky

Policisté a městští strážníci budou během silvestrovských oslav dohlížet i na dodržování přísnějších pravidel pro používání zábavní pyrotechniky. Za porušení zákazu hrozí pokuty – na místě maximálně deset tisíc, ve správním řízení až sto tisíc korun. Některé radnice zpřísnění zavedené zákonem převedly do nových vyhlášek, ze zákazu ale mnohdy vyjmuly právě silvestr.
Novela zákona o pyrotechnice od 1. prosince vymezuje lokality, kde není možné odpalovat ohňostroje. Jde například o okolí škol, zdravotnických zařízení či lesů. Seznam zakázaných míst zobrazuje mapová aplikace ministerstva zemědělství. Zákaz platí bez výjimek, vztahuje se tedy i na silvestrovské a novoroční oslavy.
Strážníci: Nejsme schopni uhlídat všechno
Na dodržování přísnějších pravidel pro používání zábavní pyrotechniky budou ve městech dohlížet policisté i strážníci. V Mladé Boleslavi posiluje městská policie hlídky na silvestra každoročně. „Každý rok se snažíme mít v ulicích víc uniformovaných strážníků než v jiné dny,“ uvedl ředitel městské policie Tomáš Kypta. V souvislosti s novelou zákona o pyrotechnice zatím strážníci řešili tři případy.
Městská policie v Jablonci nad Nisou bude na silvestra tradičně v pohotovosti. „Hlídky budou posílené,“ uvedl její ředitel Michal Švarc. Vzhledem k novele zákona podle něj v Jablonci nezbylo mnoho míst, kde je legální ohňostroj či hlučnou pyrotechniku odpálit. Obává se ale, že lidé omezení nebudou respektovat. „Když to začnou lidé pálit ve velkém, nemáme šanci tomu nějak zabránit,“ poznamenal.
Právě v dohledání viníků a dokazování přestupků vidí zástupci radnic největší problém. „Potřebujete svědky, kamerový záznam, cokoliv dalšího, abychom prokázali, že to daná osoba odpálila,“ vysvětlil starosta Jindřichova Hradce Michal Kozár (ANO). „Než se dostaneme na místo, jsou pryč a svědci většinou mlčí,“ dodal. Jedinou šancí by podle něj byl úplný zákaz prodeje zábavní pyrotechniky.
Strážníci v Pardubicích doufají, že lidé budou nové podmínky dodržovat a budou ohleduplní ke svému okolí, uvedl mluvčí městské policie Jiří Sejkora. „Zákon je napsaný hezky, ale praktická stránka je trochu problém. Ochranné pásmo 250 metrů je celkem jedno ve chvíli, kdy exploduje celé město. V nemocnici to stejně uslyší,“ dodal.
Pokuta na místě až deset tisíc korun
V Brně zhruba šedesát strážníků dohlédne na nejvyhledávanější místa, jako je náměstí Svobody nebo Moravské náměstí. „Naším hlavním cílem bude předcházet konfliktům, vandalismu a dalším závažným přestupkům. Hlídky si budou všímat i dodržování zákazu odpalování pyrotechniky v místech, kde to platná pravidla neumožňují,“ vysvětlil Václav Kadraba z tiskového oddělení Městské policie Brno. Připomněl, že na místě mohou strážníci udělit pokutu až deset tisíc korun, ve správním řízení může být postih ještě výrazně vyšší.
V Českých Budějovicích bude ve službě dvacet strážníků. Zaměří se hlavně na dodržování veřejného pořádku. „Vzhledem k očekávanému počtu oznámení na zakázané používání pyrotechniky opravdu budou mít hlídky co dělat,“ poznamenala mluvčí městské policie Věra Školková. K dispozici budou mít záběry z 230 kamer.
Policisté v Olomouckém kraji budou stejně jako v předchozích letech na silvestra posilovat hlídky a zaměří se i na dodržování ochranných pásem pro použití pyrotechniky. „Porušení vyhlášky obce nebo zákonného omezení prověříme a zaevidujeme. V závislosti na konkrétní situaci buď věc oznámíme příslušnému správnímu orgánu k dalšímu projednání, nebo ji – pokud to okolnosti dovolí – lze nově vyřídit i v příkazním řízení na místě,“ řekl mluvčí krajského ředitelství Policie ČR Libor Hejtman.
Městská policie v Plzni podle mluvčí Terezy Weidl neplánuje na konec roku vyčleňovat speciální posily výhradně na kontrolu dodržování nových pravidel. „O silvestrovské noci vždy posilujeme hlídky, které v ulicích města dohlížejí na pořádek a dodržování zákonů a vyhlášek. Pokud v rámci této služby strážníci zjistí porušení norem o používání pyrotechniky, budou je řešit jako každý jiný přestupek,“ uvedla.
Také policisté v Karlovarském kraji se na žádné zásadnější kontroly dodržování nového zákona na přelomu roku nechystají. „Budeme standardně dohlížet na dodržování klidu a pořádku, samozřejmě i ve spolupráci se strážníky,“ uvedl policejní mluvčí Jakub Kopřiva.
Ani policie ve Zlínském kraji v souvislosti s novelou zákona o pyrotechnice hlídky na silvestra a Nový rok posilovat nebude. „Posílený výkon služby máme už od začátku adventního období a toto opatření platí až do 2. ledna. Očekáváme ale zvýšený počet oznámení na nesprávné použití pyrotechniky. Na jednotlivá oznámení samozřejmě budeme reagovat,“ uvedl mluvčí policie Petr Jaroš.
V některých městských vyhláškách má silvestr výjimku
Novou vyhlášku o veřejném pořádku, která řeší i zákaz používání pyrotechniky, schválili v prosinci zastupitelé Mladé Boleslavi. „Prakticky na celý rok je zákaz používání pyrotechnických prostředků na celém území, kromě dvou výjimek – jedna výjimka jsou čarodějnice, druhá výjimka je silvestr,“ uvedl primátor Jiří Bouška (ANO 2011 + Volba pro Mladou Boleslav). Čas je podle něj vymezen dobou nočního klidu, který v silvestrovskou noc začíná až 1. ledna v jednu hodinu ráno. Město žádné ohňostroje nepořádá.
Novou vyhlášku s výjimkou pro silvestr mají také Pardubice. Původně město plánovalo celoroční zákaz, zastupitelé však většinově chtěli zachovat tradiční silvestrovské veselí s odpalováním pyrotechniky.
„Jelikož je drtivá většina pyrotechniky odpalována právě na silvestra, kdy to vyhláška výslovně povoluje, jedná se o podobně alibistický zákaz, jako kdyby město zakázalo koledu s výjimkou Vánoc a Velikonoc,“ uvedl opoziční zastupitel Robert Hrdina (Zelení).
Vyhlášku upravila také některá města v Olomouckém kraji. Přerov zakázal odpalování pyrotechniky a ohňostrojů na území města, výjimku mají tři dny v roce – 5. prosince, 31. prosince a 1. ledna. I v těchto dnech však platí zákonný zákaz v blízkosti chráněných objektů, jako jsou nemocnice, domovy pro seniory, útulky či zoologické zahrady. Kvůli nahlášenému chovu včel musí město 1. ledna přesunout svůj novoroční ohňostroj, uvedl primátor Petr Vrána (ANO). Celoroční zákaz používání pyrotechniky s výjimkou silvestrovské noci má ve své vyhlášce také Šumperk, nová vyhláška tam platí od 28. října.
Kyjov kvůli ohňostroji zrušil útulek pro psy
V Rožnově pod Radhoštěm začne od 15. ledna příštího roku platit vyhláška zakazující odpalování pyrotechnických výrobků a pořádání ohňostrojů ve městě. I zde budou mít výjimku oslavy konce roku. „Obecně závazná vyhláška je v souladu se zákonem o pyrotechnice a zohledňuje změnu zákona platnou od 1. prosince 2025. Cílem novely je snížit hluk, ochránit zdraví lidí a zvířat a omezit znečištění ovzduší i riziko požárů,“ uvedl starosta Jan Kučera (za Nezávislé Rožnováky).
Kyjov na Hodonínsku zase zrušil záchytnou stanici pro psy, aby náměstí nebylo v zakázané zóně, kde nelze ohňostroje odpalovat. „My jsme kotce zrušili i z důvodu konání ohňostroje, to říkám na rovinu, ale také proto, že těch odchycených pejsků není tolik. Letos to byli tuším dva,“ řekl místostarosta Daniel Čmelík (Sedmadvacítka nezávislých).
Kroměřížská radnice v souvislosti s novelou zákona přesunula místo odpalu chystaného silvestrovského ohňostroje. Zatímco v minulých letech bylo odpaliště na Hanáckém náměstí, letos bude na travnaté ploše u nedalekého parkovacího domu. „Prosíme občany, aby se nepokoušeli dostat k odpališti a aby respektovali pokyny městské policie,“ uvedl starosta Tomáš Opatrný (ANO). Zároveň vyzval lidi, aby upustili od neorganizovaného odpalování pyrotechniky v ulicích, které novela výrazně omezila.
V Praze a Brně zakázali pyrotechniku už před pěti lety
Odpůrci ohňostrojů upozorňují, že zábavní pyrotechnika ruší domácí i volně žijící zvířata, obtěžuje řadu lidí a výrazně zvyšuje koncentraci těžkých kovů v ovzduší. Mnohdy také způsobuje požáry nebo vážná zranění.
V Praze se vedení města už v roce 2020 rozhodlo schválit úpravu vyhlášky, která předznamenala nynější celostátní regulaci. V metropoli je již šestým rokem celoročně zakázáno používat zábavní pyrotechniku v památkové rezervaci, v parcích a v okolí vodních ploch kvůli ptactvu, v okolí trojské zoo, u domovů pro seniory a dalších sociálních zařízení. Přesto strážníci na silvestra každoročně udělují mnoho pokut za porušení vyhlášky.
V Brně platí zákaz zábavní pyrotechniky od roku 2020. Výjimku mají prskavky, konfety, dortové fontány a oslavy silvestra. Nová vyhláška připravená s ohledem na novelu zákona o pyrotechnice dřívější opatření zachovala.
Vyškov byl zvyklý odpalovat ohňostroj, letos už to ale kvůli novele zákona možné není. „Dostupná místa se natolik zúžila, že by ani profesionálně řízený ohňostroj nebyl v souladu s bezpečnostními požadavky,“ uvedlo vedení města na webu.
Přísnější pravidla pro odpalování zábavní pyrotechniky zapracovala do městské vyhlášky Olomouc. Nové znění zákona například rozšiřuje ochrannou zónu pro útulek pro zvířata v Neředíně. Podobné rozšíření ochranných zón bude od prosince platit také například pro fakultní a vojenskou nemocnici či hospic na Svatém Kopečku.
Ohňostroj tak už nebude v Božím Daru. „My jsme tady přece jen v chráněné oblasti, kde by se ten hluk měl minimalizovat,“ řekl místostarosta města Jaroslav Formáček (nez.). K zákazu přispěl i nepořádek a především blízkost Národní přírodní rezervace božídarského rašeliniště. „Kolem božího daru se vyskytuje tetřívčí populace a tetřívek je extrémně citlivý na zimní starty a vyrušování,“ vysvětlil lesní správce Karel Picura.
Ve Slaném bude ohňostroj na novém místě kvůli včelínu na střeše gymnázia. I letos bude vidět z náměstí, odpaliště se ale přesouvá ke kruhovému objezdu.
Pyrotechniky se před silvestrem prodalo méně
Poptávka po zábavní pyrotechnice klesla podle obchodníků ve specializovaných prodejnách před letošním silvestrem meziročně o desítky procent. Asociace českých profesionálních ohňostrojařů vyzvala ke změně zákona a žádá také o zrušení zmíněné mapy, která ukazuje místa, v nichž je podle novely zakázané vybranou pyrotechniku odpalovat.
Ministr průmyslu Karel Havlíček (ANO) řekl, že zpřísnění pravidel lze s ohledem na bezpečnost a lepší ochranu zvířat považovat za krok správným směrem. Poukázal na to, že hluk při odpalování pyrotechniky může zvířatům vyvolat silný stres. „Současně ale reflektujeme skutečnost, že pro mnoho lidí je používání pyrotechnických výrobků ve spojení s oslavami určitou tradicí a kulturní praxí. Se zřetelem k těmto postojům proto preferujeme omezení soukromého používání ve prospěch profesionálních koordinovaných ohňostrojů, případně moderní alternativy, například dronové show," uvedl Havlíček.
Účelem mapy je podle mluvčího ministerstva zemědělství Vojtěcha Bílého pomoci občanům a obcím s dodržováním zákona. „Současně je ale vhodné zdůraznit, že ohlasy veřejnosti na nové zákonné znění omezení použití pyrotechniky jsou v současnosti převážně velmi pozitivní,“ doplnil.
