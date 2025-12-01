Žádné petardy u nemocnic či útulků. Novela cílí na odpalování pyrotechniky


před 53 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK, praha.eu
3 minuty
Přísnější pravidla pro pyrotechniku od prosince
Zdroj: ČT24

Odpalovat petardy a rachejtle bude během letošních oslav Mikuláše nebo konce roku více omezené než v minulých letech. Novela zákona se snaží chránit domácí i divoká zvířata, ale také komfort lidí tím, že tuto zábavu vykazuje do míst, kde má méně škodit či rušit.

Od prvního prosince je v tuzemsku zakázaný prodej zábavní pyrotechniky na tržištích, ve stáncích a v jiných přenosných zařízeních. A to není jediné omezení pro tuto formu zábavy – u celé řady objektů, například nemocnic, domovů pro seniory, stacionářů, útulků, záchranných stanic nebo zoo, budou muset lidé při odpalování pyrotechniky také dodržovat bezpečnostní vzdálenost 250 metrů.

V obou případech má výjimku kategorie pyrotechniky F1 dostupná od 15 let, v níž jsou například bouchací kuličky nebo prskavky. Prodej a používání pyrotechniky upravuje novela zákona o pyrotechnických výrobcích. Aby lidé neporušovali zákony, měli by se s pravidly seznámit, někdy totiž mohou zákon porušit i nevědomky. Ohňostroje se totiž nesmí odpalovat například poblíž úlů, o jejichž existenci nemusí lidé ani vědět.

Ministerstvo zemědělství (MZe) proto připravilo mapu míst, kde je od nynějška zakázáno zábavní pyrotechniku odpalovat. Mapa je podle mluvčího resortu Vojtěcha Bílého ale pouze orientační a ještě se může změnit. „Změny mohou nastat například zrušením nebo naopak vznikem nového chovu hospodářských zvířat či záchranné stanice, stejně tak třeba vybudováním nového domova pro seniory či nemocnice. Z tohoto důvodu bude mapa průběžně aktualizována,“ řekl dříve Bílý ČTK.

Řada měst a obcí už vyjádřila z neustálých změn v této mapě zklamání. Objevily se v nich totiž zóny, které zasahují do plánů na organizaci ohňostrojů.

Města ruší připravené novoroční ohňostroje. Ministerstvo mění informace ze dne na den
Ilustrační foto

Navíc tato mapa neodráží všechny zákazy.

Možnost částečně nebo úplně zakázat používání pyrotechniky na svém území totiž mají rovněž obce. Tento zákaz se ale podle novely nemůže vztahovat na kategorie pyrotechniky F1 a dále F4, kam spadají profesionální ohňostroje, a T2, což je divadelní pyrotechnika. Požadavek odborné způsobilosti u pyrotechnických výrobků kategorie F3 novela zavádí od července příštího roku.

Například Praha má omezení nastavená na celé historické centrum města, okolí vodních toků a na řadě dalších míst, která se ne vždy překrývají s výše uvedenou mapou spravovanou ministerstvem.

Města čím dál častěji omezují odpalování pyrotechniky
Ilustrační foto

Pokud by chtěl někdo petardy odpalovat a vyhnout se pokutě, měl by svůj záměr konzultovat s webovými stránkami obce, kde to plánuje udělat. Sankce přitom mohou být značné, například v metropoli to může být dle údajů na webu města až sto tisíc korun.

Ochrana lidí i zvířat

Cílem změn je lépe chránit zdraví lidí, domácích i hospodářských zvířat a také přírodu obecně. Každoročně jsou s amatérským odpalováním ohňostrojů spojené problémy.

Jedná se zejména o intenzitu a časový rozsah ohňostrojů kolem konce roku – negativně to ovlivňuje citlivá zvířata, mate divoké ptáky. Ale koncentrace těchto neprofesionálních, amatérsky organizovaných ohňostrojů také zvyšují riziko požárů a znečišťují ovzduší, půdu i vodu.

Polovina kontrolovaných prodejců zábavní pyrotechniky na konci loňského roku také porušila předpisy. Poměr byl podobný jako o rok dříve. Česká obchodní inspekce (ČOI) zjistila pochybení u 85 ze 168 ukončených kontrol. Nejčastěji prodejci nedodrželi podmínky pro skladování pyrotechniky. Část kontrol zjišťovala, zda se pyrotechnika neprodává dětem a mladým. Zákaz porušilo asi 46 procent kontrolovaných prodejců. Inspektoři udělili pokuty za 31 500 korun.

Výběr redakce

Většina brněnských zastupitelů ANO navzdory výzvě vedení zůstává v koalici

Většina brněnských zastupitelů ANO navzdory výzvě vedení zůstává v koalici

11:19Aktualizovánopřed 3 mminutami
Mám z toho velmi dobrý pocit, řekla Schillerová po jednání s Pavlem

Mám z toho velmi dobrý pocit, řekla Schillerová po jednání s Pavlem

11:00Aktualizovánopřed 3 mminutami
Havlíček s Pavlem jednal o hospodářské politice či energetice

Havlíček s Pavlem jednal o hospodářské politice či energetice

09:43Aktualizovánopřed 15 mminutami
Ve volbách v Hondurasu podle sčítání vedou pravicoví kandidáti

Ve volbách v Hondurasu podle sčítání vedou pravicoví kandidáti

06:54Aktualizovánopřed 15 mminutami
Pavel na Hradě přijal kandidáta na ministra práce Juchelku

Pavel na Hradě přijal kandidáta na ministra práce Juchelku

před 29 mminutami
Soud v Ostravě zamítl návrh na ochranu domu v osadě Bedřiška

Soud v Ostravě zamítl návrh na ochranu domu v osadě Bedřiška

před 1 hhodinou
Správní rada Správy železnic odvolala šéfa Svobodu

Správní rada Správy železnic odvolala šéfa Svobodu

09:57Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Novela dopadá na malé školy. Ta v Novém Boru skončí, rodiče protestují

Novela dopadá na malé školy. Ta v Novém Boru skončí, rodiče protestují

před 1 hhodinou

Aktuálně z rubriky Domácí

Mám z toho velmi dobrý pocit, řekla Schillerová po jednání s Pavlem

Prezident Petr Pavel v pondělí přijímá další tři kandidáty do vlády za hnutí ANO. Po nominantovi na post ministra průmyslu a obchodu Karlu Havlíčkovi na Pražský hrad dorazila dopoledne také kandidátka na ministryni financí Alena Schillerová. Ta debatu s prezidentem označila za konstruktivní. Pavlovi, který byl podle ní dobře připraven, Schillerová odpovídala na otázky. „Mám z toho velmi dobrý pocit,“ shrnula.
11:00Aktualizovánopřed 3 mminutami

Havlíček s Pavlem jednal o hospodářské politice či energetice

Prezident Petr Pavel v pondělí přijal další tři kandidáty do vlády za hnutí ANO. Jako první na Pražský hrad dorazil před desátou dopoledne nominant na ministra průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Ten po jednání sdělil, že s hlavou státu diskutovali o hospodářské politice či energetice. Havlíček deklaroval, že vznikající vláda bude „protržně orientovaná“. Motorem růstu musí být podle kandidáta do čela resortu průmyslu a obchodu privátní sektor.
09:43Aktualizovánopřed 15 mminutami

Pavel na Hradě přijal kandidáta na ministra práce Juchelku

Prezident Petr Pavel v pondělí přijal další tři kandidáty do vlády za hnutí ANO. Jako poslední na Pražský hrad dorazil kandidát na ministra práce a sociálních věcí Aleš Juchelka. Před ním již hlava státu přijala nominanta na šéfa resortu průmyslu a obchodu Karla Havlíčka a nominantku do čela resortu financí Alenu Schillerovou.
před 29 mminutami

Žádné petardy u nemocnic či útulků. Novela cílí na odpalování pyrotechniky

Odpalovat petardy a rachejtle bude během letošních oslav Mikuláše nebo konce roku více omezené než v minulých letech. Novela zákona se snaží chránit domácí i divoká zvířata, ale také komfort lidí tím, že tuto zábavu vykazuje do míst, kde má méně škodit či rušit.
před 53 mminutami

Soud v Ostravě zamítl návrh na ochranu domu v osadě Bedřiška

Krajský soud v Ostravě zamítl návrh na vydání předběžného opatření na ochranu domu v osadě Bedřiška v Ostravě Mariánských Horách. Vyplývá to z rozhodnutí, které soud zveřejnil. Radnice obvodu bude v pondělí podle starosty Patrika Hujduse (Starostové pro Ostravu) jednat o dalším postupu. Na domě zůstávají demonstranti.
před 1 hhodinou

Správní rada Správy železnic odvolala šéfa Svobodu

Správní rada Správy železnic odvolala z funkce generálního ředitele Jiřího Svobodu, oznámil ministr dopravy v demisi Martin Kupka (ODS). Policie prověřuje zakázky firmy, podle pátečních informací webu iRozhlas.cz kriminalisté ve Svobodově domě našli hotovost převyšující částku osmdesát milionů korun. Podle Svobody však peníze pocházely z celoživotních úspor jeho rodiny.
09:57Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Turek musí vysvětlit vše, co se kolem něj děje, požaduje Pavel

Pokud Filip Turek (za Motoristy) nedokáže vysvětlit všechny okolnosti, které se kolem něj dějí, není podle prezidenta Petra Pavla vhodným adeptem na ministra. Pavel to řekl před pondělním kolem konzultací s kandidáty do vlády. Kritizoval i Turkův přístup k pravidlům a zdůraznil, že ministr by měl jít veřejnosti pozitivním příkladem. Motoristé Turka nominovali do čela životního prostředí.
09:25Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Hosté Událostí, komentářů týdne hovořili o nominacích do vznikající vlády

Hosté Událostí, komentářů týdne hovořili o nominacích Motoristů na ministerstva zahraničí a životního prostředí. Diplomacii by měl nově vést předseda strany Petr Macinka, původně však Motoristé počítali na tento post se svým čestným prezidentem Filipem Turkem. Politici si však v týdnu své nominace prohodili. Pořad se věnoval také potenciálnímu střetu zájmů šéfa hnutí ANO a možného budoucího premiéra Andreje Babiše nebo navrženému mírovému plánu pro Ukrajinu, který bez spolupráce s Kyjevem připravily Spojené státy. Pozvání přijali advokát a bývalý politik Jan Kalvoda, sociolog Ivan Gabal, spisovatelka, manažerka a někdejší politička Adriana Krnáčová, projektová manažerka iniciativy Díky, že můžem Dorotea Mejstříková a komentátor webu Lidovky.cz Martin Zvěřina. Diskuzí provázel Lukáš Dolanský.
před 3 hhodinami
Načítání...