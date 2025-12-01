Žádné petardy u nemocnic či útulků. Novela cílí na odpalování pyrotechniky

Odpalovat petardy a rachejtle bude během letošních oslav Mikuláše nebo konce roku více omezené než v minulých letech. Novela zákona se snaží chránit domácí i divoká zvířata, ale také komfort lidí tím, že tuto zábavu vykazuje do míst, kde má méně škodit či rušit.
Od prvního prosince je v tuzemsku zakázaný prodej zábavní pyrotechniky na tržištích, ve stáncích a v jiných přenosných zařízeních. A to není jediné omezení pro tuto formu zábavy – u celé řady objektů, například nemocnic, domovů pro seniory, stacionářů, útulků, záchranných stanic nebo zoo, budou muset lidé při odpalování pyrotechniky také dodržovat bezpečnostní vzdálenost 250 metrů.
V obou případech má výjimku kategorie pyrotechniky F1 dostupná od 15 let, v níž jsou například bouchací kuličky nebo prskavky. Prodej a používání pyrotechniky upravuje novela zákona o pyrotechnických výrobcích. Aby lidé neporušovali zákony, měli by se s pravidly seznámit, někdy totiž mohou zákon porušit i nevědomky. Ohňostroje se totiž nesmí odpalovat například poblíž úlů, o jejichž existenci nemusí lidé ani vědět.
Ministerstvo zemědělství (MZe) proto připravilo mapu míst, kde je od nynějška zakázáno zábavní pyrotechniku odpalovat. Mapa je podle mluvčího resortu Vojtěcha Bílého ale pouze orientační a ještě se může změnit. „Změny mohou nastat například zrušením nebo naopak vznikem nového chovu hospodářských zvířat či záchranné stanice, stejně tak třeba vybudováním nového domova pro seniory či nemocnice. Z tohoto důvodu bude mapa průběžně aktualizována,“ řekl dříve Bílý ČTK.
Řada měst a obcí už vyjádřila z neustálých změn v této mapě zklamání. Objevily se v nich totiž zóny, které zasahují do plánů na organizaci ohňostrojů.
Navíc tato mapa neodráží všechny zákazy.
Možnost částečně nebo úplně zakázat používání pyrotechniky na svém území totiž mají rovněž obce. Tento zákaz se ale podle novely nemůže vztahovat na kategorie pyrotechniky F1 a dále F4, kam spadají profesionální ohňostroje, a T2, což je divadelní pyrotechnika. Požadavek odborné způsobilosti u pyrotechnických výrobků kategorie F3 novela zavádí od července příštího roku.
Například Praha má omezení nastavená na celé historické centrum města, okolí vodních toků a na řadě dalších míst, která se ne vždy překrývají s výše uvedenou mapou spravovanou ministerstvem.
Pokud by chtěl někdo petardy odpalovat a vyhnout se pokutě, měl by svůj záměr konzultovat s webovými stránkami obce, kde to plánuje udělat. Sankce přitom mohou být značné, například v metropoli to může být dle údajů na webu města až sto tisíc korun.
Ochrana lidí i zvířat
Cílem změn je lépe chránit zdraví lidí, domácích i hospodářských zvířat a také přírodu obecně. Každoročně jsou s amatérským odpalováním ohňostrojů spojené problémy.
Jedná se zejména o intenzitu a časový rozsah ohňostrojů kolem konce roku – negativně to ovlivňuje citlivá zvířata, mate divoké ptáky. Ale koncentrace těchto neprofesionálních, amatérsky organizovaných ohňostrojů také zvyšují riziko požárů a znečišťují ovzduší, půdu i vodu.
Polovina kontrolovaných prodejců zábavní pyrotechniky na konci loňského roku také porušila předpisy. Poměr byl podobný jako o rok dříve. Česká obchodní inspekce (ČOI) zjistila pochybení u 85 ze 168 ukončených kontrol. Nejčastěji prodejci nedodrželi podmínky pro skladování pyrotechniky. Část kontrol zjišťovala, zda se pyrotechnika neprodává dětem a mladým. Zákaz porušilo asi 46 procent kontrolovaných prodejců. Inspektoři udělili pokuty za 31 500 korun.