Města ruší připravené novoroční ohňostroje. Ministerstvo mění informace ze dne na den


před 10 mminutami|Zdroj: ČT24

Města a obce ruší nebo přesouvají plánované novoroční ohňostroje. Od pondělí 1. prosince začínají platit přísnější pravidla pro jejich pořádání. Podle novely zákona o pyrotechnice se rachejtle nebudou smět odpalovat blíž než 250 metrů od zdravotnických zařízení, sociálních služeb a míst, kde se chovají zvířata. Aby se vedení měst v nové legislativě lépe zorientovala, spustili tvůrci zákona interaktivní mapu. Ta ale informace o povolených lokalitách ze dne na den mění. Městům tak vznikají nečekané komplikace. Z obavy ze sankcí proto řada z nich ohňostroje na poslední chvíli ruší.

Město Doksy kvůli novým pravidlům, které přináší novela zákona o pyrotechnice z dílny resortů průmyslu a obchodu, zemědělství a životního prostředí, letos novoroční ohňostroj chtělo udělat jinak než předchozí roky. Aby nemuselo měnit lokalitu zámecké zahrady, na kterou byli místní poslední roky zvyklí, naplánovalo decentnější a nepoměrně tišší variantu.

Že dělají vše v mezích zákona, jim potvrdila i oficiální interaktivní mapa ministerstva zemědělství. Ta od září zástupcům měst radí, ve kterých lokalitách mohou ohňostroj pořádat a kde by naopak porušili pravidla, která nový zákon přináší.

Jenže jak se ukazuje, mapa nedodává informace konzistentně a během častých aktualizací mění informace o povolených lokalitách. Jedna taková aktualizace tak minulý týden nemile překvapila i starostu Doks Romana Fajbíka. „Aktualizace výrazně rozšířila omezené oblasti a nově do nich zařadila i zámecký park,” přibližuje Fajbík.

Za nedodržení zákona přitom městu hrozí pokuta až sto tisíc korun, město se proto rozhodlo na poslední chvíli ohňostroj odvolat, alternativní program zajistit nestihne. „V takto šibeničním termínu by bylo velmi obtížné zajistit kvalitní náhradu. Občanům jsem situaci vysvětlil a uvedl, že ohňostroj se konat zřejmě nebude,” dodává starosta.

I v Přelouči byly z nové mapy překvapení. Nová aktualizace ze dne na den zbarvila do červené, tedy zakázané zóny, celé město. „Místo, kde ohňostroj pořádáme, splňuje všechny podmínky,“ říká místostarosta Ivan Moravec a odvolává se na fakt, že ohňostroj se má konat ve sportovním areálu zhruba tři sta metrů od nejbližší školy.

Minulý týden se ukázalo, že problém nevznikl na straně města. Ministerstvo totiž zakreslilo zakázanou zónu podle údajů v registru půdy, kam místní včelař omylem nahlásil jako své stanoviště celý katastr Přelouče. Po jednání města s ministerstvem by měla mapa projít další aktualizací, která ohňostroj v Přelouči umožní.

Ministerstvo trvá na výhradní odpovědnosti měst

Ministerstvo průmyslu a obchodu ale tvrdí, že navzdory chybné mapě zodpovědnost nesou pouze města. „Informování o zakázaných zónách je v praxi na obcích, zveřejňují informace na svých webových stránkách nebo úředních deskách,” říká mluvčí ministerstva průmyslu a obchodu David Hluštík.

Dodává, že stát zajišťuje metodiku a mapu a je na každém uživateli pyrotechniky, aby si sám ověřil, zda je v zakázané zóně. Města ale zároveň resort kritizují za to, že novele chybí takzvaná prováděcí vyhláška a nová pravidla se proto do praxe přelévají velmi obtížně.

Města mění místa, aby vyhověla pravidlům

Navzdory komplikacím se novým pravidlům na poslední chvíli přizpůsobují na řadě míst. Doposud přitom míru ohňostroje nebo jeho zrušení regulovaly jen místní vyhlášky, nově budou pravidla platit celoplošně.

Například v Karviné proto vedení města posunuje odpaliště ohňostroje, zasahovalo do zakázané zóny. „Přesouváme odpaliště o třicet metrů, ale ohňostroj bude na stejném místě, tak aby to bylo v souladu se zákonem,” popisuje tamní mluvčí Monika Danková.

Podobně je tomu i ve Stráži nad Nisou, kde ale vedení města muselo místo akce přesunout úplně. „Hledíme i na to, co budou petardy obsahovat, tak abychom splnili požadavky zákona,” říká starosta města Lukáš Beneš.

Novoroční ohňostroj plánoval i Náchod, kvůli novým pravidlům od něj ale vedení města na poslední chvíli raději upustilo. Třeba v Novém Boru pak šlo město ještě o krok dál, zákonem se inspirovali a nová pravidla plánují ještě o něco zpřísnit. „Na základě platnosti zákona od prvního prosince připravujeme vyhlášku, ve které město zakáže veškeré používání pyrotechniky na celém území města,” říká Magdaléna Riendelová, která má na starosti tamní správní činnosti.

Namísto ohňostroje opékání buřtů

Jiná města se rozhodla pro zrušení ohňostroje nezávisle na novém zákoně a zmatkům se tak vyhnula. „Strakonice od novoročního ohňostroje upustily,” říká mluvčí města Markéta Bučoková. Město nechce rušit lidi a domácí mazlíčky, zároveň tím zamezí ekologickým dopadům ohňostroje na životní prostředí.

Strakonice jako náhradní program připraví opékání buřtů, soutěž otužilců, nebo večerní koncert. Na změnu pravidel se připravuje i Most, který pro své obyvatele připravuje alternativní program – světelnou a spektakulární pyro show.

Výběr redakce

Babiš předloží prezidentovi nominace na ministry

Babiš předloží prezidentovi nominace na ministry

12:26Aktualizovánopřed 1 mminutou
Výkřiky nové koalice k rozpočtu mají odvést pozornost od Babiše, míní Fiala

ŽivěVýkřiky nové koalice k rozpočtu mají odvést pozornost od Babiše, míní Fiala

10:01Aktualizovánopřed 8 mminutami
Města ruší připravené novoroční ohňostroje. Ministerstvo mění informace ze dne na den

Města ruší připravené novoroční ohňostroje. Ministerstvo mění informace ze dne na den

před 10 mminutami
Střední Slovensko zasáhly lokální povodně

Střední Slovensko zasáhly lokální povodně

před 36 mminutami
Přestane bojovat a nezabere další území, věří Trump v „ústupky“ Ruska. Kreml teď dohodu nevidí

Přestane bojovat a nezabere další území, věří Trump v „ústupky“ Ruska. Kreml teď dohodu nevidí

01:39Aktualizovánopřed 46 mminutami
Ruský útok na Záporoží zranil 19 lidí, Ukrajina zasáhla závod v Čeboksarech

Ruský útok na Záporoží zranil 19 lidí, Ukrajina zasáhla závod v Čeboksarech

10:54Aktualizovánopřed 49 mminutami
USA zvýší vstupné do národních parků pro cizince

USA zvýší vstupné do národních parků pro cizince

před 2 hhodinami
Tykačova skupina Sev.en ukončí provoz tří uhelných elektráren v prosinci 2026

Tykačova skupina Sev.en ukončí provoz tří uhelných elektráren v prosinci 2026

před 2 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Babiš předloží prezidentovi nominace na ministry

Šéf hnutí ANO a pravděpodobný příští premiér Andrej Babiš představí prezidentu Petru Pavlovi personální nominace na ministry vznikající společné vlády ANO, SPD a Motoristů. Seznam v úterý večer schválili lídři zúčastněných stran na koaliční radě. Jména nezveřejnili s tím, že je Babiš nejprve předloží prezidentovi.
12:26Aktualizovánopřed 1 mminutou

ŽivěVýkřiky nové koalice k rozpočtu mají odvést pozornost od Babiše, míní Fiala

Hnutí ANO předpokládá, že rozpočet na příští rok bude muset připravit až nastupující vláda. Podle vznikající koalice ANO, SPD a Motoristů je návrh kabinetu v demisi Petra Fialy (ODS) nereálný a není možné ho opravit. Fiala ho ve sněmovně bránil. Kroky vznikající koalice mají podle něj odvést pozornost od střetu zájmů pravděpodobného budoucího premiéra Andreje Babiše (ANO). „To je ta skutečná podstata všech těch tanců a výkřiků ke státnímu rozpočtu,“ podotkl.
10:01Aktualizovánopřed 8 mminutami

Města ruší připravené novoroční ohňostroje. Ministerstvo mění informace ze dne na den

Města a obce ruší nebo přesouvají plánované novoroční ohňostroje. Od pondělí 1. prosince začínají platit přísnější pravidla pro jejich pořádání. Podle novely zákona o pyrotechnice se rachejtle nebudou smět odpalovat blíž než 250 metrů od zdravotnických zařízení, sociálních služeb a míst, kde se chovají zvířata. Aby se vedení měst v nové legislativě lépe zorientovala, spustili tvůrci zákona interaktivní mapu. Ta ale informace o povolených lokalitách ze dne na den mění. Městům tak vznikají nečekané komplikace. Z obavy ze sankcí proto řada z nich ohňostroje na poslední chvíli ruší.
před 10 mminutami

Meteorologové varují před náledím na západě Čech

Především v západní polovině Čech se začne ve středu v noci a ve čtvrtek ráno tvořit náledí, varují meteorologové z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) v aktuální výstraze. Během dne bude na většině území sněžit. Zejména v Beskydech, na severním návětří Jeseníků a na severu Čech připadne místy až deset centimetrů sněhu, v Jeseníkách kolem 25 centimetrů. Sněžení během večera a noci zeslábne. Počasí komplikuje dopravu v Česku od pondělí.
před 1 hhodinou

Tykačova skupina Sev.en ukončí provoz tří uhelných elektráren v prosinci 2026

Energetická skupina Sev.en miliardáře Pavla Tykače ukončí provoz uhelných elektráren Počerady a Chvaletice a elektrárny s teplárnou v Kladně v prosinci 2026, nejpozději v březnu 2027, uvedla firma na svém webu. Zdůvodnila to hrozbou trvalých ztrát kvůli výhledu tržních cen elektřiny a cen emisních povolenek. Elektrárny, jejichž provoz skončí, mají podle webu skupiny Sev.en instalovaný výkon téměř 2400 megawattů (MW), kladenský zdroj navíc tepelný výkon více než 950 MW. Vypnutí tří uhelných elektráren neohrozí české domácnosti, ČR má v současnosti přebytek výroby energie vůči spotřebě, uvedl pro ČT ministr průmyslu v demisi Lukáš Vlček (STAN).
před 2 hhodinami

Prezidentova příležitost je před jmenováním premiéra, podotýká Rychetský

Prezident Petr Pavel nemá žádný prostor nejmenovat šéfa ANO Andreje Babiše premiérem, zmínil bývalý šéf Ústavního soudu Pavel Rychetský v 90' ČT24 moderované Jakubem Musilem. Zároveň ale mluví o ostudě, když se předsedou vlády stane obžalovaný člověk. Podotkl také, že možnost odmítnout už jmenovanému premiérovi nějakého ministra je velmi malá.
před 3 hhodinami

Bankovní asociace zlepšila odhad letošního růstu HDP na 2,5 procenta

Česká bankovní asociace (ČBA) zlepšila odhad letošního růstu české ekonomiky na 2,5 procenta. V předchozí prognóze ze srpna předpokládala, že tuzemský hrubý domácí produkt (HDP) vzroste o 2,1 procenta. Za zlepšením podle asociace stojí lepší výkon českého exportu, vyšší růst mezd a větší vládní spotřeba. Průměrná inflace by podle prognózy ČBA měla letos být 2,5 procenta, proti předchozí predikci se odhad nezměnil.
před 3 hhodinami

Senát vybírá kandidáty na dětského ombudsmana

Senát projedná nominace dvou kandidátů na dětského ombudsmana či ústavní novelu, která by měla umožnit Nejvyššímu kontrolnímu úřadu (NKÚ) prověřovat hospodaření České televize a Českého rozhlasu. Horní komora by se měla zabývat také úpravou pravidel svého jednání kvůli elektronizaci tvorby zákonů. ANO neprosadilo výzvu vládě, aby okamžitě dořešila letošní financování regionálního školství.
před 3 hhodinami
Načítání...