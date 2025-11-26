Města ruší připravené novoroční ohňostroje. Ministerstvo mění informace ze dne na den

Města a obce ruší nebo přesouvají plánované novoroční ohňostroje. Od pondělí 1. prosince začínají platit přísnější pravidla pro jejich pořádání. Podle novely zákona o pyrotechnice se rachejtle nebudou smět odpalovat blíž než 250 metrů od zdravotnických zařízení, sociálních služeb a míst, kde se chovají zvířata. Aby se vedení měst v nové legislativě lépe zorientovala, spustili tvůrci zákona interaktivní mapu. Ta ale informace o povolených lokalitách ze dne na den mění. Městům tak vznikají nečekané komplikace. Z obavy ze sankcí proto řada z nich ohňostroje na poslední chvíli ruší.
Město Doksy kvůli novým pravidlům, které přináší novela zákona o pyrotechnice z dílny resortů průmyslu a obchodu, zemědělství a životního prostředí, letos novoroční ohňostroj chtělo udělat jinak než předchozí roky. Aby nemuselo měnit lokalitu zámecké zahrady, na kterou byli místní poslední roky zvyklí, naplánovalo decentnější a nepoměrně tišší variantu.
Že dělají vše v mezích zákona, jim potvrdila i oficiální interaktivní mapa ministerstva zemědělství. Ta od září zástupcům měst radí, ve kterých lokalitách mohou ohňostroj pořádat a kde by naopak porušili pravidla, která nový zákon přináší.
Jenže jak se ukazuje, mapa nedodává informace konzistentně a během častých aktualizací mění informace o povolených lokalitách. Jedna taková aktualizace tak minulý týden nemile překvapila i starostu Doks Romana Fajbíka. „Aktualizace výrazně rozšířila omezené oblasti a nově do nich zařadila i zámecký park,” přibližuje Fajbík.
Za nedodržení zákona přitom městu hrozí pokuta až sto tisíc korun, město se proto rozhodlo na poslední chvíli ohňostroj odvolat, alternativní program zajistit nestihne. „V takto šibeničním termínu by bylo velmi obtížné zajistit kvalitní náhradu. Občanům jsem situaci vysvětlil a uvedl, že ohňostroj se konat zřejmě nebude,” dodává starosta.
I v Přelouči byly z nové mapy překvapení. Nová aktualizace ze dne na den zbarvila do červené, tedy zakázané zóny, celé město. „Místo, kde ohňostroj pořádáme, splňuje všechny podmínky,“ říká místostarosta Ivan Moravec a odvolává se na fakt, že ohňostroj se má konat ve sportovním areálu zhruba tři sta metrů od nejbližší školy.
Minulý týden se ukázalo, že problém nevznikl na straně města. Ministerstvo totiž zakreslilo zakázanou zónu podle údajů v registru půdy, kam místní včelař omylem nahlásil jako své stanoviště celý katastr Přelouče. Po jednání města s ministerstvem by měla mapa projít další aktualizací, která ohňostroj v Přelouči umožní.
Ministerstvo trvá na výhradní odpovědnosti měst
Ministerstvo průmyslu a obchodu ale tvrdí, že navzdory chybné mapě zodpovědnost nesou pouze města. „Informování o zakázaných zónách je v praxi na obcích, zveřejňují informace na svých webových stránkách nebo úředních deskách,” říká mluvčí ministerstva průmyslu a obchodu David Hluštík.
Dodává, že stát zajišťuje metodiku a mapu a je na každém uživateli pyrotechniky, aby si sám ověřil, zda je v zakázané zóně. Města ale zároveň resort kritizují za to, že novele chybí takzvaná prováděcí vyhláška a nová pravidla se proto do praxe přelévají velmi obtížně.
Města mění místa, aby vyhověla pravidlům
Navzdory komplikacím se novým pravidlům na poslední chvíli přizpůsobují na řadě míst. Doposud přitom míru ohňostroje nebo jeho zrušení regulovaly jen místní vyhlášky, nově budou pravidla platit celoplošně.
Například v Karviné proto vedení města posunuje odpaliště ohňostroje, zasahovalo do zakázané zóny. „Přesouváme odpaliště o třicet metrů, ale ohňostroj bude na stejném místě, tak aby to bylo v souladu se zákonem,” popisuje tamní mluvčí Monika Danková.
Podobně je tomu i ve Stráži nad Nisou, kde ale vedení města muselo místo akce přesunout úplně. „Hledíme i na to, co budou petardy obsahovat, tak abychom splnili požadavky zákona,” říká starosta města Lukáš Beneš.
Novoroční ohňostroj plánoval i Náchod, kvůli novým pravidlům od něj ale vedení města na poslední chvíli raději upustilo. Třeba v Novém Boru pak šlo město ještě o krok dál, zákonem se inspirovali a nová pravidla plánují ještě o něco zpřísnit. „Na základě platnosti zákona od prvního prosince připravujeme vyhlášku, ve které město zakáže veškeré používání pyrotechniky na celém území města,” říká Magdaléna Riendelová, která má na starosti tamní správní činnosti.
Namísto ohňostroje opékání buřtů
Jiná města se rozhodla pro zrušení ohňostroje nezávisle na novém zákoně a zmatkům se tak vyhnula. „Strakonice od novoročního ohňostroje upustily,” říká mluvčí města Markéta Bučoková. Město nechce rušit lidi a domácí mazlíčky, zároveň tím zamezí ekologickým dopadům ohňostroje na životní prostředí.
Strakonice jako náhradní program připraví opékání buřtů, soutěž otužilců, nebo večerní koncert. Na změnu pravidel se připravuje i Most, který pro své obyvatele připravuje alternativní program – světelnou a spektakulární pyro show.
