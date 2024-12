Města čím dál častěji omezují odpalování pyrotechniky

„Vyhláška vymezuje prostranství, která by od ohňostrojů měla zůstat ochráněná – ať už jsou to třeba městské parky, okolí vodních toků, rekreační zóny,“ ujasnila mluvčí olomouckého magistrátu Jana Doležalová. Petardy a rachejtle se v Olomouci také nedají odpalovat třeba v blízkosti zoo na Svatém Kopečku, v okolí nemocnic, nebo u útulků pro zvířata.

Zákon pyrotechniku zakazuje jen v národních parcích

Používání pyrotechniky si určuje každé město či obec samo. Zákon ji zakazuje jen v národních parcích. Ten krkonošský na to pravidelně každý rok upozorňuje. Třeba na Špindlerův Mlýn se ale zákaz nevztahuje. Stejně jako na chráněné krajinné oblasti.

„Jsme v CHKO, takže ctíme klid. Nicméně máme tu ubytovací kapacity, a co si hosté přivezou na silvestra a odpálí, tak za ty my neručíme a nemůžeme jim to ani zakázat,“ podotkl provozovatel jednoho skiareálu v Orlických horách Tomáš Klinský.

Změnit by to mohla novela zákona o pyrotechnice, kterou v létě schválila vláda. Ta má její prodej výrazně omezit. Týkat by se mohla silvestrovských oslav už v příštím roce.