Turci usilují o klíčovou základnu v Sýrii, Izrael udeřil

před 1 h hodinou | Zdroj: The Middle East Eye , The New Arab , Türkiye Today , ČTK , Ynetnews , Reuters , Jerusalem Post , BBC

Turecko chce převzít leteckou základnu Tijas v Sýrii a rozmístit tam systémy protivzdušné obrany a drony. S odkazem na své zdroje to píše The Middle East Eye (MEE) a další média. Ankara jedná s Damaškem i o vojenském centru pro výcvik syrských vojáků. Izrael mluví o „tureckém protektorátu“ a základny bombarduje. Damašek má útoky za porušení suverenity.

Jiný zdroj poznamenal, že přítomnost tureckých systémů protivzdušné obrany a dronů by pravděpodobně do budoucna odradila Jeruzalém od dalších leteckých útoků v oblasti, jelikož jde o zemi NATO. Turecké ministerstvo obrany věc odmítlo komentovat, píše MEE.

V současnosti se chystá modernizace a rozšíření T4, přičemž Ankara by chtěla v této oblasti umístit turecké protivzdušné systémy typu Hisar, ale i útočné drony a bezpilotní letouny určené ke sledování cílů, uvedl jeden ze zdrojů MEE s tím, že Ankara by tak získala převahu na nebi v regionu.

Turci se snaží zemi stabilizovat a zaplnit tamní mocenské vakuum poté, co pád Asadova režimu loni v prosinci minimalizoval vliv Teheránu a Moskvy, uvádí MEE. Ankara se chce chopit také významnější role v boji s teroristy z organizace Islámský stát, a to v době, kdy Washington zvažuje stažení amerických sil ze Sýrie.

Šéf izraelské diplomacie Gideon Saar prohlásil, že Jeruzalém je znepokojen „negativní rolí“, kterou v Sýrii, ale i Libanonu a dalších oblastech hraje Turecko. „Dělají vše pro to, aby se Sýrie stala tureckým protektorátem. Je jasné, že je to jejich záměr,“ uvedl ministr.

Erdoganův režim podporoval v občanské válce povstalce včetně islamistické skupiny Haját Tahrír aš-Šám v čele s nynějším prozatímním syrským prezidentem Ahmadem Šarou. Obě země teď jednají o bezpečnostním paktu a Izrael se obává, že se Ankara pokusí v zemi vybudovat nové základny.

Dohoda na zřízení „operačního centra“

To turecké ministerstvo obrany ještě v únoru popíralo s tím, že jde o předčasné úvahy. Podle webu The New Arab však Ankara nyní reálně zvažuje výstavbu nové vojenské základny v Sýrii za účelem výcviku tamní armády, a to přímo na žádost prozatímního prezidenta.

Zdroje z tureckého ministerstva obrany uvedly, že žádost přišla po schůzce v Jordánsku 9. března, která se uskutečnila za účasti představitelů Sýrie, Turecka, Iráku a Libanonu. „V souladu s oznámením nové syrské vlády a po dohodě s dotčenými zeměmi bylo dosaženo shody na zřízení společného operačního centra,“ zaznělo v tiskové zprávě citované tureckou agenturou Anadolu.

Ve zprávě se podle ní také píše, že „zachování územní celistvosti Sýrie, rozšíření státní moci novou vládou po celé zemi a nastolení stability a bezpečnosti jsou pro Ankaru velmi důležité“.