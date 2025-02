Šarův záměr sjednotit Sýrii komplikuje jeho minulost, kurdský konflikt a Izrael

před 22 m minutami | Zdroj: ČTK , New York Times , The Guardian , BBC , Wall Street Journal , Middle East Eye , NBC , The Jerusalem Post

Agentura AP cituje jedno z doporučení závěrečného prohlášení konference, které požaduje urychlené vyhlášení dočasné ústavní deklarace. Ta by platila do vypracování nové ústavy. Dalším doporučením je urychlené sestavení prozatímní zákonodárné rady, která by plnila úlohu parlamentu do doby, než se uskuteční volby. Návrh ústavy by měl dosáhnout „rovnováhy mezi úřady, nastolit spravedlnost, svobodu a rovnost a položit základy právního státu a institucí,“ stojí v prohlášení.

NYT píše, že někteří z těchto úředníků v soukromí uvedli, že na ně Šará udělal dobrý dojem. Jen málo z nich mu však slíbilo to, co potřebuje nejvíce: finanční pomoc na podporu syrské ekonomiky a nastartování obnovy a zrušení tvrdých sankcí uvalených za účelem potrestání Asadova režimu.

Server deníku New York Times (NYT) píše , že mnoho Syřanů, vyčerpaných po třinácti letech občanské války, říká, že ať Šará udělá cokoli, bude to lepší než utrpení a zkáza, kterou způsobil Asad. Kritici zase nedůvěřují jeho islamistickému přístupu a vyčítají mu, že za jeho smířlivou rétorikou se skrývá zlověstná minulost, které se jasně nezřekl.

Jedním ze závěrů konference je také postavení všech ozbrojených skupin, které se odmítají integrovat do nové armády, mimo zákon. To je případ Kurdy vedené ozbrojené koalice Syrských demokratických sil (SDF).

Šará upevňuje vztahy s Ankarou, která za posledních devět let vpadla kvůli Kurdům do sousední země celkem čtyřikrát. Zatímco na frontě zuří boje, začala jednání mezi vůdci SDF a novou syrskou vládou v Damašku. Začátkem ledna se šéf SDF, generál Mazloum Abdí, setkal s Šarou.

Odhaduje se, že v táborech a věznicích kontrolovaných SDF na severovýchodě země se stále nachází asi čtyřicet tisíc rodinných příslušníků Islámského státu a až deset tisíc džihádistických bojovníků, přibližuje kurdský generál. Zhruba dva tisíce amerických vojáků v těchto oblastech podporuje SDF v kontrole IS. The Guardian píše, že přítomnost vojáků je považována za klíčový odstrašující prostředek proti případné turecké nebo syrské invazi na území ovládané Kurdy.

Kurdové se ale obávají, že by prezident Donald Trump mohl tyto jednotky stáhnout. „Pokud Turecko zaútočí, nebudeme mít jinou možnost než přesměrovat naše síly,“ varuje Abdí. „To by IS poskytlo příležitost zaútočit na věznice a osvobodit jeho bojovníky.“

Před třemi týdny televize NBC informovala o tom, že americké ministerstvo obrany připravuje plány na úplné stažení vojáků do třiceti, šedesáti nebo devadesáti dnů. Zprávě předcházelo neurčité vyjádření Trumpa. Reportér se ho zeptal na zprávu o tom, že měl informovat Izrael o stažení amerických vojsk ze Sýrie.

„Nevím, kdo to řekl. Tedy nevím, kdo to řekl, ale my o tom rozhodneme. Nebudeme, nebudeme se angažovat v Sýrii,“ odpověděl Trump. „Sýrie je sama o sobě nepořádek. Mají tam dost nepořádku. Nepotřebují, abychom se do všeho zapojovali,“ řekl.

Izraelský vpád na syrské území

Syrská konference se věnovala i Netanjahuově výzvě k demilitarizaci jihu země. V závěrečném prohlášení účastníci odmítli „provokativní vyjádření“ izraelského premiéra.

Také odsoudili izraelský vpád na syrské území a vyzvali mezinárodní společenství, aby na Izrael vyvinulo tlak vedoucí k ukončení narušování syrské suverenity, uvedla AFP. Po pádu Asadova režimu izraelská armáda obsadila část syrského území hraničícího s okupovanými Golanskými výšinami.