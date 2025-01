Nadšení Syřanů ze svobody brzdí strach z islamizace

Horizont ČT24: Návrat Syřanů do běžného života (zdroj: ČT24)

Do Sýrie se po pádu režimu diktátora Bašára Asada krok za krokem vrací normální život. Symbolem změn je i letiště v Damašku, které po letech sankcí obnovuje mezinárodní provoz. Opatrnou euforii obyvatel ale zastiňují obavy z plánů vládnoucích islamistů i stav země zničené dlouholetou občanskou válkou.

Syřané mohou po konci diktatury opět pořádat pikniky na úbočí hory Kásijún, z níž je výhled na Damašek. „Je to poprvé, co jsem na Kásijúnu se svými přáteli. Je to úžasný zážitek,“ prohlásil Mustafa Raduán, který byl na oblíbeném výletním místě naposledy jako chlapec před více než třinácti lety. Poté strategické výšiny zablokovaly boje občanské války i následné restrikce ze strany Asadova režimu.

Nyní má i skromný piknik na Kásijúnu silnou příchuť míru a svobody, podobně jako chvíle radosti na mezinárodním letišti v Damašku. Do této destinace obnovily první aerolinky své spoje v úterý. Drtivá většina leteckých společností ji od roku 2012 bojkotovala.

Do Sýrie se spolu s obnovením řádného leteckého provozu vracejí i někdejší vyhnanci. „Coby policista, který se s režimem rozešel, jsem musel odejít ze Sýrie v roce 2012. Od té doby jsem nemohl zpátky. Své štěstí teď nedokážu popsat,“ uvedl bývalý syrský uprchlík Basím Harírí.