Kurdové usilují o větší nezávislost. Šará ale upevňuje vztahy s Ankarou

Dva měsíce po pádu režimu Bašára Asada jsou vyhlídky Kurdů v Sýrii nejisté. Na severovýchodě země stále bojují s protureckými milicemi, přičemž prozatímní syrský prezident Ahmad Šará upevňuje vztahy s Ankarou, která za posledních devět let vpadla kvůli Kurdům do sousední země celkem čtyřikrát. Damašek Kurdy vyzývá, aby složili zbraně a stali se součástí syrských sil, menšina však žádá větší míru nezávislosti.

Skupiny podporované Tureckem využily chaosu v zemi a s postupem islamistů, kteří loni v prosinci svrhli Asadův režim, zahájily další ofenzivu proti Kurdům. Kvůli bojům se jich do pohybu dalo na sto tisíc, někteří už poněkolikáté. Mezi nimi je i Elham Horová, která našla útočiště v kurdském Kámišlí. „Z hodiny na hodinu se nám obrátil svět. Nemohli jsme si nic vzít. Vzpamatovali jsme se a přišli jsme sem,“ popsala kurdská uprchlice.

Svědkem cyklů válečného chaosu je i město Tal Rifát, které dostaly v roce 2016 pod kontrolu kurdské síly. Loni v prosinci se ale situace obrátila a město získaly proturecké milice a s nimi se do města vracejí etničtí Arabové. Obě skupiny se vzájemně obviňuji ze zvěrstev.

„Díky bohu, že nám dali naši půdu zpět. Každý centimetr naší země je nezaplatitelný. Hlavně pro nás staré, každý centimetr půdy je pro nás vše,“ uvedl obyvatel města Tal Rifát Omar Badran.

Kurdové vyjednávají s Damaškem

Kurdové v čele se svým hlavním uskupením v podobě Syrských demokratických sil (SDF) se snaží využít pádu Asadova režimu. Z pozice menšiny, která tvoří desetinu syrské populace a ovládá čtvrtinu území, teď vyjednávají s novou vládou v Damašku.

„Chceme, aby Sýrie byla decentralizovanou sekulární a občanskou zemí založenou na demokracii, která bude zachovávat práva těch, kteří ji tvoří,“ řekl velitel SDF Mazloum Abdí.

Prozatímní prezident Ahmad Šará slíbil, že nový režim bude respektovat etnickou a náboženskou různorodost. SDF, které s podporou Washingtonu porazily v zemi Islámský stát, ale při jmenování Šary do role hlavy státu chyběly. Jeho výzvy na složení zbraní, které směřovaly ke všem ozbrojeným skupinám, SDF zatím nevyslyšely. A to v době, kdy jedny z prvních kroků nového vládce Sýrie ve funkci navíc směřovaly právě do Turecka.