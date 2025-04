Před osmdesáti lety byla osvobozena Bratislava

V pátek 4. dubna uplynulo osmdesát let od osvobození Bratislavy, k němuž došlo v rámci první etapy bratislavsko-brněnské operace, během níž sovětské a rumunské jednotky osvobozovaly jihozápad slovenského území od nacistů. Boje o Bratislavu, které se Němci nechtěli snadno vzdát, začaly 2. dubna 1945.

V roce 1944 propuklo Slovenské národní povstání. Slovenské území pak bylo postupně osvobozováno Rudou armádou, armádou Rumunska, které přešlo na stranu Spojenců, a 1. československým armádním sborem. Vůbec první osvobozenou obcí se stalo 6. října 1944 Kalinovo. Prvním velký osvobozeným městem byly 20. ledna 1945 Košice.

Osvobození největšího slovenského města se uskutečnilo v rámci bratislavsko-brněnské operace, která probíhala na jaře 1945 a byla rozdělena do dvou etap. První z nich se uskutečnila od 25. března do 11. dubna. Druhá poté pokračovala od 12. dubna do 5. května a vyvrcholila osvobozením Brna.

Na operaci se na jihozápadu slovenského území podílely sovětské a rumunské jednotky působící v rámci 2. ukrajinského frontu. Do bojů se na jejím začátku zapojilo osmadvacet sovětských a čtrnáct rumunských divizí. Na druhé straně pak stálo jedenáct divizí.

Začátek operace

První etapa, která je nazývána též jako bratislavská, začala podle Vojenského historického ústavu Bratislava (VHÚB) přechodem řeky Hron, kde sovětské jednotky vytvořily souvislé předmostí. Včasné přísuny ženijních prostředků umožňovaly postupujícím jednotkám rychle překonávat řeky. Do 28. března ovládla sovětská vojska území široké asi 135 kilometrů do hloubky 40 kilometrů.

Během bojů o prostory Štúrova, Komárna i Bratislavy podporovala útočící vojska dunajská válečná říční flotila. Ta například vysadila 83. brigádu námořní pěchoty dvacet kilometrů východně od Komárna do týlu nepřítele. Koncem března dosáhla útočící vojska řeky Nitry.