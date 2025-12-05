Výbor v USA chce zrušit doporučení očkovat novorozence proti žloutence B

Americký poradní výbor pro očkování hlasoval pro ukončení dlouhodobého doporučení, aby byly všechny děti ve Spojených státech bezprostředně po narození očkovány proti hepatitidě B. Informovala o tom agentura AP. Činnost komise, jejíž všechny členy po svém nástupu do funkce vyměnil současný ministr zdravotnictví Robert F. Kennedy, známý odpůrce očkování, je přitom ve Spojených státech terčem silné kritiky odborné veřejnosti.
Po desetiletí americká vláda doporučovala, aby všechny děti ihned po narození dostaly vakcínu proti infekčnímu zánětu jater. Očkování je všeobecně považováno za významný úspěch v oblasti veřejného zdraví, protože zabraňuje tisícovkám onemocnění, poznamenala AP.
Avšak Kennedyho poradní výbor nyní poměrem hlasů osm ku třem rozhodl doporučovat dávku po porodu pouze pro děti, jejichž matky měly pozitivní test na toto onemocnění, nebo v případech, kdy matka testována nebyla. U ostatních dětí má být rozhodnutí o vhodnosti vakcíny na rodičích a jejich lékařích. Výbor hlasoval pro návrh, že pokud se rodina rozhodne poporodní vakcínu odmítnout, měla by série očkování proti žloutence typu B začít nejdříve ve věku dvou měsíců.
Někteří členové výboru argumentovali, že u většiny dětí je riziko infekce nízké a že minulé studie se dostatečně nezabývaly odhalením možných dlouhodobých škodlivých účinků očkování. Americká lékařská obec nicméně před hlasováním výboru vyjádřila znepokojení s tím, že podobné obavy jsou čistě spekulativní, a varovala, že chystané rozhodnutí povede jen k většímu počtu nakažených dětí.
O tom, zda doporučení výboru přijmout, by měl rozhodnout úřadující ředitel amerického Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) Jim O'Neill. Rozhodnutí výboru znamená návrat ke strategii, od níž se upustilo před více než třemi desítkami let, podotkla AP.
Kennedy zastává skeptický postoj k očkování a podobně jako americký prezident Donald Trump hovoří o teorii, že dětské vakcíny způsobují autismus. Agentura Reuters připomíná, že podobné výroky jsou v rozporu s vědeckými důkazy. Kennedy mimo jiné stáhl pět set milionů dolarů (10,4 miliardy korun) vyčleněných na vývoj očkovacích vakcín, odvolal a nahradil všechny členy poradního výboru pro očkování a odvolal necelý měsíc po jejím nástupu do funkce šéfku CDC Susan Monarezovou, s níž se střetl právě ohledně očkování.