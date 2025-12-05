Výbor v USA chce zrušit doporučení očkovat novorozence proti žloutence B


před 26 mminutami|Zdroj: ČTK

Americký poradní výbor pro očkování hlasoval pro ukončení dlouhodobého doporučení, aby byly všechny děti ve Spojených státech bezprostředně po narození očkovány proti hepatitidě B. Informovala o tom agentura AP. Činnost komise, jejíž všechny členy po svém nástupu do funkce vyměnil současný ministr zdravotnictví Robert F. Kennedy, známý odpůrce očkování, je přitom ve Spojených státech terčem silné kritiky odborné veřejnosti.

Po desetiletí americká vláda doporučovala, aby všechny děti ihned po narození dostaly vakcínu proti infekčnímu zánětu jater. Očkování je všeobecně považováno za významný úspěch v oblasti veřejného zdraví, protože zabraňuje tisícovkám onemocnění, poznamenala AP.

Avšak Kennedyho poradní výbor nyní poměrem hlasů osm ku třem rozhodl doporučovat dávku po porodu pouze pro děti, jejichž matky měly pozitivní test na toto onemocnění, nebo v případech, kdy matka testována nebyla. U ostatních dětí má být rozhodnutí o vhodnosti vakcíny na rodičích a jejich lékařích. Výbor hlasoval pro návrh, že pokud se rodina rozhodne poporodní vakcínu odmítnout, měla by série očkování proti žloutence typu B začít nejdříve ve věku dvou měsíců.

Vakcíny nezpůsobují autismus, uvádělo roky CDC. Teď postoj změnilo
Ilustrační foto

Někteří členové výboru argumentovali, že u většiny dětí je riziko infekce nízké a že minulé studie se dostatečně nezabývaly odhalením možných dlouhodobých škodlivých účinků očkování. Americká lékařská obec nicméně před hlasováním výboru vyjádřila znepokojení s tím, že podobné obavy jsou čistě spekulativní, a varovala, že chystané rozhodnutí povede jen k většímu počtu nakažených dětí.

O tom, zda doporučení výboru přijmout, by měl rozhodnout úřadující ředitel amerického Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) Jim O'Neill. Rozhodnutí výboru znamená návrat ke strategii, od níž se upustilo před více než třemi desítkami let, podotkla AP.

Kennedy zastává skeptický postoj k očkování a podobně jako americký prezident Donald Trump hovoří o teorii, že dětské vakcíny způsobují autismus. Agentura Reuters připomíná, že podobné výroky jsou v rozporu s vědeckými důkazy. Kennedy mimo jiné stáhl pět set milionů dolarů (10,4 miliardy korun) vyčleněných na vývoj očkovacích vakcín, odvolal a nahradil všechny členy poradního výboru pro očkování a odvolal necelý měsíc po jejím nástupu do funkce šéfku CDC Susan Monarezovou, s níž se střetl právě ohledně očkování.

Kennedy jmenoval novou očkovací komisi. Je plná antivaxerů, zlobí se kritici
Robert F. Kennedy při senátním slyšení

Výběr redakce

Zemřel moderátor Patrik Hezucký

Zemřel moderátor Patrik Hezucký

před 12 mminutami
Komise vyměřila Muskově síti X pokutu 120 milionů eur

Komise vyměřila Muskově síti X pokutu 120 milionů eur

13:10Aktualizovánopřed 16 mminutami
Výbor v USA chce zrušit doporučení očkovat novorozence proti žloutence B

Výbor v USA chce zrušit doporučení očkovat novorozence proti žloutence B

před 26 mminutami
V litoměřické nemocnici za den oživovali čtyři novorozence, případ šetří policie

V litoměřické nemocnici za den oživovali čtyři novorozence, případ šetří policie

15:10Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Burkina Faso propustila vězněného Čecha

Burkina Faso propustila vězněného Čecha

před 1 hhodinou
Netflix se dohodl na převzetí části Warner Bros. Discovery za 72 miliard dolarů

Netflix se dohodl na převzetí části Warner Bros. Discovery za 72 miliard dolarů

13:51Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Němečtí poslanci schválili novou podobu vojenské služby

Němečtí poslanci schválili novou podobu vojenské služby

11:38Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Stanice metra C Pankrác se otevře 19. prosince

Stanice metra C Pankrác se otevře 19. prosince

před 2 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Komise vyměřila Muskově síti X pokutu 120 milionů eur

Evropská komise (EK) obvinila americkou internetovou síť X miliardáře Elona Muska z porušení unijních pravidel, konkrétně nařízení Evropské unie o digitálních službách (DSA). Za to jí vyměřila pokutu 120 milionů eur (2,9 miliardy korun). Konkurenční společnost TikTok se trestu vyhnula díky ústupkům, které učinila. Američtí představitelé pokutu odsuzují, mezi jiným viní Unii z toho, že se tak snaží „dotovat svůj kontinent brzděný vlastními dusivými regulacemi“.
13:10Aktualizovánopřed 16 mminutami

Výbor v USA chce zrušit doporučení očkovat novorozence proti žloutence B

Americký poradní výbor pro očkování hlasoval pro ukončení dlouhodobého doporučení, aby byly všechny děti ve Spojených státech bezprostředně po narození očkovány proti hepatitidě B. Informovala o tom agentura AP. Činnost komise, jejíž všechny členy po svém nástupu do funkce vyměnil současný ministr zdravotnictví Robert F. Kennedy, známý odpůrce očkování, je přitom ve Spojených státech terčem silné kritiky odborné veřejnosti.
před 26 mminutami

Burkina Faso propustila vězněného Čecha

Osm zaměstnanců mezinárodní nevládní organizace INSO, včetně českého občana, kteří byli v uplynulých měsících zadrženi v Burkina Fasu a nařčeni ze špionáže, bylo propuštěno na konci října, napsala s odvoláním na prohlášení organizace agentura AFP. V Nizozemsku sídlící INSO poskytuje bezpečnostní analýzy humanitárním organizacím působícím v regionu.
před 1 hhodinou

Netflix se dohodl na převzetí části Warner Bros. Discovery za 72 miliard dolarů

Americký provozovatel streamovací platformy Netflix se domluvil na převzetí části mediální skupiny Warner Bros. Discovery za 72 miliard dolarů (asi 1,5 bilionu korun). Společnost to oznámila v tiskové zprávě. Netflix podle dohody získá filmová studia Warner Bros. a také streamingovou divizi, včetně konkurenční platformy HBO Max.
13:51Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Němečtí poslanci schválili novou podobu vojenské služby

Němečtí poslanci schválili novou podobu vojenské služby. Zákon zavádí plošné odvody a stanovuje také cíle počtů nových rekrutů. Pokud se jich nepodaří v daném roce dosáhnout, budou moci poslanci Spolkového sněmu odhlasovat takzvanou povinnou vojenskou službu z potřeby. Školáci a studenti na řadě míst Německa proti zákonu protestují.
11:38Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Jednota USA a Evropy je klíčová pro podporu Ukrajiny, řekl Macron v Číně

Jednota mezi Evropou a Spojenými státy je klíčová pro podporu Ukrajiny, uvedl na návštěvě Číny francouzský prezident Emmanuel Macron. Je podle něj také potřeba zvýšit ekonomický tlak na Rusko, informovaly agentury AFP a Reuters. Německý deník Der Spiegel už předtím napsal, že Macron i další evropští státníci vyjádřili vůči USA nedůvěru při jednáních s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.
před 2 hhodinami

Němečtí poslanci schválili důchodový balík

Německý Spolkový sněm navzdory odporu části koaličních poslanců schválil vládní důchodový balík. Spor o něj v posledních týdnech vyvolal krizi ve vládě kancléře Friedricha Merze (CDU). Postavila se proti němu totiž část mladých poslanců vládní konzervativní unie CDU/CSU, podle kterých představují některá opatření balíku příliš velkou zátěž pro státní rozpočet a mladou generaci. Návrh nakonec prošel pohodlnou většinou hlasů, hlasovalo proti němu jen sedm vládních poslanců.
13:34Aktualizovánopřed 3 hhodinami

BBC: V Gruzii rozháněli demonstranty toxickou látkou. Tbilisi stanici zažaluje

Slovy o „provokaci plánované zahraničními zpravodajskými službami“ reagovala vládnoucí strana Gruzínský sen na článek BBC, který mluví o použití chemické zbraně z první světové války proti demonstrantům ze strany tamních bezpečnostních složek. Strana již avizovala žalobu na britský server. Ten díky sesbíraným svědectvím popsal i následky použití dráždivé substance – pálení očí či zvracení měly trvat týdny.
před 3 hhodinami
Načítání...