Vakcíny nezpůsobují autismus, uvádělo roky CDC. Teď postoj změnilo

Americké Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) nově na svých webových stránkách označuje tvrzení, že vakcíny nezpůsobují autismus, za nepodložené důkazy. Web CDC rovněž uvádí, že studie ukazující na spojitost vakcín s autismem zdravotnické úřady do nynějška ignorovaly. Na změnu přístupu upozornila agentura Reuters. Doposud přitom CDC uvádělo, že studie souvislost mezi očkováním a autismem neprokázaly.
„Přibližně polovina dotazovaných rodičů autistických dětí věří, že vakcíny hrály roli v autismu jejich dítěte, často poukazují na vakcíny, které jejich dítě dostalo v prvních šesti měsících života,“ argumentuje nově CDC. Tato souvislost nebyla podle něj vědeckou komunitou řádně a důkladně prozkoumána.
Jako hlavní argument uvádí CDC korelaci. „Nárůst rozšíření autismu od osmdesátých let dvacátého století koreluje s nárůstem počtu očkovacích látek podávaných kojencům. Ačkoli je příčina autismu pravděpodobně multifaktoriální, vědecký základ pro úplné vyloučení jednoho potenciálního faktoru nebyl dosud stanoven,“ konstatuje a současně dodává: „Korelace neprokazuje příčinnou souvislost, ale zaslouží si další studium.“
Úřad také popisuje celou řadu studií, které hledaly souvislost mezi očkováním a vznikem autismu a dospěly k výsledku, že důkazy v nich nejsou dostatečné pro prokázání takové souvislosti. CDC teď ale tyto výzkumy interpretuje tak, že nebyly schopné souvislost mezi očkováním a autismem vyvrátit.
Americké ministerstvo zdravotnictví řídí Robert F. Kennedy, který podle Reuters zastává skeptický postoj k očkování. Kennedy podobně jako prezident USA Donald Trump hovořil o teorii, že dětské vakcíny způsobují autismus. Reuters připomíná, že tyto výroky jsou v rozporu s vědeckými důkazy.
Změny na portálu CDC už přivítala protivakcinační skupina Children's Health Defense, kterou Kennedy dříve vedl. „CDC začíná uznávat pravdu o tomto onemocnění, které postihuje miliony, a distancuje se od bezostyšné a dlouhotrvající lži, že vakcíny nezpůsobují autismus,“ uvedla skupina na síti X.
Vláda proti vakcínám
Trump nedávno spojil autismus nejen s vakcínami, ale také s paracetamolem. Toto běžně rozšířené léčivo v září nedoporučil užívat těhotným ženám. BBC tehdy uvedla, že k paracetamolu existuje nedávný výzkum – přehled studií – který naznačuje souvislost mezi užíváním tohoto léku v těhotenství a autismem u dětí, nikoliv však příčinnou souvislost. To podle BBC znamená, že neexistuje přesvědčivý důkaz naznačující riziko, o němž Trump hovořil.
Světová zdravotnická organizace (WHO) v reakci na postoj americké vlády uvedla, že důkazy o souvislosti mezi užíváním paracetamolu v těhotenství a autismem zůstávají nekonzistentní a že se ví, že vakcíny autismus nezpůsobují. Mluvčí WHO zdůraznil, že očkování zachraňuje nespočet životů.
Změna, kterou učinilo americké Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí, ukazuje, že „CDC nelze v současné době považovat za důvěryhodný vědecký hlas“, uvedl pro deník Washington Post Demetre Daskalakis, který dříve vedl centrum agentury odpovědné za respirační viry a očkování. Byl jedním ze tří vedoucích pracovníků, kteří v srpnu rezignovali kvůli tomu, co označili za politizaci vědy v agentuře. „Zneužívání hlasu CDC k uvádění nepravdivých tvrzení na oficiálních webových stránkách potvrzuje to, co jsme říkali,“ uvedl.
„Ptám se, jak se jazyk, který zkresluje desítky let výzkumu, dostal na webové stránky CDC,“ řekla pro stejný web Debra Houryová, bývalá hlavní lékařka CDC, která rovněž v srpnu rezignovala. „Komunikace v oblasti veřejného zdraví musí být přesná, založená na důkazech a bez politického zkreslení. Cokoli méně podkopává důvěru a ohrožuje životy.“