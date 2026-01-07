Astronomové analyzovali signály z mezihvězdného objektu 3I/Atlas

Objekt 3I/Atlas, který odborníci poprvé zpozorovali v červenci teleskopem ATLAS v Chile, je teprve třetím mezihvězdným objektem, který astronomové ve Sluneční soustavě identifikovali. Jeho neobvyklá trajektorie naznačovala, že prolétá soustavou z neznámých oblastí. Vědci teď vyvrátili, že by mohlo jít o dílo inteligentní civilizace, jak se spekulovalo.
„Co to je“? Ptali se astronomové od okamžiku, kdy na svých přístrojích poprvé zachytili mezihvězdný objekt 3I/ATLAS. Seriózní vědci předpokládali, že se jedná o kometu, která pochází z míst za hranicemi Sluneční soustavy, ale objevily se i divočejší spekulace.
Harvardský astronom Avi Loeb označil tento objekt za mimozemskou kosmickou loď. Důkazem měly být některé atypické vlastnosti jeho pohybu Sluneční soustavou. Loeb už podobně označoval i jiná vesmírná tělesa v minulosti, ale ani jednou neměl pravdu, detailní analýzy vždy ukázaly, že se jednalo o přirozené objekty.
Loebova tvrzení zaštítěná jeho harvardskou autoritou ale vyvolávají značnou pozornost jak mezi příznivci spikleneckých teorií, tak i mezi lidmi, kteří se jen těší na kontakt s mimozemšťany. A samozřejmě na Loebově hypotézách parazitují také obchodníci s dezinformacemi. Přesto astronomové tyto teorie zkoumají, protože možnost, že by objekt byl opravdu vyrobený mimozemskýma rukama (nebo třeba chapadly?), je natolik lákavá, že ji nechtějí jen tak vyloučit.
Proto teď 3I/ATLAS prozkoumali s cílem nalezení umělých rádiových signálů. Výsledky vyšly na začátku ledna a představují další, zřejmě poslední, hřebík do rakve úvah o umělém původu tělesa. Vědci totiž ve studii, která zatím neprošla recenzním řízením, konstatují, že nenašli „žádné věrohodné detekce úzkopásmových rádiových technosignatur pocházejících z 3I/ATLAS“.
Návštěvník odjinud
Výsledek pochází od vědců z projektu Breakthrough Listen, který se snaží odhalit v kosmu jakékoliv stopy po inteligentním životě tím, že „naslouchá vesmíru“. Zjednodušeně snaží se odhalit rádiové a jiné signály, jimiž by mohla dostatečně technologicky vyspělá cizí civilizace komunikovat. Informace o 3I/ATLAS získala 18. prosince, když se těleso přiblížilo nejvíc k Zemi.
Vědci využili teleskop Roberta C. Byrda Green Bank Telescope (GBT) v americké Západní Virginii. Tento sto metrů vysoký radioteleskop je největší pohyblivou konstrukcí na zemi a hraje hlavní roli v projektu SETI – Search for Extraterrestrial Intelligence neboli hledání mimozemské inteligence.
„V současné době neexistují žádné důkazy, které by naznačovaly, že je něčím jiným než přírodním astrofyzikálním objektem,“ napsali autoři studie o 3I/Atlasu.
Tento objekt, jako všechna tělesa v kosmu, vysílá nějaké záření, což jsou pro vědce signály, v nichž se pokoušejí najít stopy nějaké pravidelnosti, opakování nebo logiky. Takových signálů zachytili z okolí Atlasu přes 470 tisíc, ale všechny se ukázaly jako přirozené anebo šlo o rádiové rušení způsobené člověkem.