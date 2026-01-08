Smaragdově zelený led pokryl Lipno. Výjimečný fenomén prostudovali vědci

Neobvyklý přírodní jev se objevil na jihočeské nádrži Lipno. Na konci roku 2025 tam velké množství nahromaděných sinic ve vodě způsobilo zelené zbarvení ledu. Úkaz podrobně zdokumentovali hydrobiologové z Biologického centra Akademie věd ČR.
Mikroskopická analýza vzorků potvrdila, že se jednalo o běžnou sinici jménem Woronichinia naegeliana, která české jméno nemá. Na Lipně převládá i během léta a podzimu. Základní příčinou rozvoje sinic je nadbytek živin ve vodě, především fosforu, který je z velké části důsledkem lidské činnosti.
Zatímco na většině českých přehrad vodní květy sinic s příchodem podzimu postupně mizí a vytrácejí se koncem září, Lipno je výjimkou. Dlouhodobá data ukazují, že sinice zde často převládají až do listopadu a v menším množství se mohou vyskytovat i během prosince a ledna.
Zelený led
V závěru roku 2025 se biomasa sinic držela u hladiny nezvykle dlouho, od podzimu až do zimního zamrznutí nádrže, a to zřejmě díky kombinaci klidného počasí, slabého větru a dlouhé délce slunečního svitu. Pod tenkou a místy velmi průhlednou ledovou pokrývkou tak nahromaděné sinice vytvářely nápadné zelené plochy viditelné ze břehu i z leteckých snímků.
Nejpatrnější byl zelený led v období přechodného oteplení okolo Štědrého dne, po opětovném zamrznutí byla zvlášť výrazným rysem takzvaná „sinicová oka“, tedy místa s čirým ledem nad tmavými shluky sinic, která vznikla rozdílným pohlcováním slunečního záření. Fenomén přetrval až do konce roku a skončil až po vydatném sněžení, které omezilo přístup světla pod led.
„Zelený led na Lipně zapadá do dlouhodobých změn, které zde pozorujeme v souvislosti s eutrofizací i probíhající změnou klimatu. Naznačuje, že podobných překvapení můžeme být v budoucnu svědky stále častěji,“ říká hydrobiolog Petr Znachor.
Až doposud se tento fenomén povedlo popsat jen několikrát, intenzivní analýza českých vědců tedy znamená, že lipenský zelený led se stane jedním z nejlépe popsaných případů na světě. Vzniklá situace podle expertů potvrzuje, že lipenská nádrž je dlouhodobě zatížená nadbytkem živin ve vodě, zároveň je ale ovlivňována také oteplováním klimatu a změny v jejím ekosystému tak probíhají i mimo tradiční letní sezonu.