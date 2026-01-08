Právě se stalo
Za vraždu dvou žen v Hradci Králové soud potvrdil mladistvému devět let vězení Zobrazit

Smaragdově zelený led pokryl Lipno. Výjimečný fenomén prostudovali vědci


před 11 mminutami|Zdroj: ČT24, AV ČR

Neobvyklý přírodní jev se objevil na jihočeské nádrži Lipno. Na konci roku 2025 tam velké množství nahromaděných sinic ve vodě způsobilo zelené zbarvení ledu. Úkaz podrobně zdokumentovali hydrobiologové z Biologického centra Akademie věd ČR.

Mikroskopická analýza vzorků potvrdila, že se jednalo o běžnou sinici jménem Woronichinia naegeliana, která české jméno nemá. Na Lipně převládá i během léta a podzimu. Základní příčinou rozvoje sinic je nadbytek živin ve vodě, především fosforu, který je z velké části důsledkem lidské činnosti.

Zatímco na většině českých přehrad vodní květy sinic s příchodem podzimu postupně mizí a vytrácejí se koncem září, Lipno je výjimkou. Dlouhodobá data ukazují, že sinice zde často převládají až do listopadu a v menším množství se mohou vyskytovat i během prosince a ledna.

Přemnožené sinice otrávily v Austrálii přes dvě stě mořských druhů
Přemnožené sinice v Austrálii

Zelený led

V závěru roku 2025 se biomasa sinic držela u hladiny nezvykle dlouho, od podzimu až do zimního zamrznutí nádrže, a to zřejmě díky kombinaci klidného počasí, slabého větru a dlouhé délce slunečního svitu. Pod tenkou a místy velmi průhlednou ledovou pokrývkou tak nahromaděné sinice vytvářely nápadné zelené plochy viditelné ze břehu i z leteckých snímků.

Nejpatrnější byl zelený led v období přechodného oteplení okolo Štědrého dne, po opětovném zamrznutí byla zvlášť výrazným rysem takzvaná „sinicová oka“, tedy místa s čirým ledem nad tmavými shluky sinic, která vznikla rozdílným pohlcováním slunečního záření. Fenomén přetrval až do konce roku a skončil až po vydatném sněžení, které omezilo přístup světla pod led.

Sinice zodpovědná za výrobu kyslíku v oceánu nezvládá oteplování planety
Sinice Prochlorococcus

„Zelený led na Lipně zapadá do dlouhodobých změn, které zde pozorujeme v souvislosti s eutrofizací i probíhající změnou klimatu. Naznačuje, že podobných překvapení můžeme být v budoucnu svědky stále častěji,“ říká hydrobiolog Petr Znachor.

Až doposud se tento fenomén povedlo popsat jen několikrát, intenzivní analýza českých vědců tedy znamená, že lipenský zelený led se stane jedním z nejlépe popsaných případů na světě. Vzniklá situace podle expertů potvrzuje, že lipenská nádrž je dlouhodobě zatížená nadbytkem živin ve vodě, zároveň je ale ovlivňována také oteplováním klimatu a změny v jejím ekosystému tak probíhají i mimo tradiční letní sezonu.

Výběr redakce

Průmyslová výroba v listopadu meziročně rostla nejrychleji za tři roky, stavebnictví zpomalilo

Průmyslová výroba v listopadu meziročně rostla nejrychleji za tři roky, stavebnictví zpomalilo

před 4 mminutami
Za vraždu dvou žen v Hradci Králové soud potvrdil mladistvému devět let vězení

Za vraždu dvou žen v Hradci Králové soud potvrdil mladistvému devět let vězení

před 11 mminutami
Babiš je na Slovensku, tamní politici si slibují zlepšení vztahů

Babiš je na Slovensku, tamní politici si slibují zlepšení vztahů

03:26Aktualizovánopřed 48 mminutami
Trump nařídil, aby USA opustily desítky mezinárodních organizací

Trump nařídil, aby USA opustily desítky mezinárodních organizací

01:05Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Uchovávání dat o elektronické komunikaci v Česku porušuje právo EU, rozhodl Nejvyšší soud

Uchovávání dat o elektronické komunikaci v Česku porušuje právo EU, rozhodl Nejvyšší soud

08:56Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Imigrační agent v Minneapolisu zastřelil ženu, starosta odmítá slova o sebeobraně

Imigrační agent v Minneapolisu zastřelil ženu, starosta odmítá slova o sebeobraně

včeraAktualizovánopřed 4 hhodinami
Venezuelské úřady hovoří o stovce mrtvých po americkém sobotním úderu

Venezuelské úřady hovoří o stovce mrtvých po americkém sobotním úderu

03:01Aktualizovánopřed 7 hhodinami
Dvě ukrajinské oblasti jsou po ruských útocích téměř bez proudu

Dvě ukrajinské oblasti jsou po ruských útocích téměř bez proudu

před 11 hhodinami

Aktuálně z rubriky Věda

Smaragdově zelený led pokryl Lipno. Výjimečný fenomén prostudovali vědci

Neobvyklý přírodní jev se objevil na jihočeské nádrži Lipno. Na konci roku 2025 tam velké množství nahromaděných sinic ve vodě způsobilo zelené zbarvení ledu. Úkaz podrobně zdokumentovali hydrobiologové z Biologického centra Akademie věd ČR.
před 11 mminutami

Moderní člověk vznikl v Africe, dokládá nový objev

Kosterní pozůstatky a zuby datované do doby před 773 tisíci lety, nalezené v jeskynní lokalitě Grotte à Hominidés v největším marockém městě Casablanca podle vědců patrně patřily blízkému předkovi druhu Homo sapiens, tedy člověka současného typu. Objev posiluje hypotézu, že Homo sapiens pochází z Afriky, uvedli vědci v čele s paleoantropologem Jean-Jacquesem Hublinem ve studii, kterou ve svém aktuálním vydání publikoval časopis Nature.
před 1 hhodinou

Mrazivé počasí pokračuje. Podívejte se, kde bude ve čtvrtek ještě chladněji než ve středu

Středa přinesla o něco teplejší ráno, než bylo to pondělní a zejména úterní. Trend velmi chladného počasí ale bude pokračovat ještě přinejmenším ve čtvrtek, teprve pátek bude znamenat lehké oteplení.
před 20 hhodinami

Astronomové analyzovali signály z mezihvězdného objektu 3I/Atlas

Objekt 3I/Atlas, který odborníci poprvé zpozorovali v červenci teleskopem ATLAS v Chile, je teprve třetím mezihvězdným objektem, který astronomové ve Sluneční soustavě identifikovali. Jeho neobvyklá trajektorie naznačovala, že prolétá soustavou z neznámých oblastí. Vědci teď vyvrátili, že by mohlo jít o dílo inteligentní civilizace, jak se spekulovalo.
před 22 hhodinami

Češi popsali virus, který porušuje známá pravidla. Umí hackovat imunitu

Viry mají několik triků, jak se dostat hluboko do lidského těla. Obyčejně to dělají tak, že se chrání před imunitním systémem jakousi čepičkou. Jenže jeden virus ji nepotřebuje, popsala teď nová česká studie.
před 23 hhodinami

Naděje na existenci života na Europě klesla. Chybí klíčový faktor

Jupiterův měsíc Europa je na krátkém seznamu míst ve Sluneční soustavě, která jsou považována za slibná při pátrání po mimozemském životě, protože se pod jeho ledovou krustou pravděpodobně skrývá rozlehlý podzemní oceán. Nový výzkum ale podle agentury Reuters vyvolává otázky, jestli Europa skutečně disponuje podmínkami vhodnými pro život.
včera v 10:07

Teploty klesnou hluboko pod nulu. Mapa ukazuje, jak bude u vás

Pro středeční ráno platí výstraha před mrazem. Nejchladněji by podle meteorologů mělo být těsně před východem Slunce, tedy kolem sedmé hodiny ranní.
6. 1. 2026

Vědci popsali, proč rakovina prsu metastazuje do mozku. Otevřeli cestu k léčbě

Rozsáhlá mezinárodní studie vedená vědci z Telavivské univerzity odhalila mechanismus, který umožňuje rakovině prsu metastazovat do mozku – což je vysoce smrtelný jev, pro který v současné době neexistuje účinná léčba. Podle autorů by to mohlo umožnit vývoj nových léků a také zlepšit schopnost včas metastázy odhalit.
6. 1. 2026
Načítání...