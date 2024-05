Edvard Beneš se zasloužil o stát i komunismus, připomněl historik

„Beneš je nepochybně člověkem, který se zasloužil o stát. Známe Masarykův výrok, že bez Beneše bychom republiku neměli, což je určitá nadsázka. Zároveň se zasloužil, a to nechtěně, o nástup komunistů k moci, protože některé aspekty jeho politiky, kterou prováděl zejména za druhé světové války, komunistům nepochybně nahrávaly,“ popsal Smetana.

Podle historika to byla jednak orientace Benešovy československé zahraniční politiky na Sovětský svaz a také některé jeho výroky, které se Svazu týkaly. A zároveň byly proneseny při jednáních s Klementem Gottwaldem při velmi významné návštěvě Sovětského svazu v prosinci 1943.

Samotné svázání Československa se Sovětským svazem na jednu stranu bylo podle Smetany možná racionální, ale jak proběhlo, tak komunistům dalo do ruky na jejich politické oponenty dost velký bič. Protože od prosince 1943 mohli říkat a stále to říkali, že jejich přání a jejich cíle jsou také cíle Sovětského svazu, to je hlavního spojence a garanta naší bezpečnosti. „A to, co přicházelo od demokratů, včetně Beneše, většinou bylo takové ochablé podvolení se, že zkrátka není nic jiného možné dělat,“ doplnil historik.