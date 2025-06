Kluci měli přijít v sukni, škola ve Vsetíně po stížnostech akci zrušila

„Nikdo proti legraci nic nemá. Problémem jenom je, že to nevěděli rodiče, a ti se ozvali, protože se domnívali, že to souvisí s nějakou genderovou nebo transgenderovou výchovou,“ vysvětlil Čunek.

Protest před radnicí

Předsedkyně žákovského parlamentu Liliana Černocká v této souvislosti uvedla, že je nenapadlo, že by to takto vyeskalovalo. „Za mě se to nemuselo tahat do politiky,“ podotkla.

Bývalá žákyně ZŠ Ohrada Amálie Mikulová přišla kvůli celé věci protestovat před radnici. „Mám na sobě sako, kalhoty a košili, které by běžně bylo bráno jako mužský oblek, ale je to všechno z mojí vlastní skříně a beru to tak, že sako ze mě muže opravdu nedělá,“ konstatovala dívka.

Rozhodnutí Čunka považuje za nedemokratické. Akci totiž zorganizoval parlament, i když jen ten školní. Starosta za protestujícími vyšel a kritiku odmítl.