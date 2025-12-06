Kanadská vláda vyškrtla Sýrii ze seznamu států podporujících terorismus


před 33 mminutami|Zdroj: ČTK

Kanadská vláda v pátek oznámila, že vyškrtla Sýrii ze svého seznamu států podporujících terorismus a hnutí Haját Tahrír aš-Šám (HTS) prozatímního syrského prezidenta Ahmada Šaráa ze seznamu teroristických organizací podle kanadského trestního zákoníku. Informovala o tom agentura Reuters.

„Tato opatření jsou v souladu s nedávnými rozhodnutími našich spojenců, včetně Spojeného království a Spojených států, a navazují na snahy syrské přechodné vlády o upevnění stability Sýrie, budování inkluzivní a bezpečné budoucnosti pro její občany a spolupráci s globálními partnery na posílení stability v regionu a boji proti terorismu,“ cituje Reuters z prohlášení kanadské vlády.

Šará se stal prozatímní hlavou Sýrie v lednu poté, co jím vedené islamistické uskupení HTS před rokem svrhlo režim tehdejšího prezidenta Bašára Asada. Spojené státy a Británie teprve na začátku listopadu, jen několik dní před setkáním Šaráa s americkým prezidentem Donaldem Trumpem v Bílém domě, zrušily sankce, které byly na současného syrského prozatímního prezidenta v minulosti uvaleny kvůli jeho vazbám na al-Káidu. USA na něj uvalily sankce v roce 2013, když byl vůdcem islamistického uskupení Fronta Nusra.

Sankce na Šaráa, který byl na seznamu lidí a skupin spolupracujících s teroristickými organizacemi Islámský stát a al-Káida, na začátku listopadu ukončila také Rada bezpečnosti OSN.

„Chameleon“ Šará čistí Sýrii od asadovské korupce a sní o jednotě
Dočasný syrský prezident Ahmad Šará

Výběr redakce

Poptávka po spolupráci s Evropou ve světě roste, míní Síkela

Poptávka po spolupráci s Evropou ve světě roste, míní Síkela

před 1 hhodinou
Zemřel architekt Tančícího domu Frank Gehry

Zemřel architekt Tančícího domu Frank Gehry

včeraAktualizovánopřed 2 hhodinami
Šest zemí včetně Česka vyzývá EU k zachování hybridních aut po roce 2035

Šest zemí včetně Česka vyzývá EU k zachování hybridních aut po roce 2035

před 2 hhodinami
Ruské útoky na Ukrajinu zabily několik lidí

Ruské útoky na Ukrajinu zabily několik lidí

včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami
Ukrajinský velvyslanec ocenil ukrajinské děti úspěšné v českých školách

Ukrajinský velvyslanec ocenil ukrajinské děti úspěšné v českých školách

před 4 hhodinami
Zkušebních 150 kilometrů v hodině na D3 má první výsledky

Zkušebních 150 kilometrů v hodině na D3 má první výsledky

před 4 hhodinami
Komise vyměřila Muskově síti X pokutu 120 milionů eur

Komise vyměřila Muskově síti X pokutu 120 milionů eur

včeraAktualizovánopřed 4 hhodinami
Burkina Faso propustila vězněného Čecha

Burkina Faso propustila vězněného Čecha

včeraAktualizovánopřed 5 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Kanadská vláda vyškrtla Sýrii ze seznamu států podporujících terorismus

Kanadská vláda v pátek oznámila, že vyškrtla Sýrii ze svého seznamu států podporujících terorismus a hnutí Haját Tahrír aš-Šám (HTS) prozatímního syrského prezidenta Ahmada Šaráa ze seznamu teroristických organizací podle kanadského trestního zákoníku. Informovala o tom agentura Reuters.
před 33 mminutami

Poptávka po spolupráci s Evropou ve světě roste, míní Síkela

„Evropa je znovu vnímaná jako geopolitický hráč. Poptávka po ní roste,“ prohlásil v Událostech, komentářích eurokomisař Jozef Síkela (STAN), který má v Bruselu na starost agendu mezinárodního partnerství. Komise pod vedením Ursuly von der Leyenové je ve funkci už rok, při té příležitosti Síkela v rozhovoru se zpravodajem Petrem Obrovským své dosavadní působení zhodnotil. Do budoucna, i s ohledem na nástup nové vlády, význam své role vidí ve větší propagaci evropských myšlenek, sdělil.
před 1 hhodinou

Zemřel architekt Tančícího domu Frank Gehry

Ve věku 96 let zemřel americký architekt Frank Gehry, jeden z autorů Tančícího domu na Rašínově nábřeží v Praze, píše deník The New York Times. Stalo se tak po krátkém respiračním onemocnění v jeho domě ve městě Santa Monica v Kalifornii, sdělila listu jeho spolupracovnice Meaghan Lloydová.
včeraAktualizovánopřed 2 hhodinami

Ruské útoky na Ukrajinu zabily několik lidí

Dvanáctiletého chlapce zabil a další tři lidi zranil nálet ruských dronů na Dněpropetrovskou oblast na jihovýchodě Ukrajiny, sdělil předseda oblastní správy Vladyslav Hajvanenko. Charkovská oblastní prokuratura během dne podle stanice BBC informovala o dvou zabitých při ruském útoku na nákladní vůz v Izjumu. Ukrajinské drony během noci opět útočily v hloubi Ruska, informují média a místní úřady. Rusko tvrdí, že dobylo další ves na východě Ukrajiny, Bezimjane v Doněcké oblasti.
včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami

Komise vyměřila Muskově síti X pokutu 120 milionů eur

Evropská komise (EK) obvinila americkou internetovou síť X miliardáře Elona Muska z porušení unijních pravidel, konkrétně nařízení Evropské unie o digitálních službách (DSA). Za to jí vyměřila pokutu 120 milionů eur (2,9 miliardy korun). Konkurenční společnost TikTok se trestu vyhnula díky ústupkům, které učinila. Američtí představitelé pokutu odsoudili, mezi jiným viní Unii z toho, že tím „útočí na americký lid" a snaží se tak „dotovat svůj kontinent brzděný vlastními dusivými regulacemi“.
včeraAktualizovánopřed 4 hhodinami

Burkina Faso propustila vězněného Čecha

Osm zaměstnanců mezinárodní nevládní organizace INSO, včetně českého občana, kteří byli v uplynulých měsících zadrženi v Burkina Fasu a nařčeni ze špionáže, bylo propuštěno na konci října, napsala s odvoláním na prohlášení organizace agentura AFP. V Nizozemsku sídlící INSO poskytuje bezpečnostní analýzy humanitárním organizacím působícím v regionu.
včeraAktualizovánopřed 5 hhodinami

Výbor v USA chce zrušit doporučení očkovat novorozence proti žloutence B

Americký poradní výbor pro očkování hlasoval pro ukončení dlouhodobého doporučení, aby byly všechny děti ve Spojených státech bezprostředně po narození očkovány proti hepatitidě B. Informovala o tom agentura AP. Činnost komise, jejíž všechny členy po svém nástupu do funkce vyměnil současný ministr zdravotnictví Robert F. Kennedy, známý odpůrce očkování, je přitom ve Spojených státech terčem silné kritiky odborné veřejnosti.
před 6 hhodinami

Netflix se dohodl na převzetí části Warner Bros. Discovery za 72 miliard dolarů

Americký provozovatel streamovací platformy Netflix se domluvil na převzetí části mediální skupiny Warner Bros. Discovery za 72 miliard dolarů (asi 1,5 bilionu korun). Společnost to oznámila v tiskové zprávě. Netflix podle dohody získá filmová studia Warner Bros. a také streamingovou divizi, včetně konkurenční platformy HBO Max.
včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami
Načítání...