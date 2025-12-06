Kanadská vláda vyškrtla Sýrii ze seznamu států podporujících terorismus

Kanadská vláda v pátek oznámila, že vyškrtla Sýrii ze svého seznamu států podporujících terorismus a hnutí Haját Tahrír aš-Šám (HTS) prozatímního syrského prezidenta Ahmada Šaráa ze seznamu teroristických organizací podle kanadského trestního zákoníku. Informovala o tom agentura Reuters.
„Tato opatření jsou v souladu s nedávnými rozhodnutími našich spojenců, včetně Spojeného království a Spojených států, a navazují na snahy syrské přechodné vlády o upevnění stability Sýrie, budování inkluzivní a bezpečné budoucnosti pro její občany a spolupráci s globálními partnery na posílení stability v regionu a boji proti terorismu,“ cituje Reuters z prohlášení kanadské vlády.
Šará se stal prozatímní hlavou Sýrie v lednu poté, co jím vedené islamistické uskupení HTS před rokem svrhlo režim tehdejšího prezidenta Bašára Asada. Spojené státy a Británie teprve na začátku listopadu, jen několik dní před setkáním Šaráa s americkým prezidentem Donaldem Trumpem v Bílém domě, zrušily sankce, které byly na současného syrského prozatímního prezidenta v minulosti uvaleny kvůli jeho vazbám na al-Káidu. USA na něj uvalily sankce v roce 2013, když byl vůdcem islamistického uskupení Fronta Nusra.
Sankce na Šaráa, který byl na seznamu lidí a skupin spolupracujících s teroristickými organizacemi Islámský stát a al-Káida, na začátku listopadu ukončila také Rada bezpečnosti OSN.