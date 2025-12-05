Zkušebních 150 kilometrů v hodině na D3 má první výsledky


Přesně dva měsíce uplynuly od zavedení rychlosti až 150 kilometrů v hodině na jihočeské dálnici D3 – pilotního projektu ministerstva dopravy s proměnným dopravním značením, které je možné upravovat podle aktuálních podmínek. Překračování limitu asi o patnáct až dvacet kilometrů za hodinu policisté zjišťují u několika řidičů denně. Vážnou nehodu dosud řešili jednu.

Mlha, déšť a mokrá dálnice. Kvůli těmto podmínkám se v Chotýčanech na proměnných značkách zrovna neukazuje povolená maximální rychlost 150 kilometrů za hodinu. Lidé tam po D3 museli jet běžných 130. Na plyn mohli v úseku Planá nad Lužnicí a Úsilné u Českých Budějovic šlápnout hlavně na začátku podzimu.

„Za první měsíc, kdy byl projekt v provozu, to znamená za říjen, byla (rychlost) 150 vystavená v 21 dnech,“ říká mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.

Nyní ale počasí vyšší rychlosti nepřeje. Proto policisté v pátek kontrolovali platnost dálničních známek.

Na části D3 mohou řidiči zkušebně jezdit až 150 kilometrů v hodině
Dálnice, ilustrační foto

Policie zatím přesná čísla o přestupcích řidičů na D3 nemá. Podle ní ale většina povolenou rychlost nepřekračuje. A přestože měří pravidelně, přestupky zjistí jen u několika vozidel za den.

„Pokud je dovolená maximální rychlost 150 kilometrů za hodinu, stávají se nám případy, kdy opravdu překročí třeba o dvacet kilometrů,“ vysvětluje za Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje mluvčí Milan Bajcura.

Podle dopravního experta na bezpečnost provozu to není výjimka. I když je nehod málo. „Mírně se naplnilo to, co jsme říkali, tedy že pokud dovolíme ze 130 na 150, tak místo 150 budou někteří jezdit 170,“ hodnotí jihočeský koordinátor BESIPu Václav Kovář.

Šedivá značí limit 130 kilometrů v hodině

Pokud je proměnná dopravní značka na D3 šedivá, znamená to, že řidiči mohou jezdit maximálně 130kilometrovou rychlostí.

„Myslím si, že je hodně časté, že i na místech s (rychlostí) jenom 130 lidi jezdí víc,“ míní pražská řidička Eva Rutarová, která po dálnici zamířila na lyže do Rakouska. Limit podle ní dodržuje málokdo.

D3 od Nažidel do Dolního Dvořiště se otevřela v obou směrech
Stavba příhraničního úseku dálnice D3

Někteří se pak v proměnných lamelových značkách nevyznají. „Řidiči šedou plochu, kdy je 150 zavřená, pak nemusí vnímat. Prostě ji přehlídnou,“ kritizuje Kovář.

Původní značky, které v létě Ředitelství silnic a dálnic ukázalo, znázorňovaly i konec 150kilometrové rychlosti. Ty nové to ale nemají.

