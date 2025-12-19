Soud zrušil osvobození obžalovaných v kauze solárních elektráren Ševětín

Soud znovu zrušil osvobození pětice obžalovaných z podvodu při stavbě fotovoltaické elektrárny Ševětín. Prvoinstanční soud je přitom letos v únoru obžaloby už podruhé zprostil, protože podle něj nešlo o trestný čin. Proti tomu se ale odvolala žalobkyně, která s osvobozením nesouhlasila, sdělila ČT mluvčí Vrchního soudu v Praze Eliška Duchková. Státní zástupkyně obžalované viní z toho, že uměle zvýšili cenu výstavby elektrárny a způsobili tím škodu 96 milionů korun.
„Závěr o tom, že skutek popsaný v obžalobě není trestným činem, považuje státní zástupkyně za nesprávný a rozporný s provedenými důkazy. Vrchní soud tedy rozsudek Městského soudu zrušil a věc vrátil k dalšímu řízení,“ uvedla pro ČT Duchková.
V kauze čelí obžalobě Milan Bednář, Radek Machačka, Renáta Přikrylová, Martin Zeman a Oldřich Kožušník. Soudkyně městského soudu Veronika Cukerová pětici letos v únoru zprostila obžaloby. Důkazy podle ní netvořily ucelený řetězec, který by vinu obžalovaných prokazoval. Postupovala proto podle zásady „v pochybnostech ve prospěch obviněného“.
Elektrárna Ševětín patří mezi největší solární elektrárny v Česku. V roce 2010 si ji nechala postavit státem kontrolovaná společnost ČEZ takzvaně na klíč, a to za dohodnutou sumu 2,5 miliardy. Součástí kontraktu byla i dohoda, že zhotoviteli stavby budou olomoucká společnost IES Recycling a pražské Mapro.
Podle státní zástupkyně Petry Ullrichové si však dodavatelé stavby nechali od společnosti Gentley, kterou vlastnil ČEZ, proplatit nad rámec dohodnutého kontraktu ještě takzvané vícepráce. Uzavřeli kvůli tomu v roce 2011 dodatek ke smlouvě.
Obžaloba tvrdí, že dodavatelé vícepráce ale nezrealizovali – buď je již provedli v rámci původního kontraktu, nebo na základě reklamací původních prací. Pětice vinu v minulosti popřela.