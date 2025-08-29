Řidiči už mohou jezdit po části nové dálnice D3, kterou Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) staví od Nažidel do Dolního Dvořiště na Českokrumlovsku, v obou směrech. Silničáři ji budují v původní trase silnice první třídy. Veškerá doprava je aktuálně převedena na pravou stranu, kde se jezdí v jednom jízdnímu pruhu v každém směru.
D3 od Nažidel do Dolního Dvořiště se otevřela v obou směrech
Práce se od pondělí přesunou na levou část. „Budeme frézovat stávající povrch, budeme zlepšovat podloží a zároveň budeme pracovat na dvou dálničních mostech, které potom budou součástí celého úseku. Celkově tady máme dva dálniční mosty a jeden nadjezd,“ popsal vedoucí projektu společnosti Swietelsky stavební Pavel Fišar.
„Platí stále, že tento úsek v režimu plného dálničního provozu pojede příští rok v létě,“ poznamenal mluvčí ŘSD Jan Rýdl. Chybět bude kolem tří set metrů těsně před rakouskými hranicemi, stavbaři počkají na rakouskou stranu, která přivede dálnici od Freistadtu. „Plná jihočeská dálnice bez jakéhokoliv přerušení až na rakouské hranice pojede podle předpokladu někdy v prvním čtvrtletí roku 2027,“ dodal.
Celá D3 by měla být v provozu za šest let
Úsek z Nažidel do Dolního Dvořiště začalo ŘSD stavět na začátku roku 2024, je dlouhý 3,5 kilometru a měl by stát 875 milionů korun bez daně. Téměř šest kilometrů dlouhou část dalšího úseku Kaplice-nádraží k Nažidlům, který měří dvanáct kilometrů, plánují zprovoznit ve druhé polovině příštího roku. Tento úsek bude stát 4,3 miliardy korun bez DPH a staví ho sdružení firem MI Roads. „Celá D3 včetně středočeské části by měla být v provozu nejpozději v roce 2031,“ řekl Rýdl.
Nedaleko místa převedení dopravy na pravou stranu dálnice stavbaři budují také odpočívku pro každý směr. Každá bude mít přes sto parkovacích míst pro kamiony, pro osobní automobily na jedné straně přes 140 a na druhé straně přes 130 míst.