Města stěhují kvůli novele novoroční ohňostroje. Někde i jen o pár metrů


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24, ČTK
3 minuty
Události v regionech: Města se nechtějí vzdát ohňostrojů
Zdroj: ČT24

Některá města zrušila klasické novoroční podvečerní ohňostroje a nahradila je například videomappingem nebo opékáním buřtů. Jinde pouze radnice mění místa konání, aby vyhověly novým pravidlům platným od prosince. Třeba v Dobřanech v Plzeňském kraji nebo v Karviné v Moravskoslezském kraji stačilo posunout odpaliště o pár desítek metrů.

Začátek nového roku budou moci lidé ve Zlíně oslavit na novoročním setkání s ohňostrojem na Gahurově prospektu. „Zlín má silnou tradici společného přivítání nového roku a jsem rád, že v ní můžeme pokračovat i letos. Připravili jsme bezpečný a důstojný program, připijeme si na úspěšný rok, užijeme si hudbu i ohňostroj,“ uvedl primátor Jiří Korec (ANO).

Ohňostroj k oslavám konce roku připravují i další města ve Zlínském kraji, například Valašské Meziříčí či Kroměříž.

Každoroční tradici novoročních ohňostrojů na náměstí Míru zachovají i v Domažlicích. Nové mapy s vymezenými okruhy to umožňují. „Máme v této věci štěstí, protože místo, kde se kříží ulice na náměstí, vychází jako nezakázaná zóna,“ poznamenal starosta Domažlic Stanislav Antoš (KDU-ČSL). Město vydá na ohňostroj mírně přes šedesát tisíc korun.

Nový zákon zpřísnil od 1. prosince pravidla pro prodej i používání zábavní pyrotechniky. Lidé sice mohou odpalovat nejméně nebezpečné druhy pyrotechniky bez omezení (viz níže), u jiných typů ale nově platí zákaz jejich odpalování v okruhu 250 metrů od nemocnic, domovů seniorů či zvířecích útulků.

Žádné petardy u nemocnic či útulků. Novela cílí na odpalování pyrotechniky
Ohňostroj

Pyrotechnické výrobky se rozdělují na zábavní pyrotechniku (F1 až F4), divadelní (T1 a T2) a ostatní pyrotechnické výrobky (P1 a P2). Vyšší číslo u jednotlivé kategorie znamená vyšší riziko při jejím používání.

Stěhování na jiné místo

Západočeské Klatovy o tradiční novoroční ohňostroj nepřijdou, radnice však musí změnit místo konání. „Na oslavy s příchodem nového roku bude klasický ohňostroj. Tuto tradici chce město pro občany zachovat. Náměstí Míru je ale nyní v červené zóně, takže se řeší jiné místo pro odpálení. Rozhodnutí by mělo padnout do deseti dnů,“ uvedla mluvčí radnice Radmila Nagovská.

V Dobřanech přesunuli ohňostroj z náměstí mimo centrum už v roce 2018. Kvůli požárnímu nebezpečí i případnému hluku. Současné místo odpalu je ale rovněž v zakázané zóně. A tak ho budou stěhovat znovu. Lidé budou ohňostroj pořád sledovat z Kamenného mostu u Radbuzy. Kvůli nedalekému chovu koz, skotu a včel musí ale pyrotechnik změnit stanoviště odpalu. „Byli jsme na začátku remízu na levém konci, teď se přesuneme na pravý konec remízu. Bude to o nějakých 95 metrů vedle,“ popsal starosta Dobřan Martin Sobotka (nestr.). 

V Karviné vedení města také posunulo odpaliště, které zasahovalo do zakázané zóny. „Přesouváme odpaliště o třicet metrů, ale ohňostroj bude na stejném místě, aby to bylo v souladu se zákonem,“ přiblížila mluvčí radnice Monika Danková.

Podobně je tomu i ve Stráži nad Nisou, kde však museli organizátoři změnit místo akce zcela. „Hledíme i na to, co budou petardy obsahovat, aby vše splňovalo požadavky zákona,“ řekl starosta města Lukáš Beneš.

Seznam zakázaných míst vymezuje mapová aplikace ministerstva zemědělství. Podle dostupných informací ovšem nezohledňuje obecní vyhlášky či další místní nařízení.

Města ruší připravené novoroční ohňostroje. Ministerstvo mění informace ze dne na den
Ilustrační foto

Videomapping nebo světelná show

V Plzni má oslavy na starosti třetí městský obvod, kam spadá i centrum města včetně náměstí Republiky. I zde letos reagují na novelu zákona o pyrotechnice, která stanoví přísnější podmínky.

„Odpálení ohňostroje v centru Plzně znemožňuje fakt, že v těsné blízkosti náměstí Republiky jsou na střechách úly s včelami,“ podotkla mluvčí obvodu Michaela Adámková.

Radnice zvažovala přesun ohňostroje, ale zajistit akci tak, aby splnila všechna bezpečnostní kritéria, by prý nebylo v krátkém čase možné. „Datum, kdy vstoupila novela o pyrotechnice v platnost, považuji za dost nešťastné. Odcházející vláda nám nedala hezký dárek pod stromeček, protože hledat náhradní program měsíc před akcí rozhodně není snadné,“ postěžoval si starosta obvodu David Procházka (ANO).

Náhradou bude pro místní novoroční videomapping promítaný na budovu pojišťovny. „Lidé si mohou na náměstí přinést prskavky, což je prakticky to jediné, co lze z pyrotechniky na tomto místě použít,“ doplnil místostarosta Pavel Šrámek (Piráti).

Olomouc od ohňostroje upustila už loni a stejně jako tehdy ani letos nechystá náhradní program typu videomappingu. Na změnu pravidel reaguje i Most, který připravuje světelnou a „spektakulární pyro show“.

Látky uvolňované při odpalování pyrotechniky jsou toxické a karcinogenní, varuje Akademie věd
Mohutnou přehlídku ohňostrojů mohli vidět obyvatelé thajského hlavního města Bangkoku

Náhradní program bez ohňostroje

Strakonice od novoročního ohňostroje rovněž úplně upustily. Podle mluvčí města Markéty Bučokové nechce radnice rušit lidi ani domácí mazlíčky a zároveň chce omezit ekologické dopady ohňostrojů. Náhradní program nabídne opékání buřtů, soutěž otužilců nebo večerní koncert.

V Kladně se radnice připravovala na tradiční odpalování pyrotechniky ze střechy hotelu nesoucího jméno města. „Hotel se ale nově nachází v zákonem vymezené zóně, kde se odpalovat nesmí, stejně jako na mnoha dalších místech po celém městě. Zvažovali jsme alternativy, ale ukázaly se jako nevhodné. A šít něco horkou jehlou nechceme. Nakonec jsme se proto po zvážení všech pro a proti rozhodli ohňostroj zrušit,“ avizoval primátor Milan Volf (Volba pro Kladno).

Města čím dál častěji omezují odpalování pyrotechniky
Ilustrační foto

Ohňostroje nepořádají nezávisle na novele

V Praze zůstává používání pyrotechniky omezené podobně jako v posledních letech, protože městská vyhláška již delší dobu obsahuje většinu prvků nové legislativy.

Brno novoroční ohňostroj nepořádá od roku 2017. Město chce dopřát občanům klidné prožití nového roku, protože během Silvestra petardy i ohňostroje znějí od rána do pozdní noci. Na Zelném trhu připravuje program se zimním kinem a koncertem.

Některá města ruší ohňostroje bez ohledu na novelu zákona. Rokycany podle mluvčí radnice Adély Kovářové ohňostroj dlouhodobě nepořádají a nezmění se to ani tentokrát.

V Tachově není tradicí pořádat ohňostroje ani na Silvestra, ani na Nový rok. „Pomalu se ale stává tradicí dronová show, která je pořádána v létě v rámci městských slavností,“ sdělila mluvčí radnice Tereza Kořínská.

Výběr redakce

Poptávka po dobrovolnících v nemocnicích čím dál víc roste

Poptávka po dobrovolnících v nemocnicích čím dál víc roste

před 1 hhodinou
Japonsko zasáhlo zemětřesení o síle 6,7 stupně

Japonsko zasáhlo zemětřesení o síle 6,7 stupně

04:19Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Města stěhují kvůli novele novoroční ohňostroje. Někde i jen o pár metrů

Města stěhují kvůli novele novoroční ohňostroje. Někde i jen o pár metrů

před 1 hhodinou
Objem hypoték v listopadu klesl

Objem hypoték v listopadu klesl

před 1 hhodinou
Ředitel diagnostického ústavu v Budapešti bil a kopal mladistvé

Ředitel diagnostického ústavu v Budapešti bil a kopal mladistvé

před 2 hhodinami
Čeští zbrojaři mají za sebou úspěšný rok

Čeští zbrojaři mají za sebou úspěšný rok

před 2 hhodinami
Trump nařídil centralizaci regulace AI na federální úrovni

Trump nařídil centralizaci regulace AI na federální úrovni

před 4 hhodinami
USA zvažují, zda vyslat zástupce na jednání o rusko-ukrajinské válce v Evropě, řekl Trump

USA zvažují, zda vyslat zástupce na jednání o rusko-ukrajinské válce v Evropě, řekl Trump

před 6 hhodinami

Aktuálně z rubriky Regiony

Města stěhují kvůli novele novoroční ohňostroje. Někde i jen o pár metrů

Některá města zrušila klasické novoroční podvečerní ohňostroje a nahradila je například videomappingem nebo opékáním buřtů. Jinde pouze radnice mění místa konání, aby vyhověly novým pravidlům platným od prosince. Třeba v Dobřanech v Plzeňském kraji nebo v Karviné v Moravskoslezském kraji stačilo posunout odpaliště o pár desítek metrů.
před 1 hhodinou

Menší porodnice se přetahují o rodičky ve snaze zachránit provoz

Některé menší porodnice se snaží zaujmout a přitáhnout budoucí matky právě k sobě. Tím by přibrzdily pokles počtu „svých“ novorozenců a udržely si šance na zachování provozu. Zkoušejí to i v Českém Krumlově, kde počet narozených dětí za poslední čtyři roky klesl o třetinu. Nemocnice proto nyní lákala budoucí rodičky prohlídkou všech prostor porodnice, včetně novorozeneckého koutku. V Česku skončily porodnice ve Stodu (2023), v Ivančicích (2024) a Prachaticích (2025). S koncem roku přibude na seznam i ta v Rychnově nad Kněžnou.
před 11 hhodinami

Pražští zastupitelé schválili rozpočet. Hřib a Pospíšil rezignovali z rady

Pražští zastupitelé na čtvrtečním zasedání schválili návrh rozpočtu města na rok 2026. Odhlasovali si také personální změny v radě. Z té odcházejí náměstci primátora Jiří Pospíšil (TOP 09) a Zdeněk Hřib (Piráti), který zůstává v čele dozorčí rady pražského dopravního podniku a pražským zastupitelem. Zastupitelé také schválili převod 600 milionů korun Kongresovému centru Praha. Rozhoduje se i o směně pozemků pro Střední odbornou školu civilního letectví.
včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami

Na D56 u Ostravy bouralo několik aut, jeden člověk zemřel

Provoz na dálnici D56 u Ostravy od rána komplikuje vážná nehoda u Paskova. Zranilo se při ní pět lidí, jeden člověk v důsledku vážných zranění zemřel v nemocnici. Dálnice musela být kvůli vysypanému dřevu z nákladního auta obousměrně uzavřená. Před 17:00 se na dálnici podařilo zprovoznit jeden pruh ve směru na Ostravu, informovalo Národní dopravní informační centrum. Nyní se tak po dálnici jezdí jedním pruhem v každém směru.
včeraAktualizovánopřed 14 hhodinami

Volební nesrovnalosti v Blansku prověří policie

Policie začne prověřovat možné nesrovnalosti v počítání hlasů v jednom z volebních okrsků v Blansku při letošních sněmovních volbách. Podnět jí předal státní zástupce poté, co Nejvyšší správní soud při přepočtu zjistil výrazné rozdíly mezi skutečným výsledkem hlasování a záznamy volební komise. Pokud by se prokázalo úmyslné jednání, hrozily by viníkům až tři roky vězení.
včeraAktualizovánopřed 21 hhodinami

Ochranáři vykupují pozemky v Doupovských horách. Pro zubry a divoké koně

Ochránci přírody začali vykupovat pozemky pro rezervaci zubrů a divokých koní v Doupovských horách v Karlovarském kraji. Podle plánů společnosti Česká krajina a organizace Refugium by rezervace mohla mít rozlohu zhruba 130 hektarů. Na výkup pozemků je potřeba vybrat 2,5 milionu korun. Veřejnost může na výkup přispět přes dárcovský portál rajprozubry.cz, uvedla společnost Česká krajina.
před 21 hhodinami

Příspěvek na péči pokryje jen zlomek potřeb, říká aktivista se svalovou atrofií

Adam Kratochvíl trpí spinální svalovou atrofií a bez pomoci druhých se neobejde. Přesto pomáhá jiným: přednáší na školách o životě s handicapem, spolupracuje s Ostravskou univerzitou jako konzultant a jako sociální pracovník pomáhá lidem zorientovat se v obtížných životních situacích. Lidé se svalovou atrofií se podle něj potýkají s nedostatkem osobních asistentů i s tím, že příspěvek na péči pokryje jen zlomek jejich skutečných potřeb. Péče tak často dopadá na rodinu, mnohdy na rodiče ve vyšším věku. Osobní asistence je podle něj existenční nutnost, bez které není možné žít důstojný a aktivní život, řekl v Událostech, komentářích moderovaných Janou Peroutkovou.
před 21 hhodinami

Tetování poškozuje imunitu a může snižovat účinnost vakcín, zjistila studie

Průlomová mezinárodní studie, na níž se podíleli i vědci z Biologického centra Akademie věd ČR, ukazuje, že běžně používané tetovací pigmenty mají vliv na imunitu, vyvolávají zánět a mohou snižovat účinnost některých vakcín. Hned po aplikaci se barviva rychle šíří lymfatickým systémem a hromadí se v mízních uzlinách, kde přetrvávají celé roky. Výzkum zkoumal toxicitu tří nejpoužívanějších barev – černé, červené a zelené – a odhalil, že pigmenty nejen zůstávají v kůži, ale také se trvale ukládají v imunitních buňkách.
před 22 hhodinami
Načítání...