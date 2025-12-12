Města stěhují kvůli novele novoroční ohňostroje. Někde i jen o pár metrů

Některá města zrušila klasické novoroční podvečerní ohňostroje a nahradila je například videomappingem nebo opékáním buřtů. Jinde pouze radnice mění místa konání, aby vyhověly novým pravidlům platným od prosince. Třeba v Dobřanech v Plzeňském kraji nebo v Karviné v Moravskoslezském kraji stačilo posunout odpaliště o pár desítek metrů.
Začátek nového roku budou moci lidé ve Zlíně oslavit na novoročním setkání s ohňostrojem na Gahurově prospektu. „Zlín má silnou tradici společného přivítání nového roku a jsem rád, že v ní můžeme pokračovat i letos. Připravili jsme bezpečný a důstojný program, připijeme si na úspěšný rok, užijeme si hudbu i ohňostroj,“ uvedl primátor Jiří Korec (ANO).
Ohňostroj k oslavám konce roku připravují i další města ve Zlínském kraji, například Valašské Meziříčí či Kroměříž.
Každoroční tradici novoročních ohňostrojů na náměstí Míru zachovají i v Domažlicích. Nové mapy s vymezenými okruhy to umožňují. „Máme v této věci štěstí, protože místo, kde se kříží ulice na náměstí, vychází jako nezakázaná zóna,“ poznamenal starosta Domažlic Stanislav Antoš (KDU-ČSL). Město vydá na ohňostroj mírně přes šedesát tisíc korun.
Nový zákon zpřísnil od 1. prosince pravidla pro prodej i používání zábavní pyrotechniky. Lidé sice mohou odpalovat nejméně nebezpečné druhy pyrotechniky bez omezení (viz níže), u jiných typů ale nově platí zákaz jejich odpalování v okruhu 250 metrů od nemocnic, domovů seniorů či zvířecích útulků.
Pyrotechnické výrobky se rozdělují na zábavní pyrotechniku (F1 až F4), divadelní (T1 a T2) a ostatní pyrotechnické výrobky (P1 a P2). Vyšší číslo u jednotlivé kategorie znamená vyšší riziko při jejím používání.
Stěhování na jiné místo
Západočeské Klatovy o tradiční novoroční ohňostroj nepřijdou, radnice však musí změnit místo konání. „Na oslavy s příchodem nového roku bude klasický ohňostroj. Tuto tradici chce město pro občany zachovat. Náměstí Míru je ale nyní v červené zóně, takže se řeší jiné místo pro odpálení. Rozhodnutí by mělo padnout do deseti dnů,“ uvedla mluvčí radnice Radmila Nagovská.
V Dobřanech přesunuli ohňostroj z náměstí mimo centrum už v roce 2018. Kvůli požárnímu nebezpečí i případnému hluku. Současné místo odpalu je ale rovněž v zakázané zóně. A tak ho budou stěhovat znovu. Lidé budou ohňostroj pořád sledovat z Kamenného mostu u Radbuzy. Kvůli nedalekému chovu koz, skotu a včel musí ale pyrotechnik změnit stanoviště odpalu. „Byli jsme na začátku remízu na levém konci, teď se přesuneme na pravý konec remízu. Bude to o nějakých 95 metrů vedle,“ popsal starosta Dobřan Martin Sobotka (nestr.).
V Karviné vedení města také posunulo odpaliště, které zasahovalo do zakázané zóny. „Přesouváme odpaliště o třicet metrů, ale ohňostroj bude na stejném místě, aby to bylo v souladu se zákonem,“ přiblížila mluvčí radnice Monika Danková.
Podobně je tomu i ve Stráži nad Nisou, kde však museli organizátoři změnit místo akce zcela. „Hledíme i na to, co budou petardy obsahovat, aby vše splňovalo požadavky zákona,“ řekl starosta města Lukáš Beneš.
Seznam zakázaných míst vymezuje mapová aplikace ministerstva zemědělství. Podle dostupných informací ovšem nezohledňuje obecní vyhlášky či další místní nařízení.
Videomapping nebo světelná show
V Plzni má oslavy na starosti třetí městský obvod, kam spadá i centrum města včetně náměstí Republiky. I zde letos reagují na novelu zákona o pyrotechnice, která stanoví přísnější podmínky.
„Odpálení ohňostroje v centru Plzně znemožňuje fakt, že v těsné blízkosti náměstí Republiky jsou na střechách úly s včelami,“ podotkla mluvčí obvodu Michaela Adámková.
Radnice zvažovala přesun ohňostroje, ale zajistit akci tak, aby splnila všechna bezpečnostní kritéria, by prý nebylo v krátkém čase možné. „Datum, kdy vstoupila novela o pyrotechnice v platnost, považuji za dost nešťastné. Odcházející vláda nám nedala hezký dárek pod stromeček, protože hledat náhradní program měsíc před akcí rozhodně není snadné,“ postěžoval si starosta obvodu David Procházka (ANO).
Náhradou bude pro místní novoroční videomapping promítaný na budovu pojišťovny. „Lidé si mohou na náměstí přinést prskavky, což je prakticky to jediné, co lze z pyrotechniky na tomto místě použít,“ doplnil místostarosta Pavel Šrámek (Piráti).
Olomouc od ohňostroje upustila už loni a stejně jako tehdy ani letos nechystá náhradní program typu videomappingu. Na změnu pravidel reaguje i Most, který připravuje světelnou a „spektakulární pyro show“.
Náhradní program bez ohňostroje
Strakonice od novoročního ohňostroje rovněž úplně upustily. Podle mluvčí města Markéty Bučokové nechce radnice rušit lidi ani domácí mazlíčky a zároveň chce omezit ekologické dopady ohňostrojů. Náhradní program nabídne opékání buřtů, soutěž otužilců nebo večerní koncert.
V Kladně se radnice připravovala na tradiční odpalování pyrotechniky ze střechy hotelu nesoucího jméno města. „Hotel se ale nově nachází v zákonem vymezené zóně, kde se odpalovat nesmí, stejně jako na mnoha dalších místech po celém městě. Zvažovali jsme alternativy, ale ukázaly se jako nevhodné. A šít něco horkou jehlou nechceme. Nakonec jsme se proto po zvážení všech pro a proti rozhodli ohňostroj zrušit,“ avizoval primátor Milan Volf (Volba pro Kladno).
Ohňostroje nepořádají nezávisle na novele
V Praze zůstává používání pyrotechniky omezené podobně jako v posledních letech, protože městská vyhláška již delší dobu obsahuje většinu prvků nové legislativy.
Brno novoroční ohňostroj nepořádá od roku 2017. Město chce dopřát občanům klidné prožití nového roku, protože během Silvestra petardy i ohňostroje znějí od rána do pozdní noci. Na Zelném trhu připravuje program se zimním kinem a koncertem.
Některá města ruší ohňostroje bez ohledu na novelu zákona. Rokycany podle mluvčí radnice Adély Kovářové ohňostroj dlouhodobě nepořádají a nezmění se to ani tentokrát.
V Tachově není tradicí pořádat ohňostroje ani na Silvestra, ani na Nový rok. „Pomalu se ale stává tradicí dronová show, která je pořádána v létě v rámci městských slavností,“ sdělila mluvčí radnice Tereza Kořínská.
