Češi a Slováci se na závěr roku opět sešli na Velké Javořině

Češi a Slováci se znovu sešli na hraniční hoře Velká Javořina v Bílých Karpatech. Na česko-slovenském pomezí se na konci prosince oba národy neformálně potkávají už desítky let a společně oslavují příchod nového roku. Tradiční silvestrovská akce vždy přiláká lidi z obou stran hranice. Připomínají si někdejší společný stát, utužují vzájemné vztahy a nechybí ani každoroční přípitek.
Na každoroční silvestrovské setkání na Velké Javořině, nejvyšší bod Bílých Karpat, vyrazily stovky Čechů a Slováků. Neodradilo je ani mrazivé a sychravé počasí. Na místo zamířily stovky lidí. Už od devíti hodin od rána pořadatelé ze slovenské strany lidem rozdávali na zahřátí zelnou polévku i svařené víno.
„Lidé sem chodí bez nějakého speciálního pozvání či reklamy. Proudí sem průběžně. Účast je dobrá, je tu jistě přes tisíc lidí,“ řekl starosta Moravské Lieskové Róbert Palko (NEKA). „Letos tu i řádně vymrzneme, ale jsme tu a stojí to zato,“ dodal.
Česko-slovenská vatra přátelství vzplála jednu hodinu po poledni. Příchozí potěšil zpěvem mužský pěvecký sbor z Kunovic na Uherskohradišťsku, zazněly mimo jiné i obě národní hymny.
Víc než sto sedmdesátiletá tradice
Myšlenka setkávání Čechů a Slováků na Velké Javořině vznikla už před 177 lety. „Založili ji štúrovci s tím, že se tu bratři Češi a Slováci budou potkávat,“ vysvětlil Palko.
Od roku 1992 je setkávání i symbolickým vyjádřením nesouhlasu s rozdělením země. „Význam setkávání je veliký. Jsme sice dvě republiky, ale vazby v pohraničí se nikdy nezpřetrhaly. I Moravská Liesková je obec, kde lidé nevnímají, kdo jsou Češi, a kdo Slováci. I cesta se nám tam klikatí mezi Českou a Slovenskou stranou. Jsme jedna velká rodina,“ vysvětlil starosta Moravské Lieskové.
Společný silvestr Čechů a Slováků je také vzpomínkou na někdejšího ministra životního prostředí Josefa Vavrouška, který v roce 1995 zahynul ve Vysokých Tatrách.
Kromě posledního dne v roce se oba národy v Bílých Karpatech potkávají i na letních slavnostech bratrství koncem července, které jsou spojené s bohatým kulturním programem a 28. října při výročí vzniku Československa.