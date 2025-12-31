Češi a Slováci se na závěr roku opět sešli na Velké Javořině


před 39 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK
7 minut
Studio ČT24: Setkání Čechů a Slováků na Velké Javořině
Zdroj: ČT24

Češi a Slováci se znovu sešli na hraniční hoře Velká Javořina v Bílých Karpatech. Na česko-slovenském pomezí se na konci prosince oba národy neformálně potkávají už desítky let a společně oslavují příchod nového roku. Tradiční silvestrovská akce vždy přiláká lidi z obou stran hranice. Připomínají si někdejší společný stát, utužují vzájemné vztahy a nechybí ani každoroční přípitek.

Na každoroční silvestrovské setkání na Velké Javořině, nejvyšší bod Bílých Karpat, vyrazily stovky Čechů a Slováků. Neodradilo je ani mrazivé a sychravé počasí. Na místo zamířily stovky lidí. Už od devíti hodin od rána pořadatelé ze slovenské strany lidem rozdávali na zahřátí zelnou polévku i svařené víno.

„Lidé sem chodí bez nějakého speciálního pozvání či reklamy. Proudí sem průběžně. Účast je dobrá, je tu jistě přes tisíc lidí,“ řekl starosta Moravské Lieskové Róbert Palko (NEKA). „Letos tu i řádně vymrzneme, ale jsme tu a stojí to zato,“ dodal.

Česko-slovenská vatra přátelství vzplála jednu hodinu po poledni. Příchozí potěšil zpěvem mužský pěvecký sbor z Kunovic na Uherskohradišťsku, zazněly mimo jiné i obě národní hymny.

Svět slaví příchod roku 2026, ohňostroje už zazářily nad Sydney
Silvestrovský ohňostroj v Sydney

Víc než sto sedmdesátiletá tradice

Myšlenka setkávání Čechů a Slováků na Velké Javořině vznikla už před 177 lety. „Založili ji štúrovci s tím, že se tu bratři Češi a Slováci budou potkávat,“ vysvětlil Palko.

Od roku 1992 je setkávání i symbolickým vyjádřením nesouhlasu s rozdělením země. „Význam setkávání je veliký. Jsme sice dvě republiky, ale vazby v pohraničí se nikdy nezpřetrhaly. I Moravská Liesková je obec, kde lidé nevnímají, kdo jsou Češi, a kdo Slováci. I cesta se nám tam klikatí mezi Českou a Slovenskou stranou. Jsme jedna velká rodina,“ vysvětlil starosta Moravské Lieskové.

Společný silvestr Čechů a Slováků je také vzpomínkou na někdejšího ministra životního prostředí Josefa Vavrouška, který v roce 1995 zahynul ve Vysokých Tatrách.

Kromě posledního dne v roce se oba národy v Bílých Karpatech potkávají i na letních slavnostech bratrství koncem července, které jsou spojené s bohatým kulturním programem a 28. října při výročí vzniku Československa.

Výběr redakce

Demonstranti v Íránu zaútočili na vládní budovu

Demonstranti v Íránu zaútočili na vládní budovu

před 3 mminutami
Svět vítá příchod roku 2026, slaví už i Čína

Svět vítá příchod roku 2026, slaví už i Čína

12:00Aktualizovánopřed 19 mminutami
Finsko zadrželo loď plující z Ruska kvůli poškození podmořského kabelu

Finsko zadrželo loď plující z Ruska kvůli poškození podmořského kabelu

12:35Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Čína oznámila konec vojenských manévrů u Tchaj-wanu

Čína oznámila konec vojenských manévrů u Tchaj-wanu

08:00Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Sníh ztěžuje dopravu ve středních Čechách, autobusy nabírají zpoždění

Sníh ztěžuje dopravu ve středních Čechách, autobusy nabírají zpoždění

před 2 hhodinami
Vlaky opět jezdí tunelem pod Lamanšským průlivem v obou směrech

Vlaky opět jezdí tunelem pod Lamanšským průlivem v obou směrech

před 6 hhodinami
Silvestr na ČT1 nabídne pražský díl StarDance Tour

Silvestr na ČT1 nabídne pražský díl StarDance Tour

před 10 hhodinami
Rok 2026 v Česku: Nová vláda, obecní volby i změny v zápisech prvňáčků

Rok 2026 v Česku: Nová vláda, obecní volby i změny v zápisech prvňáčků

před 10 hhodinami

Aktuálně z rubriky Regiony

Češi a Slováci se na závěr roku opět sešli na Velké Javořině

Češi a Slováci se znovu sešli na hraniční hoře Velká Javořina v Bílých Karpatech. Na česko-slovenském pomezí se na konci prosince oba národy neformálně potkávají už desítky let a společně oslavují příchod nového roku. Tradiční silvestrovská akce vždy přiláká lidi z obou stran hranice. Připomínají si někdejší společný stát, utužují vzájemné vztahy a nechybí ani každoroční přípitek.
před 39 mminutami

Sníh ztěžuje dopravu ve středních Čechách, autobusy nabírají zpoždění

Dopravu ve středních Čechách komplikuje sněžení, autobusy mohou mít zpoždění. Do některých úseků dočasně nepojedou, některé zastávky jsou zrušené, uvedla Pražská integrovaná doprava. Policie v celém kraji zatím nezaznamenala výrazný růst počtu nehod.
před 2 hhodinami

Jízdné v Praze od ledna částečně zdraží

Od 1. ledna 2026 se v Pražské integrované dopravě mění jízdné, zdraží hlavně papírové jízdenky, zatímco elektronické budou zvýhodněny přes PID Lítačku. Půlhodinová jízdenka bude místo 30 stát 39 korun, v případě nákupu přes aplikaci PID Lítačka 36 korun. Dlouhodobé jízdenky budou stát stejně. Mění se také počet pražských pásem nebo ceny za zavazadla.
před 3 hhodinami

Pět hasičů skončilo po požáru sauny v nemocnici

Pět hasičů, kteří při úterním požáru sauny v Horní Plané na Českokrumlovsku utrpěli zranění, skončilo v nemocnici. Měli různé popáleniny nebo se nadýchali kouře, informovala mluvčí jihočeské záchranné služby Kristýna Vrkočová.
před 8 hhodinami

Policisté a strážníci budou na silvestra hlídat použití pyrotechniky

Policisté a městští strážníci budou během silvestrovských oslav dohlížet i na dodržování přísnějších pravidel pro používání zábavní pyrotechniky. Za porušení zákazu hrozí pokuty – na místě maximálně deset tisíc, ve správním řízení až sto tisíc korun. Některé radnice zpřísnění zavedené zákonem převedly do nových vyhlášek, ze zákazu ale mnohdy vyjmuly právě silvestr.
před 11 hhodinami

Dolní Lutyně kritizuje „šibeniční“ lhůtu k připomínkování změn územního plánu kvůli gigafactory

Obec Dolní Lutyně na Karvinsku a spolek Zachovejme Poolší považují za nepřiměřeně krátké lhůty, které Moravskoslezský kraj stanovil pro připomínkování změny územního plánu umožňující případnou výstavbu takzvané gigafactory. Podle obce je patnáctidenní termín, do něhož spadají i vánoční svátky, šibeniční. Krajský úřad ale tvrdí, že postupuje v souladu se zákonem.
před 22 hhodinami

Na přelomu roku bude sněžit, na horách má připadnout až 15 centimetrů sněhu

Během Silvestra a prvního dne nového roku má napadnout na severozápadě a severu Čech a v části Českomoravské vrchoviny kolem osmi centimetrů sněhu, na horách až patnáct centimetrů. Od středečního večera se mají zejména od vyšších poloh tvořit sněhové jazyky. Od čtvrtečního dopoledne do pátečního odpoledne bude ve středních a západních Čechách, na severu Moravy a ve Slezsku foukat vítr s nárazy kolem sedmdesáti kilometrů v hodině, uvedl ve výstraze Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
včera v 12:05

Oprava českobudějovické Slavie se prodraží. Město viní projektanty a zvažuje žalobu

Po víc než dvou letech se v centru Českých Budějovic znovu otevřel veřejnosti kulturní dům Slavie. Nově má pět pater – kromě společenského sálu a restaurace tam vznikl i divadelní sál. Rekonstrukce vyjde nejméně na 900 milionů korun, což je oproti původním odhadům zhruba o 200 milionů více. Podle vedení města za zdražení mohou chyby v projektu a radnice zvažuje soudní spor s projektanty.
29. 12. 2025Aktualizováno29. 12. 2025
Načítání...