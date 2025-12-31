Svět začal slavit příchod roku 2026, první do něj vstoupilo Kiribati

Ve světě začaly oslavy příchodu nového roku. Jako první do něj v 11:00 SEČ vstoupil tichomořský ostrovní stát Kiribati, o patnáct minut později jej následovaly Chathamské ostrovy v jihozápadní části Tichého oceánu. Ve 12:00 začal slavit Nový Zéland s ostrovními státy Samoa a Tonga, o hodinu později pak ostrov Fidži v Oceánii. Ve 14:00 se přidala Austrálie.
Tichomořský atol Kiritimati patřící ke státu Kiribati, přezdívaný Vánoční ostrov, vstoupil jako první místo na světě do roku 2026. Přestože je tento ostrov vzdálený jen kousek jižně od Havajských ostrovů, slaví Kiribati nový rok o celý den dříve.
Chathamské ostrovy, které jsou součástí Nového Zélandu, přivítaly rok 2026 jen patnáct minut po Kiribati. „Je to výjimečné oslavit rok 2026 na tak odlehlém a izolovaném místě,“ řekl podle stanice BBC majitel tamějšího hotelového baru.
Velkolepý ohňostroj na Novém Zélandu
Nový Zéland vstoupil v poledne středoevropského času do roku 2026 spolu s ostrovními státy Samoa a Tonga. Novozélandský Auckland zahájil oslavy pětiminutovou show s 3500 barevnými raketami ohňostroje, které byly odpáleny z různých pater 240 metrů vysoké vyhlídkové a telekomunikační věže Sky Tower.
Oslavy jsou plánovány po celém Novém Zélandu a očekávají se velkolepé ohňostroje, a to navzdory pochmurnému počasí. „Celý den pršelo, ale obloha se vyjasnila, aby o půlnoci přivítala ohňostroj z věže Sky Tower,“ řekla podle stanice BBC žena, která nový rok slavila v Aucklandu.
Ve 13:00 hodin SEČ vstoupil do nového roku ostrov Fidži v Oceánii a také nejvýchodnější části Ruska.
V australském Sydney, kde nový rok odstartoval ve 14:00 SEČ, už v předstihu začaly menší ohňostroje, které rozzářily oblohu nad známým mostem Harbour Bridge. Podle listu The Guardian je Sydney označováno za „světovou metropoli silvestrovských oslav“.
Kvůli střelbě ze 14. prosince se však silvestrovské oslavy ve městě na chvíli zastavily a lidé uctili památku obětí minutou ticha. Při teroristickém útoku na účastníky oslav židovského svátku chanuka na pláži Bondi Beach v Sydney tehdy zahynulo 15 lidí. V rámci pietní akce byl rozsvícen most Harbour Bridge a na něm se promítaly světelné obrazce sedmiramenného židovského svícnu menora a holubice spolu se slovy „jednota“ a „mír“.
Podle The Guardian v ulicích Sydney dohlížejí na pořádek posílené bezpečnostní jednotky, přičemž zvláštní pozornost policie věnuje ochraně hromadné dopravy. „V tomto čase musíme prokázat sílu a odolnost,“ řekl podle britského listu premiér Nového Jižního Walesu Chris Minns.