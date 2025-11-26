Obytný komplex v Hongkongu zachvátil požár. Na místě jsou mrtví


před 6 mminutami|Zdroj: ČTK, Reuters

Rozsáhlý požár, který ve středu zachvátil obytný komplex v severní části Hongkongu, si vyžádal nejméně čtyři oběti a tři zraněné. Další lidé jsou stále uvězněni uvnitř, informovala agentura AP s odvoláním na hongkongskou hasičskou službu. Příčina požáru, který se zřejmě rozšířil po bambusovém lešení, zatím není známá.

Hasiči dostali oznámení o požáru v komplexu Wang Fuk Court v předměstské části Tai Po ve 14:51 tamního času (06:51 středoevropského času). Později vyhlásili čtvrtý stupeň poplachu z pěti. Oheň podle Reuters vypukl v obytném komplexu, který tvoří osm výškových budov s 35 podlažími.

Podle veřejnoprávní televize RTHK, která se odvolává na policii, zůstává několik lidí uvnitř budov uvězněno. Hasiči uvedli, že zatím nemají k dispozici údaje o počtu lidí, kteří mají být uvnitř. Dva lidé jsou v kritickém stavu s těžkými popáleninami. Zraněni byli i někteří hasiči.

2 minuty
Požár zachvátil obytnou budovu v Hongkongu
Zdroj: Reuters

Podle svědků agentury Reuters stály podél silnice pod komplexem desítky hasičských vozů a sanitek. Hongkongský dopravní úřad uvedl, že kvůli požáru byl uzavřen celý úsek silnice Tai Po, jde o jednu ze dvou hlavních hongkongských dálnic. Odkloněna byla také autobusová doprava.

Hongkongské úřady vyzvaly obyvatele z okolních domů, aby nevycházeli ven, zavřeli okna a zachovali klid, napsal list South China Morning Post.

Wang Fuk Court je bytový komplex složený z osmi bloků, který nabízí téměř dva tisíce bytových jednotek. Několik věží má na vnější straně bambusové lešení. Reuters poznamenává, že Hongkong je jedním z posledních míst na světě, kde se bambus stále hojně používá pro lešení ve stavebnictví.

