Při střelbě na pláži v Sydney zemřelo nejméně devět lidí

Střelba na pláži Bondi v Sydney si vyžádala devět mrtvých, policisté zastřelili jednoho z útočníků. Podle serveru BBC News o tom informovala australská policie. Nejméně jednáct lidí utrpělo zranění. Druhý podezřelý byl zadržen. Podle izraelského serveru The Jerusalem Post se na místě konaly oslavy židovského svátku chanuka, kterých se účastnily přibližně dva tisíce lidí.
Podle australské policie už nejsou na místě žádní aktivní střelci ani se po dalších nepátrá, úřady ale zjišťují, zda v oblasti nejsou umístěna výbušná zařízení. Zřídily proto uzavřenou zónu.
Mezi mnoha zraněnými je i nejméně jedno dítě a dva policisté, kteří zasahovali na místě. Druhý útočník je v kritickém stavu. Podle policie lze očekávat, že počet obětí ještě vzroste.
Podle některých svědků zaznělo až dvacet výstřelů. Lidé si nejprve mysleli, že jde o ohňostroj, píše BBC s tím, že místní obyvatelé jsou v šoku.
„Neuvěřitelné,“ popsal svědek
Svědek, který se účastnil chanuky, řekl BBC, že byl na akci se svými dětmi, když zazněly výstřely. Na mostě podle něj stáli dva muži, kteří začali střílet do davu. Na zemi ležela těla, popsal. Jemu i dětem se podařilo utéct v autě kamaráda a z místa ujeli. Muž označil za „neuvěřitelné“, že k takové střelbě mohlo v dnešní době dojít na židovské akci v Austrálii.
„Scény v Bondi jsou šokující a znepokojivé. Policie a záchranáři jsou na místě a pracují na záchraně životů. Myslím na každého zasaženého,“ uvedl australský premiér Anthony Albanese.
Generální ředitel Australské židovské asociace Robert Gregory uvedl, že mu členové komunity sdělili, že cílem střelby byla akce konaná na pláži. „Jedná se o útok na židovskou komunitu, který nás hluboce bolí,“ řekl.
Střelbu v Austrálii už odsoudil izraelský prezident Jicchak Herzog, který ji označil za krutý útok proti Židům, píše agentura AFP.